Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de aviamentos"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:30

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:30

Lojas de aviamentos estão entre os segmentos avaliados no Recall
Lojas de aviamentos estão entre os segmentos avaliados no Recall Crédito: Pixabay
As lojas de aviamentos ou armarinhos, como também são conhecidas, comercializam materiais necessários para a costura e artesanato. Nesses estabelecimentos, a oferta de produtos é bem variada, entre as quais se encontram linhas, tecidos, apliques, bordados, agulhas, zíperes e tintas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

1º lugar - Fio a Fio

O Armarinho Celga foi inaugurado nos anos 1970, em Vitória, pelo empresário Paulo Celga, que dedicou sua vida ao empreendimento. Além de produtos para artesanato, costura e decoração, também abre seu espaço para cursos e workshops no Espaço de Arte Celga.
A história da Central de Aviamentos começou em 1989, em um pequeno espaço de 100 metros quadrados, oferecendo insumos para a produção de artesanato e aviamentos. O sucesso levou à ampliação do espaço e, em outubro de 2010, a empresa mudou para uma loja de 1.100 metros quadrados, e agora atua nos mais variados nichos de mercado: artesanato, descartáveis, presentes, utilidades do lar e artigos de festa, para atacado e varejo. 
O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente. 
A Fio a Fio é uma tradicional empresa no Estado que vende aviamentos em geral. Com uma grande variedade de produtos, a marca também aceita pedidos pela internet e envia para todo o país.

Veja Também

Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2021 Recall 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados