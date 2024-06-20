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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Loja de Ferragens"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:54

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:54

Lojas de ferragens estão entre os segmentos lembrados pelo consumidor no Recall
Lojas de ferragens estão entre os segmentos lembrados pelo consumidor no Recall Crédito: Shutterstock
Ferragens são parte essencial na hora de construir ou reformar um imóvel. Contar com uma loja de ferragens que traga soluções inovadoras e de qualidade pode ajudar o consumidor a construir com mais segurança.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Casa do Serralheiro

A Casa do Serralheiro foi fundada em 2010, em Cariacica. A empresa começou suas atividades com seis colaboradores que acreditaram na visão empreendedora dos dois sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp. Hoje, está presente na Grande Vitória e no interior do Estado.

02

2º lugar - Distriferro

A Distriferro começou como uma pequena empresa, em 1994, inicialmente na garagem de seu fundador, Alexandre Alves Barbosa. Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas por todo o país na época, a empresa foi crescendo à medida que o Brasil se recuperava economicamente. Em 1998, a empresa encontrou a sede onde até hoje está localizada, em Cobilândia, Vila Velha, e tem filiais em Cariacica e na Serra.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras em todos os segmentos

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