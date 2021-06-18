Recall de Marcas 2021: veja as vencedoras no segmento "loja de departamentos"

3º lugar - Dadalto

A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. De lá para cá houveram muitas mudanças, mas a filosofia de trabalho continua a mesma – oferecer o melhor da moda por preços acessíveis.

A primeira Lojas Americanas foi inaugurada em 1929, em Niterói (RJ), pelos americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Boger. O Universo Americanas consiste na poderosa combinação de múltiplas plataformas de negócio, concebidas com o ambicioso propósito de oferecer “Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar” aos clientes.

Em 3 de outubro de 1947, Nevaldo Rocha fundou, ao lado de seu irmão, Newton Rocha, o Grupo Guararapes. Tudo começou com a loja de tecidos “A Capital”, em Natal, no Rio Grande do Norte. Quatro anos depois, foi inaugurada uma pequena confecção, em Recife, e adquiridos novos pontos de venda. Em outubro de 1956, Nevaldo e Newton nomearam oficialmente a Guararapes e, dois anos mais tarde, realocaram a matriz para Natal, onde ela é mantida até hoje. Em 1979, eles adquiriram as cadeias de lojas Riachuelo e Wolens, expandindo sua atuação para o varejo têxtil.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios em diferentes estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; e ASHUA Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54.