Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Agência de Viagens"

Na hora de tirar férias ou embarcar no trabalho, as agências de viagens podem auxiliar desde a construção do roteiro, até a compra de passagens aéreas ou terrestres, reserva de hotéis, ingressos de passeios, entre outros serviços. Por isso, é essencial buscar uma empresa com substituição, para evitar que uma viagem dos sonhos se torne um pesadelo.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. Uma pesquisa realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Águia Branca
Fundada em 1946, a capixaba Viação Águia Branca foi a primeira empresa a surgir entre as empresas que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência no transporte rodoviário no país.
02
2º lugar - CVC
A CVC nasceu em 1972, na cidade de Santo André, região do Grande ABC Paulista, em São Paulo. Desde então, vem expandindo sua atuação e está presente em todo o país. Além de viagens nacionais, a empresa também tem destinos internacionais e é a maior operadora de turismo da América Latina.
03
3º lugar - Gol
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma companhia aérea brasileira sediada no Rio de Janeiro, fundada em 2001, por Nenê Constantino. Opera em 60 aeroportos no território brasileiro e em 23 destinos internacionais.
04
3º lugar - Azul
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é uma companhia aérea do Brasil, com sede em Barueri, no Estado de São Paulo. Foi fundada e homologada em 2008 por David Neeleman e é uma companhia de capital aberta na bolsa de valores brasileira, seus dois principais centros de operações, atualmente, são os aeroportos de Viracopos (SP) e Confins (MG). A sede administrativa da companhia fica no bairro de Alphaville, na região da Grande São Paulo.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.