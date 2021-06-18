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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "seguro"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:19

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:19

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de seguro.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de seguro. Crédito: Freepik
As empresas de seguro são prestadoras de serviços que assumem os riscos e pagam indenizações a clientes quando são acionadas. É um serviço fundamental para viver com segurança.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Bradesco Seguros

A Porto Seguro iniciou suas atividades no ano de 1945. É reconhecida como uma das maiores seguradoras no país, devido à atuação nos segmentos de seguro auto e seguro de residência
O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas. Além de transações bancárias, a instituição também oferece planos de seguro.
O banco Bradesco oferece o serviço de seguros para proteção do cliente e da família. São diferentes categorias, como seguro auto, plano de saúde e plano dental, capitalização, seguros de vida, planos de previdência privada e ramos elementares, sendo que este último está relacionado com a proteção de todo patrimônio acumulado tanto de pessoa física quanto jurídica.

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