Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Loja de Autopeças"

Lojas de autopeças estão entre os segmentos avaliados no Recall Crédito: PORNSAWAN/ Freepik

Para manter a manutenção dos veículos em dia, é preciso recorrer a locais confiáveis, que garantam qualidade dos produtos e atendimento de excelência. Para isso, consumidores têm suas lojas de autopeças preferidas, onde encontram uma variedade de produtos, tanto originais quanto alternativos.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Autoglass O grupo Nacional Peças, especializado no comércio atacadista e varejista de autopeças, iniciou suas atividades em 1968, com a abertura da Eletrocar Peças e Acessórios Ltda, loja de material elétrico que funcionava em Vitória, mais especificamente na Curva do Saldanha. As lojas do grupo atendem oficinas, lojas de autopeças e também o consumidor final. A Autoglass é uma empresa brasileira, que oferece soluções de tecnologia para diversos segmentos de mercado, realiza prestação de serviços junto ao mercado segurador e tem o comércio de vidros e peças automotivas em sua origem.