Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Aplicativo de Transporte"

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1º lugar - Uber

A Uber é uma plataforma que conecta usuários a motoristas parceiros, uma opção de mobilidade a preços acessíveis que funciona em uma plataforma prática. O aplicativo foi idealizado em 2009, quando Garrett Camp e Travis Kalanick, criadores da Uber, enfrentaram dificuldades para encontrar um carro para transportá-los ao fim de uma conferência na França. Com a ideia em mente, os dois retornaram ao seu país natal, os Estados Unidos, e a Uber começou a funcionar na cidade de São Francisco em 2010. No Brasil, a Uber chegou em 2014.

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2º lugar - 99

O 99 tem como objetivo oferecer viagens mais econômicas para os usuários, e possibilitar que os motoristas parceiros tenham um bom volume de chamadas durante o dia a dia. Ainda assim, mesmo contando com melhores preços, o 99 afirma prezar pela qualidade do serviço e os veículos autorizados a rodar na categoria devem sempre contar com quatro portas e obedecer às exigências locais da categoria nas cidades em que está disponível.

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3º lugar - Pop