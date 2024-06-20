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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento “Clínica Odontológica"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 01:05

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 01:05

Consultórios odontológicos mais lembrados estão no Recall de Marcas
Consultórios odontológicos mais lembrados estão no Recall de Marcas Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik
Cuidar do sorriso vai além da preocupação com o visual. A saúde bucal é muito importante, até mesmo para prevenir outras doenças. Para isso, clínicas odontológicas de confiança oferecem serviços especializados para diferentes públicos, com tratamentos que vão de uma obturação ao implante, passando pelo clareamento e o alinhamento dos dentes com o uso de aparelhos ortodônticos e lentes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Sorriso

A Sorridents pertence ao Grupo Salus Participações e é considerada uma das mais conceituadas redes de clínicas odontológicas do mundo. Fundada em 1995, a Sorridents nasceu com o objetivo de possibilitar a todos o direito fundamental de sorrir.
A marca ficou entre as mais lembradas do segmento no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta.

03

3º lugar - Odonto Company

Fundada em 1990, a Odonto Company tem mais de 1.700 unidades espalhadas por todo o país. Com objetivo de proporcionar tratamento odontológico de qualidade e acessível nas áreas de ortodontia, dentística, estética, endodontia e implantodontia, hoje oferece mais de 50 tratamentos e tem mais de 10 milhões de clientes ativos no país.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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