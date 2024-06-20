Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento "Instituição Particular de Ensino Superior"

Ensino superior é uma das categorias do Recall de Marcas Crédito: Shutterstock

Optar por uma faculdade reconhecida pela qualidade educacional pode fazer toda a diferença no currículo. No Espírito Santo, existem diversas instituições particulares de ensino superior dedicadas a oferecer uma educação formal de alta qualidade, e as marcas estão na memória dos capixabas.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Multivix A Faculdade Multivix possui campi em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além de diversos polos de Ensino a Distância (EAD). 02 2º lugar - UVV A UVV é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. Sua história começa em abril de 1974, quando o professor Aly da Silva fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da instituição. Foram várias etapas, investindo na equipe, em estrutura e inovação para que, em dezembro de 2011, conquistasse a credencial de universidade. 03 3º lugar - Faesa A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo.