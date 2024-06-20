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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Loja de Autopeças"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:24

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:24

Lojas de Autopeças estão entre os segmentos avaliados no Recall
Lojas de autopeças estão entre os segmentos avaliados no Recall Crédito: PORNSAWAN/ Freepik
Para manter a manutenção dos veículos em dia, é preciso recorrer a locais confiáveis, que garantam qualidade dos produtos e atendimento de excelência. Para isso, consumidores têm suas lojas de autopeças preferidas, onde encontram  uma variedade de produtos, tanto originais quanto alternativos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Autoglass

O grupo Nacional Peças, especializado no comércio atacadista e varejista de autopeças, iniciou suas atividades em 1968, com a abertura da Eletrocar Peças e Acessórios Ltda, loja de material elétrico que funcionava em Vitória, mais especificamente na Curva do Saldanha. As lojas do grupo atendem oficinas, lojas de autopeças e também o consumidor final.
A Autoglass é uma empresa brasileira, que oferece soluções de tecnologia para diversos segmentos de mercado, realiza prestação de serviços junto ao mercado segurador e tem o comércio de vidros e peças automotivas em sua origem.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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