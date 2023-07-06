Laboratório de análises clínicas amplia serviços no ES

O Laboratório Pretti oferece quase 2 mil exames aos clientes Crédito: Divulgação

Desde que foi adquirido pelo Grupo Fleury, em 2021, o Laboratório Pretti consolidou o processo de modernização e ampliou o catálogo de exames e serviços laboratoriais oferecidos nas 21 unidades espalhadas pela Grande Vitória.

A eficiência, já desenvolvida ao longo de quase seis décadas de atuação no Espírito Santo, recebeu um aporte não apenas financeiro, mas também tecnológico.

Neste ano, a empresa se uniu ao Grupo Pardini, chegando a 520 unidades pelo país.

“É uma troca de experiências constante para unir o que há de melhor para os nossos clientes no Estado”, sustenta o diretor Renato Pretti.

Atualmente, o grupo conta com um extenso portfólio de medicina diagnóstica, entre exames de análises clínicas, toxicológico, anatomia patológica e genômica. São quase 2 mil exames disponíveis aos clientes.

Além dos serviços laboratoriais, o Pretti oferece o serviço de vacinas nas unidades da Praia do Canto (Vitória), Praia da Costa (Vila Velha) e Guarapari.

O trabalho realizado é reconhecido pelo público que, mais uma vez, indica o Pretti como o laboratório de análises clínicas mais lembrado no Recall de Marcas de A Gazeta.

Para Renato Pretti, a conquista renovada em 2023 mostra que o trabalho desenvolvido tem sido notado, o que vai ao encontro do objetivo do grupo.

“Esse é o quinto ano consecutivo que recebemos o prêmio. E essa posição é um reflexo de um trabalho incansável que permeia todos os setores, desde a alta gerência até os nossos profissionais que lidam com os pacientes no dia a dia. Estamos há 58 anos no mercado de saúde buscando constantemente o aprimoramento dos nossos serviços. Investimos não só em tecnologia, mas nas pessoas, na melhoria dos nossos processos e em novos exames. E com a chegada do Grupo Fleury isso só acelerou”, ressalta.

Renato Pretti acrescenta que ser uma marca consolidada e lembrada é sinônimo de confiança. “E não há nada mais valioso do que ter a confiança dos capixabas, principalmente prestando um serviço de saúde e medicina diagnóstica. Nossos exames impactam na qualidade de vida, prevenção e tratamento de doenças. E o resultado dessa confiança pode ser visto no crescimento do nosso negócio nos últimos anos.”

COMODIDADE E AGILIDADE

Oferecer resultado eficiente e rápido é premissa no segmento, mas o que diferencia o Laboratório Pretti das demais empresas é o fato de possibilitar comodidade aos pacientes, que podem agendar a coleta domiciliar, otimizando a análise e a divulgação do resultado, tudo sem filas.

“Nós vamos até o cliente, aonde ele preferir, em casa ou no trabalho. Todo o atendimento de cadastro é on-line, sem filas, muito prático. Depois, o cliente recebe a mesma qualidade da coleta em casa, no horário agendado, e retira o seu resultado on-line. Uma comodidade que faz a diferença no nosso dia a dia cada vez mais corrido”, destaca o diretor.

Esse serviço, aponta Renato Pretti, promove soluções cada vez mais completas e integradas aos clientes. “Estar há tantos anos na liderança e na memória das pessoas mostra que o nosso trabalho é sólido e que a população capixaba reconhece o nosso esforço e dedicação.”

TRANSFORMAÇÃO

Nos últimos 10 anos, a marca passou por um processo de modernização e padronização da identidade visual de todas as unidades. As mudanças, entretanto, vão além da fachada. Em breve, muito por conta da expansão que o Laboratório Pretti passa, novos investimentos irão refletir em expansão de serviços e ainda mais agilidade.

"Estamos vivendo um momento de intensa transformação na companhia e isso refletirá em novos investimentos para a regional do Espírito Santo. São novas tecnologias que vão permear todos os setores da organização, seja operacional, seja de apoio" Renato Pretti - Diretor