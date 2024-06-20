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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Loja de Iluminação"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:32

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:32

Lojas de iluminação estão na lembrança do consumidor
Lojas de iluminação estão na lembrança do consumidor Crédito: Shutterstock
Um dos aspectos da decoração da casa que faz toda a diferença é a iluminação, e o mercado hoje oferece uma ampla gama de opções para todos os estilos, que permitem composições únicas no lar. Por isso, buscar um loja especializada pode ajudar a fazer a escolha mais adequada para cada ambiente.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Iluminação São Paulo

Fundada há 17 anos, na Serra, com uma infraestrutura menor, a loja foi crescendo ao longo do tempo e, hoje, está em um espaço mais amplo e sofisticado, onde oferece uma variedade de luminárias. 

02

2º lugar - Mil Lâmpadas

Eletroluz é uma loja de material elétrico localizada no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha.
A Eletromil Comercial  atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, sendo os condutores elétricos e painéis sua especialidade. Está localizada em uma área própria de 2.000m², com mais de 2.500m² de depósito
A Avanti Iluminação tem mais de 24 anos, em Vitória, com um showroom com foco em produtos de design moderno e sofisticado, acompanhando as tendências de decoração do mercado nacional e internacional.
A Mil Lâmpadas é uma loja de materiais elétricos fundada em 1988, em Vitória,  e oferece  materiais elétricos, iluminação residencial, iluminação para cozinha, iluminação para sala, iluminação para o quarto, arandelas, lâmpadas LED,  pendentes,  lustres, plafons, spots, entre outros.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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