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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Indústria de Vidro"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:47

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:47

O vidro é um material muito usado na construção civil
O vidro é um material muito usado na construção civil e também está no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock
Versátil, o vidro é um material que pode ser usado em diferentes locais na construção civil, como fachadas, janelas e até mesmo em  escadas, além de estar presente em móveis e na decoração. Também é muito utilizado no setor automotivo. A indústria de vidro tem evoluído nos últimos anos, investindo em novas tecnologia, para trazer ao mercado produtos inovadores e de qualidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Viminas

Desde 1984, a empresa trabalha no varejo e, a partir de 1995, com fabricação de uma variedade de vidro. Capixaba, a Viminas atua em toda a região Sudeste e em parte da Bahia produzindo vidros de segurança e outras opções para os mais diversos projetos de construção civil, além da indústria moveleira.

02

2º lugar - Autoglass

 Especializada no setor automotivo de forma ampla, a empresa busca as melhores soluções para os clientes. Comercializam para-brisas, vidros vigias, vidros laterais, película de controle solar, película de segurança, palhetas, faróis, lanternas, lâmpadas, retrovisores, para-choques, entre outros produtos. Conta com dezenas de lojas em todo o Brasil e pelo menos 900 credenciados.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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