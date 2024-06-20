Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Ensino a Distância"

Com o avanço da tecnologia, a modalidade de ensino a distância tem conquistado cada vez mais alunos, com uma oferta de cursos em diferentes áreas. Com todas ou a maior parte das atividades on-line, permite que estudantes acessem instituições de todo o país, mas as instituições com unidades físicas no Estado são as mais lembradas pelos capixabas quando se fala desse setor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Multivix
A instituição atua há mais de 20 anos no mercado capixaba e possui unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além dos diversos polos de ensino a distância. Esta modalidade tem uma dinâmica de estudos moderna, e a metodologia EAD Multivix desenvolve o senso de autonomia, disciplina e proatividade nos alunos.
02
2º lugar - Estácio
A instituição possui quase cinco décadas de história e mais de 500 mil alunos. Com mais de 2 mil polos de ensino a distância, a Estácio é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do país.
03
3º lugar - Ufes
A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no Centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.
A UVV é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. Sua história começa em abril de 1974, quando o professor Aly da Silva fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da instituição. Foram várias etapas, investindo na equipe, em estrutura e inovação para que, em dezembro de 2011, conquistasse a credencial de universidade.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi fundada em 5 de maio de 1954. Possui quatro campi universitários – em Goiabeiras e Maruípe, na Capital; e nos municípios de Alegre, no Sul do Estado; e São Mateus, no Norte capixaba
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.