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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Aplicativo de Transporte"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:19

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:19

Aplicativos de transporte estão entre as categorias do Recall
Aplicativos de transporte estão entre as categorias do Recall Crédito: Freepik
Os aplicativos de transporte revolucionaram a forma como as pessoas se locomovem nas cidades, transformando a mobilidade urbana. Por meio deles, passageiros usuários acionam os motoristas pelo celular e conseguem se deslocar mais facilmente, sem a necessidade de transporte público. Além disso, surgiu a nova profissão de motorista de app.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Uber

A Uber é uma plataforma que conecta usuários a motoristas parceiros, uma opção de mobilidade a preços acessíveis que funciona em uma plataforma prática. O aplicativo foi idealizado em 2009, quando Garrett Camp e Travis Kalanick, criadores da Uber, enfrentaram dificuldades para encontrar um carro para transportá-los ao fim de uma conferência na França. Com a ideia em mente, os dois retornaram ao seu país natal, os Estados Unidos, e a Uber começou a funcionar na cidade de São Francisco em 2010. No Brasil, a Uber chegou em 2014.

02

2º lugar - 99

O 99 tem como objetivo oferecer viagens mais econômicas para os usuários, e possibilitar que os motoristas parceiros tenham um bom volume de chamadas durante o dia a dia. Ainda assim, mesmo contando com melhores preços, o 99  afirma prezar pela qualidade do serviço e os veículos autorizados a rodar na categoria devem sempre contar com quatro portas e obedecer às exigências locais da categoria nas cidades em que está disponível.

03

3º lugar - Pop

Existem alguns aplicativos que levam Pop no nome. Um deles é o 99, que começou como 99 POP. Há ainda outros, como Pop Move e Car Pop.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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