Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Loja de Ferragens"

Lojas de ferragens estão entre os segmentos lembrados pelo consumidor no Recall Crédito: Shutterstock

Ferragens são parte essencial na hora de construir ou reformar um imóvel. Contar com uma loja de ferragens que traga soluções inovadoras e de qualidade pode ajudar o consumidor a construir com mais segurança.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Casa do Serralheiro A Casa do Serralheiro foi fundada em 2010, em Cariacica. A empresa começou suas atividades com seis colaboradores que acreditaram na visão empreendedora dos dois sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp. Hoje, está presente na Grande Vitória e no interior do Estado. 02 2º lugar - Distriferro A Distriferro começou como uma pequena empresa, em 1994, inicialmente na garagem de seu fundador, Alexandre Alves Barbosa. Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas por todo o país na época, a empresa foi crescendo à medida que o Brasil se recuperava economicamente. Em 1998, a empresa encontrou a sede onde até hoje está localizada, em Cobilândia, Vila Velha, e tem filiais em Cariacica e na Serra.