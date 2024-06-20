Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Clínica Odontológica"

Consultórios odontológicos mais lembrados estão no Recall de Marcas Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

Cuidar do sorriso vai além da preocupação com o visual. A saúde bucal é muito importante, até mesmo para prevenir outras doenças. Para isso, clínicas odontológicas de confiança oferecem serviços especializados para diferentes públicos, com tratamentos que vão de uma obturação ao implante, passando pelo clareamento e o alinhamento dos dentes com o uso de aparelhos ortodônticos e lentes.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Sorriso A Sorridents pertence ao Grupo Salus Participações e é considerada uma das mais conceituadas redes de clínicas odontológicas do mundo. Fundada em 1995, a Sorridents nasceu com o objetivo de possibilitar a todos o direito fundamental de sorrir. A marca ficou entre as mais lembradas do segmento no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. 03 3º lugar - Odonto Company Fundada em 1990, a Odonto Company tem mais de 1.700 unidades espalhadas por todo o país. Com objetivo de proporcionar tratamento odontológico de qualidade e acessível nas áreas de ortodontia, dentística, estética, endodontia e implantodontia, hoje oferece mais de 50 tratamentos e tem mais de 10 milhões de clientes ativos no país.