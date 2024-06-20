Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento "Concessionária Local de Automóveis"

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1º lugar - Fiat

As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.

A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e está entre os maiores fabricantes mundiais de automóveis.

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3º lugar - Honda

Presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros há 70 anos, a Volkswagen é uma das maiores produtoras de automóveis do Brasil, com 24 milhões de veículos fabricados.