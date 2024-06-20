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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:29

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:29

Lojas de cama, mesa e banho estão na memória dos consumidores
Lojas de cama, mesa e banho estão na memória dos consumidores Crédito: Shutterstock
Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa. Para adquirir materiais de qualidade, é preciso contar com uma loja confiável que ofereça uma variedade de opções em um único lugar.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Mercadão Casa

O Mercadão Casa está presente no Espírito Santo e a marca foi lembrada pelos consumidores capixabas. A empresa também tem atuação nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

02

2º lugar - Casa Santa Terezinha

A empresa foi lembrada pelos consumidores capixabas. Em seu portfólio de produtos há diferentes itens de cama, mesa, banho, decoração e colchões. Hoje, tem lojas em Cariacica e Vila Velha, e está também no e-commerce. 

03

3º lugar - Avenida

O Grupo Avenida começou sua história em 1978, fundada pelo empresário Ailton Caseli, que abriu uma primeira loja chamada Maracanã dos Tecidos, em Cuiabá, MT. Hoje, tem lojas em vários Estados, inclusive no Espírito Santo.

04

3º lugar - Casas Bahia:

Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce.

05

3º lugar - Atacado São Paulo

Fundado em 1984, em Vitória, o Atacado São Paulo  oferece um mix de produtos que vão desde papelaria, material de escritório, informática, limpeza a utilidades. Atende a clientes físicos e jurídicos de todo o Brasil, na loja ou pelo e-commerce.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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