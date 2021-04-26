Daqui a pouco: Lançamento do 29° Recall de Marcas é nesta quinta (29)

Talk Recall, lançamento do 29º Recall de Marcas Crédito: Leandro Neves

As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2021 serão anunciadas para agências e anunciantes nesta quinta-feira (29), às 16h, no Talk Recall. O evento de lançamento da 29ª edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta será realizado em formato de live na página agazeta.com.br/recall

A apresentação dos resultados e o bate-papo serão conduzidos pela jornalista e âncora do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Fabíola de Paula. Ao lado dela, estarão o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico, o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, e o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

Da esq. para a dir.: o representante do Sinapro ES, Alexandre Pedroni, o presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico, e o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas. Crédito: Divulgação

Com o slogan “marcas que se movimentam”, a edição de 2021 do Recall vai premiar empresas, instituições e órgãos que mais mexeram com a memória e com a mente dos capixabas. Neste ano, o foco é valorizar o empenho e a dedicação daqueles que movimentam as marcas todos os dias: publicitários, profissionais de marketing e de comunicação e os gestores dos negócios.

Slogan Recall de Marcas Crédito: Divulgação

O cenário de pandemia acelerou o processo de movimentação das marcas, que tiveram que rever processos e estruturas e reforçar seus posicionamentos diante de diversas pautas sociais. Além disso, consumidores exigiram das empresas mais ações de apoio à população, sobretudo por conta da crise econômica.

Essa cobrança em relação às marcas é explicada em parte pelo contexto geracional. Estamos em plena época dos jovens da geração Z, que abraçam a mudança e que tendem a fazer a transformação acontecer de forma circular e igualitária, atuando também na resolução de problemas globais, baseados em pilares como climas, sociedade, igualdade e representatividade.

O Recall já faz parte do imaginário do público capixaba e é uma das pesquisas referência em relação às marcas. “Se manter relevante nos dias de hoje, em que o consumidor é constantemente impactado por conteúdos, é um desafio muito grande. As marcas não podem ficar paradas, precisam acompanhar as transformações, se reinventar, para ganhar a atenção do consumidor”, explica Fernando Lisboa, da Agência Prósper.

A proposta da Rede Gazeta com o “marcas que se movimentam” é reconhecer aquelas que ficam na memória das pessoas. O slogan deste ano trabalha o movimento e as novas possibilidades, um universo onde as marcas estão em constante mudança e onde ficar parado não é mais uma opção.

Como é feita a pesquisa

O Recall é uma pesquisa consolidada realizada com os consumidores do Espírito Santo em 78 segmentos e que serve de parâmetro da disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca. A metodologia usada para definir o público participante é a Critério Brasil, que mede o poder de compra da população.

De acordo com o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, o Recall é superimportante para o mercado capixaba. “Ele é um termômetro para as marcas e agências avaliarem se as suas estratégias de marcas foram bem-sucedidas. Algumas marcas crescem, outras não. E esse resultado mede as ações que foram realizadas ao longo do último ano”, avalia.