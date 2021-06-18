Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Recall De Marcas
  • Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "laboratório de análises clínicas"
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "laboratório de análises clínicas"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:23

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:23

Laboratórios
Laboratórios mais lembrados pelo consumidor estão no Recall de Marcas 2021 Crédito: Pixabay
Segurança na hora de receber o exame, unidades modernas e profissionais qualificados são alguns dos fatores que fazem um laboratório de análises clínicas se tornar referência para o público. O espaço é voltado na prestação de serviço em saúde, complementar para a realização de diagnósticos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Labortel

O Pretti é um laboratório de análises clínicas e medicina laboratorial. Fundado em 1965 pelo farmacêutico-químico Evandro Pretti, a primeira unidade foi instalada no Centro de Vitória. Após 12 anos, deu-se início ao plano de expansão e, atualmente, são 25 unidades, reconhecidas através de premiações e boas práticas. 
O laboratório Tommasi foi fundado em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto. A principal marca do laboratório é o pioneirismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas. Seu lema é oferecer o máximo em qualidade nos exames realizados, além de excelência no atendimento a seus clientes. A empresa tem unidades em Vitória e Vila Velha. 
Há mais de 40 anos no mercado, o Labortel está sempre à frente nas inovações, buscando tecnologia de ponta para garantir precisão, qualidade e rapidez nos exames realizados. A sede está localizada em Jardim Tropical, na Serra, e tem a área técnica toda integrada e equipada com um dos maiores e melhores aportes tecnológicos em análises clínicas do Estado. As unidades estão distribuídas por Cariacica, Serra e Vila Velha.

Veja Também

Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Recall aponta as marcas que mais mexeram com a cabeça do capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2021 Recall 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato
Imagem de destaque
Os caminhos e desafios para superar a violência escolar
Imagem de destaque
Capixaba estreia na temporada em competição que vale pontos para o ranking mundial de ciclismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados