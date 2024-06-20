Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento "Instituição de Ensino Infantil"

A educação infantil é um primeiro passo importante para a formação dos pequenos. Por isso, é preciso escolher um ambiente que proporcione atividades para o desenvolvimento das crianças.
Este é um dos novos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
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1º lugar - Adventista
O Sesi, que chegou ao Espírito Santo em 1951, é uma entidade de direito privado, criada, mantida e administrada pelos empresários industriais com o objetivo de oferecer educação de excelência voltada para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos alunos. O Sesi Escola atende da educação infantil ao novo ensino médio, em uma rede de ensino onde os alunos desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação.
O Darwin foi criado a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Naquela época, a escola funcionava em imóveis alugados em Vitória e Vila Velha, oferecendo apenas vagas de 3º ano do ensino médio e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio, com unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz, Colatina e Linhares.
No dia 3 de fevereiro de 1995, foi inaugurado o Centro Educacional Linus Pauling, uma escola que nasceu de um espírito cooperativo e idealista de um grupo de educadores. Começou como ensino médio e pré-vestibular e hoje atua da educação infantil até o ensino médio.
A rede educacional adventista no Brasil teve início em 1896, com a abertura do Colégio Internacional de Curitiba. Hoje, são 520 unidades no Brasil, incluindo o Espirito Santo, e mais de 9 mil pelo mundo. Oferece da educação infantil ao ensino superior.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.