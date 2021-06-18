Recall de Marcas 2021: veja as vencedoras no segmento "loja de material esportivo"

3º lugar - Nike

A Ademar Cunha é especializada em artigos esportivos, com itens para diferentes esportes como futebol, vôlei, basquete, artes marciais, natação, tênis de mesa, futevôlei, ciclismo, entre outros, além de equipamentos e acessórios variados.

Fundada em 1981, a Centauro é uma das maiores redes multicanal de varejo em artigos esportivos da América Latina. Com atuação nos principais shoppings do país, a empresa reúne várias categorias de esportes, além de roupas, calçados, acessórios e equipamentos de marcas esportivas nacionais e internacionais e também possui marcas próprias.

Em 1976, Michel Leclercq fundou a Decathlon em Lille, na França. Passados 25 anos, a primeira loja no Brasil foi aberta em Campinas, em São Paulo. O objetivo da marca é compartilhar a paixão pelos esportes com o máximo de pessoas possível, ajudando a tornar o prazer e os benefícios das atividades físicas acessíveis a todos de maneira sustentável.