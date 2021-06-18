Recall de Marcas 2021: veja as vencedoras no segmento "loja de departamentos"

Lojas de departamentos conquistam cada vez mais consumidores, pois reúnem num só lugar produtos variados, como roupas, calçados, acessórios, itens de cama, mesa e banho, perfumaria, entre outros, para atender a diferentes gostos, estilos e bolsos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:
3º lugar - Dadalto
A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. De lá para cá houveram muitas mudanças, mas a filosofia de trabalho continua a mesma – oferecer o melhor da moda por preços acessíveis.
A primeira Lojas Americanas foi inaugurada em 1929, em Niterói (RJ), pelos americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Boger. O Universo Americanas consiste na poderosa combinação de múltiplas plataformas de negócio, concebidas com o ambicioso propósito de oferecer “Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar” aos clientes.
Em 3 de outubro de 1947, Nevaldo Rocha fundou, ao lado de seu irmão, Newton Rocha, o Grupo Guararapes. Tudo começou com a loja de tecidos “A Capital”, em Natal, no Rio Grande do Norte. Quatro anos depois, foi inaugurada uma pequena confecção, em Recife, e adquiridos novos pontos de venda. Em outubro de 1956, Nevaldo e Newton nomearam oficialmente a Guararapes e, dois anos mais tarde, realocaram a matriz para Natal, onde ela é mantida até hoje. Em 1979, eles adquiriram as cadeias de lojas Riachuelo e Wolens, expandindo sua atuação para o varejo têxtil.
Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios em diferentes estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; e ASHUA Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54.
A rede Dadalto, referência do varejo no Espírito Santo há 82 anos, teve a falência decretada pela Justiça. A empresa, que já chegou a ter mais de 60 lojas, pediu recuperação judicial em 2015 já com dívidas que ultrapassavam os R$ 123 milhões. Famosa por ter variedade de produtos e bons preços, a empresa continua sendo lembrada pelos capixabas.