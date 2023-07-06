Laboratório de análises clínicas amplia serviços no ES

Desde que foi adquirido pelo Grupo Fleury, em 2021, o Laboratório Pretti consolidou o processo de modernização e ampliou o catálogo de exames e serviços laboratoriais oferecidos nas 21 unidades espalhadas pela Grande Vitória.
A eficiência, já desenvolvida ao longo de quase seis décadas de atuação no Espírito Santo, recebeu um aporte não apenas financeiro, mas também tecnológico.
Neste ano, a empresa se uniu ao Grupo Pardini, chegando a 520 unidades pelo país.
“É uma troca de experiências constante para unir o que há de melhor para os nossos clientes no Estado”, sustenta o diretor Renato Pretti.
Atualmente, o grupo conta com um extenso portfólio de medicina diagnóstica, entre exames de análises clínicas, toxicológico, anatomia patológica e genômica. São quase 2 mil exames disponíveis aos clientes.
Além dos serviços laboratoriais, o Pretti oferece o serviço de vacinas nas unidades da Praia do Canto (Vitória), Praia da Costa (Vila Velha) e Guarapari.
O trabalho realizado é reconhecido pelo público que, mais uma vez, indica o Pretti como o laboratório de análises clínicas mais lembrado no Recall de Marcas de A Gazeta.
Para Renato Pretti, a conquista renovada em 2023 mostra que o trabalho desenvolvido tem sido notado, o que vai ao encontro do objetivo do grupo.
“Esse é o quinto ano consecutivo que recebemos o prêmio. E essa posição é um reflexo de um trabalho incansável que permeia todos os setores, desde a alta gerência até os nossos profissionais que lidam com os pacientes no dia a dia. Estamos há 58 anos no mercado de saúde buscando constantemente o aprimoramento dos nossos serviços. Investimos não só em tecnologia, mas nas pessoas, na melhoria dos nossos processos e em novos exames. E com a chegada do Grupo Fleury isso só acelerou”, ressalta.
Renato Pretti acrescenta que ser uma marca consolidada e lembrada é sinônimo de confiança. “E não há nada mais valioso do que ter a confiança dos capixabas, principalmente prestando um serviço de saúde e medicina diagnóstica. Nossos exames impactam na qualidade de vida, prevenção e tratamento de doenças. E o resultado dessa confiança pode ser visto no crescimento do nosso negócio nos últimos anos.”
COMODIDADE E AGILIDADE
Oferecer resultado eficiente e rápido é premissa no segmento, mas o que diferencia o Laboratório Pretti das demais empresas é o fato de possibilitar comodidade aos pacientes, que podem agendar a coleta domiciliar, otimizando a análise e a divulgação do resultado, tudo sem filas.
“Nós vamos até o cliente, aonde ele preferir, em casa ou no trabalho. Todo o atendimento de cadastro é on-line, sem filas, muito prático. Depois, o cliente recebe a mesma qualidade da coleta em casa, no horário agendado, e retira o seu resultado on-line. Uma comodidade que faz a diferença no nosso dia a dia cada vez mais corrido”, destaca o diretor.
Esse serviço, aponta Renato Pretti, promove soluções cada vez mais completas e integradas aos clientes. “Estar há tantos anos na liderança e na memória das pessoas mostra que o nosso trabalho é sólido e que a população capixaba reconhece o nosso esforço e dedicação.”
TRANSFORMAÇÃO
Nos últimos 10 anos, a marca passou por um processo de modernização e padronização da identidade visual de todas as unidades. As mudanças, entretanto, vão além da fachada. Em breve, muito por conta da expansão que o Laboratório Pretti passa, novos investimentos irão refletir em expansão de serviços e ainda mais agilidade.
"Estamos vivendo um momento de intensa transformação na companhia e isso refletirá em novos investimentos para a regional do Espírito Santo. São novas tecnologias que vão permear todos os setores da organização, seja operacional, seja de apoio"
Ele reforça que há um foco de atenção direcionado ao atendimento domiciliar. “Temos um olhar constante para melhoria desse serviço e as expansões das rotas de atendimento. Unimos toda a nossa tradição e qualidade do Pretti com a expertise que o Grupo Fleury desenvolveu em outros Estados para termos um excelente atendimento domiciliar no Espírito Santo.”