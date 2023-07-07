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Recall de Marcas 2023

Cooperativa expande hospital para se tornar complexo de saúde

Unimed Vitória promove intervenções em unidade da Avenida Leitão da Silva para concentrar, em apenas um local, vários serviços

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 00:35

Publicado em 

07 jul 2023 às 00:35
Unimed Vitória
O principal projeto da Unimed é expandir o hospital localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Divulgação
Com mais de 40 anos de fundação e uma estrutura que conta com 2.585 médicos cooperados, 287 prestadores de serviços credenciados e 2.639 colaboradores, atendendo a mais de 410 mil clientes em 19 municípios capixabas, a cooperativa médica Unimed Vitória está em fase de expansão.
O principal projeto é expandir o Hospital Unimed, localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Com as obras, a cooperativa pretende reunir em um só lugar o Centro de Especialidades, o Unimed Diagnóstico, a Maternidade Unimed, a Unimed Oncologia, o Pronto Atendimento, o Viver Bem, a Atenção Domiciliar, o SOS Emergências Médicas e o Unimed Coração. Ao centralizar esses serviços, se dará origem ao Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) da Unimed Vitória. Atualmente, embora seja popularmente assim chamado, ainda não é o Cias.
O diferencial da Unimed Vitória, conforme aponta o presidente Fabiano Pimentel, está em seus médicos cooperados. “São competentes e qualificados para atender aos nossos beneficiários”. Além disso, a cooperativa vem investindo cada vez mais no desenvolvimento dos seus recursos próprios.
No Hospital Unimed, por exemplo, foi desenvolvido um projeto que se chama Vocacionar Alta Complexidade, cujo objetivo é tornar as áreas de ortopedia e neurologia uma referência no Estado.
Pimentel ressalta que esse é um dos tantos exemplos que a cooperativa pode dar quando pensa nas melhorias contínuas realizadas pelos cooperados e colaboradores, que se empenham em uma série de campanhas e projetos.
". É uma rede de esforços que tem como centro o propósito da Unimed Vitória de cuidar de pessoas e oferecer o melhor atendimento não só no aspecto técnico, mas também com humanização e empatia"
Fabiano Pimentel - Presidente
Quanto a ser a empresa mais lembrada na categoria “Plano de Saúde” no Recall de Marcas A Gazeta, o presidente acredita que seja resultado do foco da Unimed Vitória em garantir aos seus beneficiários o que há de melhor na área de assistência à saúde.
“Os beneficiários procuram a Unimed porque sabem que vão encontrar os melhores médicos. Para que tudo isso aconteça, também é preciso atuar em várias frentes de forma alinhada, desde a busca por inovação, à melhoria de processos que facilitem a vida dos usuários, a incorporação de novas tecnologias e a ampliação de recursos, até a oferta de um atendimento humanizado, com cuidado e empatia. Somos uma cooperativa que se propõe a cuidar do maior bem que as pessoas podem ter, que é a vida.”

INOVAÇÃO

Para garantir um movimento contínuo de desenvolvimento, a Unimed Vitória conta com o seu próprio programa de inovação, o Pulsar, por meio do qual busca desenvolver ideias e soluções para a cooperativa de forma colaborativa com startups.
No campo da Inovação Aberta, a cooperativa participa do Programa de Empreendedorismo Industrial - Findeslab. Dessa parceria, surgiu um projeto que propõe o uso de Inteligência Artificial na regulação e auditoria médica para tornar os processos mais eficientes.
O produto principal será um sistema digital capaz de analisar e autorizar rapidamente grande parte da demanda regulatória de procedimentos e SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico), independentemente da figura do auditor médico.
Também participa do Inovacoop - OCB/Sescoop, a partir do qual a parceria entre Unimed e o Instituto Senai de Tecnologia resultou em um sistema de monitoramento de assepsia capaz de auxiliar no combate à infecção cruzada, transmitida principalmente pelas mãos dos profissionais da saúde e é considerada um dos principais desafios das instituições da área.
O objetivo desse projeto, que está em fase piloto no Hospital Unimed e em fase de registro de patente, é usar tecnologias como IoT (internet das coisas), sensores e vestíveis para controlar de forma individualizada e automática o processo de assepsia, fazendo com que cada colaborador seja monitorado a cada novo atendimento ao paciente.

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