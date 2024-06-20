Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Loja de Cama, Mesa e Banho"

Lojas de cama, mesa e banho estão na memória dos consumidores Crédito: Shutterstock

Roupa de cama, toalhas para mesas e para banho. Esses são alguns itens que fazem parte de um enxoval para a casa. Para adquirir materiais de qualidade, é preciso contar com uma loja confiável que ofereça uma variedade de opções em um único lugar.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Mercadão Casa O Mercadão Casa está presente no Espírito Santo e a marca foi lembrada pelos consumidores capixabas. A empresa também tem atuação nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. 02 2º lugar - Casa Santa Terezinha A empresa foi lembrada pelos consumidores capixabas. Em seu portfólio de produtos há diferentes itens de cama, mesa, banho, decoração e colchões. Hoje, tem lojas em Cariacica e Vila Velha, e está também no e-commerce. 03 3º lugar - Avenida O Grupo Avenida começou sua história em 1978, fundada pelo empresário Ailton Caseli, que abriu uma primeira loja chamada Maracanã dos Tecidos, em Cuiabá, MT. Hoje, tem lojas em vários Estados, inclusive no Espírito Santo. 04 3º lugar - Casas Bahia: Casas Bahia é uma popular rede de varejo de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Foi fundada em 1952, em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje, é o Grupo Casas Bahia e atua fortemente na venda de móveis e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas espalhadas pelo país, quanto no e-commerce. 05 3º lugar - Atacado São Paulo Fundado em 1984, em Vitória, o Atacado São Paulo oferece um mix de produtos que vão desde papelaria, material de escritório, informática, limpeza a utilidades. Atende a clientes físicos e jurídicos de todo o Brasil, na loja ou pelo e-commerce.