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Recall de Marcas 2021: veja as vencedoras no segmento "loja de material esportivo"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:50

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:50

Lojas de artigos esportivos estão na memória dos consumidores e no Recall de Marcas
Lojas de artigos esportivos estão na memória dos consumidores e no Recall de Marcas Crédito: pixabay
Cada dia mais, as pessoas começam a praticar atividades físicas em busca de mais saúde e bem-estar. Lojas de material esportivo oferecem um verdadeiro arsenal para quem deseja se exercitar ou praticar algum esporte, desde o atleta amador ao profissional, com roupas e calçados mais indicados para cada modalidade,  além de acessórios e equipamentos de proteção.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Nike

 A Ademar Cunha é especializada em artigos esportivos, com itens para diferentes esportes como futebol, vôlei, basquete, artes marciais, natação, tênis de mesa, futevôlei, ciclismo, entre outros, além de equipamentos e acessórios variados.
 Fundada em 1981, a Centauro é uma das maiores redes multicanal de varejo em artigos esportivos da América Latina. Com atuação nos principais shoppings do país, a empresa reúne várias categorias de esportes, além de roupas, calçados, acessórios e equipamentos de marcas esportivas nacionais e internacionais e também possui marcas próprias. 
Em 1976, Michel Leclercq fundou a Decathlon em Lille, na França. Passados 25 anos, a primeira loja no Brasil foi aberta em Campinas, em São Paulo. O objetivo da marca é compartilhar a paixão pelos esportes com o máximo de pessoas possível, ajudando a tornar o prazer e os benefícios das atividades físicas acessíveis a todos de maneira sustentável. 
 A Nike é uma marca estadunidense de calçados, roupas e acessórios. E além de ter seus produtos disponíveis em várias lojas de materiais esportivos, a empresa também possui uma loja própria, em Vila Velha.

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