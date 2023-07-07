Mais energia: grupo amplia negócios na área elétrica

Nova planta da Andaluz, indústria do grupo Eletromil, em Civit, na Serra Crédito: Divulgação

Uma série de investimentos realizados pela Eletromil ao longo de 2022 levou o grupo, que atua nas mais diversas áreas para atender aos consumidores que vão construir ou reformar, a novos pontos, sem perder de vista a oferta de variedade de produtos e agilidade no atendimento.

No ano passado, o grupo inaugurou uma unidade que reúne a Eletromil e a Eletrotintas, em Cariacica, a segunda loja com as duas marcas da empresa. Houve ainda, também em 2022, a criação de uma nova planta da Andaluz, indústria do grupo, em Civit, na Serra.

Após esse período de importante expansão dos negócios, a Eletromil colhe em 2023 os frutos dos investimentos feitos para atender cada vez melhor os clientes da Grande Vitória. Da construção civil à industrial, a marca é, novamente, a mais lembrada entre os capixabas na categoria “Loja de Material Elétrico”, no Recall de Marcas A Gazeta.

Para o gestor André Baldon Flores, a vitória na premiação se deve sobretudo à excelência no atendimento prestado pelo grupo. Ele cita, ainda, a variedade de produtos que os clientes conseguem encontrar nas lojas.

“Hoje, as pessoas não querem ficar perdendo tempo. Elas querem ter a sua solicitação resolvida. E a Eletromil é conhecida por dar solução. O cliente sabe que nós teremos estoque para atender o que ele precisa e as melhores condições do mercado”, avalia André.

Além disso, em sua opinião, os novos projetos proporcionaram várias melhorias nos serviços ofertados, refletindo em uma maior segurança para os clientes.

“A planta nos deu a oportunidade de, principalmente, instalar novos maquinários. Dessa forma, conseguimos reduzir o nosso prazo de entrega e trazer mais excelência”, afirma.

Sobre a nova loja em Cariacica, que se junta às filiais de Vitória, Serra e até do Rio de Janeiro, a também gestora Aline Flores destaca que era um pedido antigo dos moradores da cidade — o que foi prontamente atendido.

“Eles nos receberam muito bem, pois, além de material elétrico, a loja contempla também todo um material de pintura residencial e industrial”, ressalta Aline.

GERAÇÃO EM GERAÇÃO

O Grupo da Eletromil é regido por Joatham Flores, com seus filhos André e Aline. A família trabalha para ganhar credibilidade entre os consumidores, que respondem com reconhecimento.

Tamanha confiança, conforme explica Aline, já é inclusive transmitida de geração em geração, mantendo um elo que vem desde a inauguração da empresa, há mais de 40 anos.

“A loja Eletromil se tornou muito tradicional no mercado capixaba. Conseguimos acompanhar as gerações. Temos clientes que já estão na terceira: que o avô comprava, o pai comprava e o filho agora está comprando”, valoriza.

Para ela, a tradicional equipe de fornecedores também faz toda a diferença na hora de criar um vínculo com os consumidores.

“Sempre temos a presença do diretor, junto à equipe que, em alguns casos, está lá desde a fundação da empresa. Cria uma identidade, o público tem uma identificação muito grande com o gestor. O público se sente confortável em chegar à loja e ser atendido por alguém que o recebe há muitos anos”, frisa.

CONSULTORES

Outra característica do Grupo que se destaca no mercado é a oferta de consultores treinados e especializados, que acompanham as novas tendências e buscam instruir o cliente da melhor forma.