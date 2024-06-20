Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Administradora de Condomínio"

Administradora de condomínio é um segmento avaliado na pesquisa Recall de Marcas Crédito: Shutterstock

Para administrar um condomínio, é preciso manter uma boa gestão dos recursos e de tudo mais que envolve os cuidados com o imóvel, priorizando a segurança e do bem-estar dos moradores. Para isso, existem empresas administradoras de condomínios, que auxiliam numa gestão mais profissional do empreendimento.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Condonal Com mais de 25 anos de história, a Condonal tem unidades em Vitória, Vila Velha e Serra. Atua em áreas como condomínios residenciais e corporativos, além de shoppings, supermercados e hotéis, entre outros. A empresa administra cerca de 30 mil unidades, totalizando mais de 1,3 mil colaboradores 02 2º lugar - Galwan No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade. Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba. Síndico é o professional que cuida da gestão do condomínio, muitas vezes assessorado por uma empresa administradora de condomínios. A Galwan nasceu em 1981, em Vila Velha. Atualmente, atua na construção de condomínios e casas, além de obras para investimento e geração de renda como hotéis, shoppings e logísticas. Tem mais de 70 empreendimentos concluídos ou com obras em andamento.