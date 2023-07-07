Cooperativa expande hospital para se tornar complexo de saúde

O principal projeto da Unimed é expandir o hospital localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Divulgação

Com mais de 40 anos de fundação e uma estrutura que conta com 2.585 médicos cooperados, 287 prestadores de serviços credenciados e 2.639 colaboradores, atendendo a mais de 410 mil clientes em 19 municípios capixabas, a cooperativa médica Unimed Vitória está em fase de expansão.

O principal projeto é expandir o Hospital Unimed, localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Com as obras, a cooperativa pretende reunir em um só lugar o Centro de Especialidades, o Unimed Diagnóstico, a Maternidade Unimed, a Unimed Oncologia, o Pronto Atendimento, o Viver Bem, a Atenção Domiciliar, o SOS Emergências Médicas e o Unimed Coração. Ao centralizar esses serviços, se dará origem ao Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) da Unimed Vitória. Atualmente, embora seja popularmente assim chamado, ainda não é o Cias.

O diferencial da Unimed Vitória, conforme aponta o presidente Fabiano Pimentel, está em seus médicos cooperados. “São competentes e qualificados para atender aos nossos beneficiários”. Além disso, a cooperativa vem investindo cada vez mais no desenvolvimento dos seus recursos próprios.

No Hospital Unimed, por exemplo, foi desenvolvido um projeto que se chama Vocacionar Alta Complexidade, cujo objetivo é tornar as áreas de ortopedia e neurologia uma referência no Estado.

Pimentel ressalta que esse é um dos tantos exemplos que a cooperativa pode dar quando pensa nas melhorias contínuas realizadas pelos cooperados e colaboradores, que se empenham em uma série de campanhas e projetos.

". É uma rede de esforços que tem como centro o propósito da Unimed Vitória de cuidar de pessoas e oferecer o melhor atendimento não só no aspecto técnico, mas também com humanização e empatia" Fabiano Pimentel - Presidente

Quanto a ser a empresa mais lembrada na categoria “Plano de Saúde” no Recall de Marcas A Gazeta, o presidente acredita que seja resultado do foco da Unimed Vitória em garantir aos seus beneficiários o que há de melhor na área de assistência à saúde.

“Os beneficiários procuram a Unimed porque sabem que vão encontrar os melhores médicos. Para que tudo isso aconteça, também é preciso atuar em várias frentes de forma alinhada, desde a busca por inovação, à melhoria de processos que facilitem a vida dos usuários, a incorporação de novas tecnologias e a ampliação de recursos, até a oferta de um atendimento humanizado, com cuidado e empatia. Somos uma cooperativa que se propõe a cuidar do maior bem que as pessoas podem ter, que é a vida.”

INOVAÇÃO

Para garantir um movimento contínuo de desenvolvimento, a Unimed Vitória conta com o seu próprio programa de inovação, o Pulsar, por meio do qual busca desenvolver ideias e soluções para a cooperativa de forma colaborativa com startups.

No campo da Inovação Aberta, a cooperativa participa do Programa de Empreendedorismo Industrial - Findeslab. Dessa parceria, surgiu um projeto que propõe o uso de Inteligência Artificial na regulação e auditoria médica para tornar os processos mais eficientes.

O produto principal será um sistema digital capaz de analisar e autorizar rapidamente grande parte da demanda regulatória de procedimentos e SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico), independentemente da figura do auditor médico.

Também participa do Inovacoop - OCB/Sescoop, a partir do qual a parceria entre Unimed e o Instituto Senai de Tecnologia resultou em um sistema de monitoramento de assepsia capaz de auxiliar no combate à infecção cruzada, transmitida principalmente pelas mãos dos profissionais da saúde e é considerada um dos principais desafios das instituições da área.