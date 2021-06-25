João Branco, CMO do McDonald´s Brasil, revela o segredo do sucesso da marca

João Branco, CMO do McDonald's Crédito: McDonald's/Divulgação

O último dia de palestra do Recall Week recebeu o CMO do McDonald´s Brasil, João Branco, ou “João Branco do Méqui”. O time que ele lidera está batendo todos os recordes de vendas da história do Big Mac.

João Branco é natural de São Paulo e tem 20 anos de experiência em grandes marcas, entre elas Novartis, Procter & Gamble e Ferrero. Trabalha desde 2014 no McDonald ́s e esteve à frente do time em ações como a adoção do nome Méqui nos restaurantes da rede, a campanha “Picanha das Galáxias” e a parceria com Spotify.

“Estamos aqui para entregar bons momentos para todos. Para isso, precisamos conhecer o coração, o cérebro e o estômago dos nossos clientes”, comenta João Branco. A rede atende mais de 2 milhões de pessoas por dia.

MÉQUI NO BBB

Mais recentemente, o McDonald´s fez uma ação no BBB21 que já virou case de criatividade em Marketing: a Festa do Pijama do McDonald´s. A ação integrada de marketing para promover a Méqui Box na casa mais vigiada do Brasil trouxe ótimos resultados nas redes sociais para a marca.

Durante a noite o McDonald's conquistou seis dos dez assuntos mais comentados do Twitter, incluindo a primeira colocação, e a busca pelos termos McDonald's e Méqui Box no Google apresentaram aumento significativo. A ação foi desenvolvida pela agência DPZ&T, em parceria com a Globo.

Tudo foi pensado para parecer que existia um McDonald´s dentro da casa, mas por conta da pandemia da covid-19, os planos precisaram ser alterados. “A ideia inicial foi abortada e resolvemos inverter a ordem, trazendo o clima da casa das pessoas para dentro do BBB. Se as pessoas estavam trancadas em casa pedindo McDonald´s no delivery, levamos o mesmo clima para dentro da casa do BBB”, revelou Branco.

Para isso, uma cozinha estruturada foi construída ao lado do cenário do programa, com os equipamentos necessários para entregar produtos com o mesmo padrão dos restaurantes. 20 pessoas foram selecionadas especialmente para a ação e todos foram testados para garantir a segurança dos participantes, que usaram roupas temáticas.

Durante a festa foi disponibilizado um QR Code que dava direito a um desconto especial para pedidos feitos na plataforma iFood. Com isso, o McDonald´s não só foi o assunto principal nas redes sociais, mas também travou o aplicativo com a quantidade de pedidos.

Para trazer o espectador ainda mais para dentro da ação, no dia seguinte à festa, um domingo, a marca disponibilizou pares de meias exclusivas para quem pedisse a Méqui Box via iFood. Nos domingos seguintes, começaram as vendas de camisetas inspiradas nos produtos da marca e modelos de tapa olho.

“Você não faz uma marca ser querida ou amada da noite para o dia participando de um programa de sucesso, ou colocando uma campanha no ar. A gente precisa conhecer muito nosso cliente e saber o que ele deseja,” explicou Branco.

SEGREDO DO SUCESSO

E qual o segredo para uma marca se manter bem-sucedida?

“Você precisa ter uma estratégia de marca bem clara e o que você tem de superior em relação aos outros. Identificar seu público e depois buscar parcerias para entender a melhor forma de divulgar seu produto. Mas o mais importante é falar o tempo todo com seu cliente, de uma forma que ele reconheça você. Isso cria lembranças e mantém sua marca na mente do consumidor”, finaliza.

SHOW DIEGO & VICTOR HUGO

Além da palestra com João Branco, a rádio Litoral promoveu também na sexta (25) um show ao vivo com a dupla Diego & Victor Hugo, a partir das 20h. A transmissão pôde ser vista também no youtube da rádio e na página especial do Recall Week.

Autores de sucessos como “O Alvo” e "Sem contra indicação", parceria com Henrique & Juliano, e Bruno e Marrone, respectivamente, além de Wesley Safadão, a dupla é uma das mais ouvidas do Brasil e abriu os trabalhos do fim de semana com um show imperdível de quase 1h30 de duração.

CARREIRA

Formado em administração pela USP, tem 2 MBAs pela ESPM (Marketing) e FGV (Administração), além de ter estudado também em universidades internacionais. No Linkedin se apresenta como “um marketeiro obcecado em satisfazer os consumidores, apaixonado por números e boas ideias”.