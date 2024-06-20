Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Agência de Viagens"

Agência de viagens é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Obturador

Na hora de tirar férias ou embarcar no trabalho, as agências de viagens podem auxiliar desde a construção do roteiro, até a compra de passagens aéreas ou terrestres, reserva de hotéis, ingressos de passeios, entre outros serviços. Por isso, é essencial buscar uma empresa com substituição, para evitar que uma viagem dos sonhos se torne um pesadelo.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. Uma pesquisa realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Águia Branca Fundada em 1946, a capixaba Viação Águia Branca foi a primeira empresa a surgir entre as empresas que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência no transporte rodoviário no país. 02 2º lugar - CVC A CVC nasceu em 1972, na cidade de Santo André, região do Grande ABC Paulista, em São Paulo. Desde então, vem expandindo sua atuação e está presente em todo o país. Além de viagens nacionais, a empresa também tem destinos internacionais e é a maior operadora de turismo da América Latina. 03 3º lugar - Gol A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma companhia aérea brasileira sediada no Rio de Janeiro, fundada em 2001, por Nenê Constantino. Opera em 60 aeroportos no território brasileiro e em 23 destinos internacionais. 04 3º lugar - Azul A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é uma companhia aérea do Brasil, com sede em Barueri, no Estado de São Paulo. Foi fundada e homologada em 2008 por David Neeleman e é uma companhia de capital aberta na bolsa de valores brasileira, seus dois principais centros de operações, atualmente, são os aeroportos de Viracopos (SP) e Confins (MG). A sede administrativa da companhia fica no bairro de Alphaville, na região da Grande São Paulo.