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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Loja de Material Elétrico"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:57

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:57

Loja de material elétrico foi um dos segmentos avaliados na pesquisa
Loja de material elétrico foi um dos segmentos avaliados na pesquisa Crédito: Shutterstock
Comprar o material elétrico da obra, como fios, disjuntores e painéis, requer ficar atento à qualidade e à segurança dos produtos. Por isso, clientes buscam lojas especializadas, procurando  variedade, preço e qualidade no atendimento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Eletromil

A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.

02

2º lugar - Sipolatti

Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.
A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti, em 1960, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica. Hoje, tem 40 lojas em diversos municípios capixabas e, mais recentemente, também na Bahia, além do ecommerce. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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