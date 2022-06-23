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Recall 2022

Para loja de ferragens, equipe engrenada e ágil faz a diferença

Presente na Grande Vitória e no interior do Estado, Casa do Serralheiro investe em valorização dos colaboradores e relação próxima com os clientes

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:06

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:06
Casa do Serralheiro em Vila Velha, uma das unidades da empresa
Casa do Serralheiro em Vila Velha, uma das unidades da empresa que é referência no seu segmento Crédito: Divulgação
Empresa familiar, com três lojas na Grande Vitória e outras três unidades no interior do Estado, a Casa do Serralheiro, destaque no ramo de ferragens, aproveita o momento de aquecimento do mercado para expandir seus negócios. O crescimento vem após um período de severas restrições igualmente vivenciado por diversos empreendimentos durante a fase mais crítica da pandemia da Covid-19.
Agora, no embalo desse avanço, com o cenário favorável à consolidação de projetos ao longo deste e dos próximos anos, a rede foca investimentos para a modernização e o aprimoramento dos serviços prestados ao público.
A esse constante empenho em aperfeiçoar o padrão de atendimento é atribuída a vitória da varejista na categoria “Lojas de Ferragens” desta 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.
Os irmãos Bárbara e Brendo Bremenkamp estão à frente da Casa do Serralheiro: aposta em expansões
Os irmãos Bárbara e Brendo Bremenkamp estão à frente da Casa do Serralheiro: aposta em expansões Crédito: Divulgação
Relembrando os caminhos trilhados rumo ao sucesso e ao reconhecimento perante os capixabas, o diretor comercial do empreendimento, Lucas Reis, também credita a conquista à união da equipe. “O reconhecimento é fruto de trabalho sério e duro, da nossa energia e da sinergia dos funcionários, todos alinhados em oferecer uma experiência única aos nossos clientes”, destaca. Ainda segundo Reis, o que diferencia a Casa do Serralheiro, capitaneada pelos irmãos Bárbara e Brendo Bremenkamp, das demais marcas do setor é o que ele chama de “bom coração” dos profissionais que lá trabalham diariamente.
“Quando colocamos coração e alma no negócio, transmitindo isso aos colaboradores, não tem como dar errado”, pontua. E foi durante a pandemia, acrescenta, que se reforçou o lado humanizado do negócio, o qual passou a pautar suas estratégias na mudança de perfil de seus clientes naquele momento.
“A pandemia ensinou-nos o valor de estarmos próximos de quem amamos. Ensinou-nos a valorizar pequenos momentos, e isso nos fez ter um novo olhar para a sociedade como um todo. Vimos mudanças comportamentais nos nossos clientes. Foi algo que veio para nos ensinar a sermos homens e mulheres melhores”, observa.
Em termos gerenciais, ele sublinha a posição de destaque da varejista no território capixaba. “Hoje temos unidades em Cariacica (matriz), Serra, Santa Maria de Jetibá, Linhares, São Mateus e Vila Velha. Contamos com um número elevado de colaboradores para fazer essa engrenagem girar”, detalha.
 Toda ação visando à expansão da marca é pensada de forma a preservar a essência do principal projeto da empresa desde a sua abertura: levar seus produtos a toda a população do Espírito Santo, com preços atrativos, entrega rápida e oferta de facilidade para os consumidores.
Lucas Reis, da Casa do Serralheiro
O diretor comercial da Casa do Serralheiro, Lucas Reis, credita a conquista à união dos colaboradores Crédito: Divulgação
Com o crescimento alcançado e o nome firmado no setor, a Casado Serralheiro também abre espaço para apoiar projetos sociais. Exemplo disso são a parceria e o apoio prestados a instituições como o Lar dos Velhinhos, em São Mateus, e a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), em Vitória.
“É uma forma de retribuir o que o universo nos deu em abundância”, salienta Reis. Para ele, a frase que sintetiza o que é a marca hoje e o que ela pretende se tornar no futuro remete à total paixão e entrega que tanto proprietários quanto colaboradores mantêm no atendimento. “A gente se envolve de verdade”, finaliza.

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