Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Empresa de Energia Solar"

Energia solar é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Crédito: Freeík

Cada vez mais consumidores buscam investir em energia solar, armazenada a partir de placas fotovoltaicas, por conta da economia na conta de luz, além de ser uma alternativa sustentável. Com isso, crescem também as empresas especializadas em oferecer esse tipo de serviço, da instalação de usinas particulares ao serviço de assinatura para usufruir desse tipo de energia em locais onde não é possível fazer a instalação.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - EDP Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico no país. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em transmissão, comercialização e serviços de energia, com seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica, além de usina de energia solar. Em distribuição, atende cerca de 3,4 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, adquiriu participação na Celesc, em Santa Catarina. 02 2º lugar - VP Solar A Fortlev foi criada em 1989, em Viana, com a fabricação de caixas d'água, mudando sua operação para o município da Serra, em 2000. Hoje, tem oito fábricas no Espírito Santo, na Bahia, em Santa Catarina, em São Paulo, em Pernambuco e em Goiás, fabricando também tubos e conexões. Em 2020, o grupo criou a empresa Fortlev Solar, em Vitória, passando a distribuir produtos e sistemas fotovoltaicos. A VP Solar foi criada em meio à pandemia, com sede em Vitória, e hoje já conta com mais de 80 representantes, de Norte a Sul do Espírito Santo e na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A empresa atua com instalação de energia solar para imóveis residenciais, comerciais, indústrias e propriedades rurais, registrando em seus primeiros anos mais de 1.000 clientes atendidos em todo o Brasil.