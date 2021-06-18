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Recall de Marcas 2021: veja as vencedoras no segmento "loja de departamentos"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:37

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:37

Lojas de departamento estão no Recall 2021
Lojas de departamentos estão no dia a dia do consumidor e são lembradas no Recall de Marcas 2021 Crédito: Pixabay
Lojas de departamentos conquistam cada vez mais consumidores, pois reúnem num só lugar produtos variados, como roupas, calçados, acessórios, itens de cama, mesa e banho, perfumaria, entre outros, para atender a diferentes gostos, estilos e bolsos.  
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Dadalto

A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. De lá para cá houveram muitas mudanças, mas a filosofia de trabalho continua a mesma – oferecer o melhor da moda por preços acessíveis.
A primeira Lojas Americanas foi inaugurada em 1929, em Niterói (RJ), pelos americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Boger. O Universo Americanas consiste na poderosa combinação de múltiplas plataformas de negócio, concebidas com o ambicioso propósito de oferecer “Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar” aos clientes. 
Em 3 de outubro de 1947, Nevaldo Rocha fundou, ao lado de seu irmão, Newton Rocha, o Grupo Guararapes. Tudo começou com a loja de tecidos “A Capital”, em Natal, no Rio Grande do Norte. Quatro anos depois, foi inaugurada uma pequena confecção, em Recife, e adquiridos novos pontos de venda. Em outubro de 1956, Nevaldo e Newton nomearam oficialmente a Guararapes e, dois anos mais tarde, realocaram a matriz para Natal, onde ela é mantida até hoje. Em 1979, eles adquiriram as cadeias de lojas Riachuelo e Wolens, expandindo sua atuação para o varejo têxtil. 
 Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios em diferentes estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; e ASHUA Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54.  
 A rede Dadalto, referência do varejo no Espírito Santo há 82 anos, teve a falência decretada pela Justiça. A empresa, que já chegou a ter mais de 60 lojas, pediu recuperação judicial em 2015 já com dívidas que ultrapassavam os R$ 123 milhões. Famosa por ter variedade de produtos e bons preços, a empresa continua sendo lembrada pelos capixabas.

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