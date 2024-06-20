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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento "Concessionária Local de Automóveis"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:21

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:21

Na hora de comprar um carro, consumidores revelam as marcas mais lembradas
Na hora de comprar um carro, consumidores revelam as marcas mais lembradas Crédito: Shutterstock
Comprar um carro é um dos maiores investimentos que alguém fará na vida, por isso, procurar uma concessionária de confiança é essencial para  fechar um bom negócio.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Fiat

As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.
A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e está entre os maiores fabricantes mundiais de automóveis. 

03

3º lugar - Honda

Presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros há 70 anos, a Volkswagen é uma das maiores produtoras de automóveis do Brasil, com 24 milhões de veículos fabricados.
A Honda foi criada por Soichiro Honda. De acordo com o site da montadora, a Honda acredita que o sonho é a força criativa, capaz de produzir ideias inovadoras. A companhia procura, por meio de seus produtos e serviços, proporcionar experiências diferenciadas e seguras às pessoas. Também acredita que apoiar colaboradores e comunidades na realização de seus desejos é uma forma de construir um futuro melhor.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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