Arroz traz qualidade e memória afetiva para a mesa das famílias

Arroz Sepé é aprovado por várias gerações: tradição familiar na cozinha e à mesa Crédito: Divulgação

Qual é o sinônimo de arroz “soltinho”, que rende mais e é muito mais gostoso? Se depender da população capixaba, a resposta é Sepé. “Nossos consumidores não abrem mão de ter o Arroz Sepé nos seus lares”, afirma Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor comercial e financeiro da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), responsável pelo produto. O reconhecimento do Sepé pelos capixabas chega, mais uma vez, por meio da conquista do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.

“Ver uma marca crescer e se manter referência é muito gratificante! Definiria que para nós ser o primeiro lugar é crescer, evoluir e também nunca deixar nossa essência de lado”, diz Franceschi.

Pedro Franceschi, diretor comercial e financeiro da Cotrisel, fabricante do Arroz Sepé Crédito: Divulgação

No mercado desde 1985, o Arroz Sepé, aponta o diretor, é reconhecido por um fator “primordial”: a qualidade, que permanece na memória do público. “Sabemos o quanto estamos inseridos na vida de milhares de pessoas, acompanhando o crescimento de gerações.”

DIFERENCIAIS

Pedro Franceschi salienta a importância do fato de a marca ser produzida por uma cooperativa, regida pelos pilares do cooperativismo, realidade que historicamente já torna a Cotrisel uma empresa que visa ao bem de todos que dela participam. “É uma atuação conjunta, proporcionada desde a lavoura dos produtores rurais, que diariamente trabalham para melhorar o cultivo do cereal, passando pelos colaboradores das nossas indústrias, que estão em constante melhoria para garantir a qualidade do nosso produto, até o empenho dos nossos representantes comerciais, que geram crescimento nas vendas e, principalmente, o reconhecimento dos nossos consumidores”, afirma.

Ele acrescenta que manter o Arroz Sepé na liderança passa pelo respeito com todos, consolidando a geração de oportunidades crescimento geral, desenvolvimento de lideranças e cuidado com o meio ambiente.

NOVA MARCA

A força da marca Sepé no mercado brasileiro não a impede de estar em constante evolução. “Pelo fato de estarmos atentos às mudanças, neste ano realizamos a reformulação da nossa marca, para que cada vez mais possamos interagir com os nossos consumidores e tornar o produto atrativo, objetivando uma boa comunicação e gerando crescimento e expansão dos negócios”, explica Franceschi.

Arroz Sepé: aprimoramento constante para se manter na ponta do mercado Crédito: Divulgação

Segundo ele, o propósito que move o empreendimento a estar nesse contínuo aperfeiçoamento é nunca abrir mão da autenticidade, preservando a qualidade do produto, independentemente do cenário que for enfrentado, e garantindo o bom alimento na mesa dos brasileiros.

Reconhecimento e consumidores fiéis foram a combinação fundamental para manter a marca Sepé resoluta em meio à pandemia da Covid- 19. Apesar do momento sensível, das perdas e de um cenário desafiador, a indústria conseguiu manter sua área de produção e expandir os negócios.

POTÊNCIA

O diretor frisa que a marca ainda, durante o período, pôde melhorar sua forma de comunicação e explorar mais ferramentas de marketing. “Todos esses fatores com certeza auxiliaram a enfrentar o momento, garantindo o abastecimento dos supermercados.”

A Cotrisel existe desde a década de 1950. Seus produtos hoje estão presentes em 13 Estados brasileiros, e o foco para este e o próximo ano é ampliar as vendas e ocupar espaços em novos Estados. “Estamos investindo em comunicação, otimizando os processos e trabalhando para, em poucos anos, ser uma das maiores marcas de arroz do país”, conclui Franceschi.