Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Loja de Material de Construção"

Loja de material de construção foi um dos segmentos avaliados na pesquisa Crédito: Shutterstock

Na hora de reformar ou construir, consumidores buscam lojas de material de construção que ofereçam variedade de produtos, qualidade e preço. Para conquistar o cliente, esse setor precisa sempre estar atento às tendências do mercado, em relação a materiais, cores e texturas.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Rede Construir A rede de lojas de material de construção tem mais de 10 anos de mercado. Além do Espírito Santo, hoje está presente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. 02 1º lugar - Bremenkamp A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra. 03 1º lugar - Dalla Bernardina A Dalla é uma empresa familiar 100% capixaba. Originária de Colatina, no Norte do Estado, afirma ter o maior mix e estoque de produtos no ES, com material de construção, itens de cozinha, utilidades domésticas e objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação. Tem lojas situadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus, além de um Centro de Distribuição também localizado no município da Serra. 04 1º lugar - Construbom A Rede Construbom nasceu em Vitória (ES) e está se expandindo para todo o Espírito Santo. Possui cerca de 50 lojas associadas, com um mix completo de produtos de materiais para construção. A marca tem como objetivo oferecer preços competitivos e justos para o consumidor capixaba.