Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Aplicativo de Transporte"

Os aplicativos de transporte revolucionaram a forma como as pessoas se locomovem nas cidades, transformando a mobilidade urbana. Por meio deles, passageiros usuários acionam os motoristas pelo celular e conseguem se deslocar mais facilmente, sem a necessidade de transporte público. Além disso, surgiu a nova profissão de motorista de app.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Uber
A Uber é uma plataforma que conecta usuários a motoristas parceiros, uma opção de mobilidade a preços acessíveis que funciona em uma plataforma prática. O aplicativo foi idealizado em 2009, quando Garrett Camp e Travis Kalanick, criadores da Uber, enfrentaram dificuldades para encontrar um carro para transportá-los ao fim de uma conferência na França. Com a ideia em mente, os dois retornaram ao seu país natal, os Estados Unidos, e a Uber começou a funcionar na cidade de São Francisco em 2010. No Brasil, a Uber chegou em 2014.
02
2º lugar - 99
O 99 tem como objetivo oferecer viagens mais econômicas para os usuários, e possibilitar que os motoristas parceiros tenham um bom volume de chamadas durante o dia a dia. Ainda assim, mesmo contando com melhores preços, o 99 afirma prezar pela qualidade do serviço e os veículos autorizados a rodar na categoria devem sempre contar com quatro portas e obedecer às exigências locais da categoria nas cidades em que está disponível.
03
3º lugar - Pop
Existem alguns aplicativos que levam Pop no nome. Um deles é o 99, que começou como 99 POP. Há ainda outros, como Pop Move e Car Pop.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.