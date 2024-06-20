Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento "Instituição de Ensino Infantil"

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1º lugar - Adventista

O Sesi, que chegou ao Espírito Santo em 1951, é uma entidade de direito privado, criada, mantida e administrada pelos empresários industriais com o objetivo de oferecer educação de excelência voltada para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos alunos. O Sesi Escola atende da educação infantil ao novo ensino médio, em uma rede de ensino onde os alunos desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação.

O Darwin foi criado a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Naquela época, a escola funcionava em imóveis alugados em Vitória e Vila Velha, oferecendo apenas vagas de 3º ano do ensino médio e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio, com unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz, Colatina e Linhares.

No dia 3 de fevereiro de 1995, foi inaugurado o Centro Educacional Linus Pauling, uma escola que nasceu de um espírito cooperativo e idealista de um grupo de educadores. Começou como ensino médio e pré-vestibular e hoje atua da educação infantil até o ensino médio.