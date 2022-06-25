30° Recall de Marcas: empresas comemoram reconhecimento dos consumidores

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, fez a abertura do 30º Recall de Marcas, no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma noite que ficará marcada na história do mercado capixaba e de suas marcas. Esse é o sentimento compartilhado entre os mais de 500 convidados durante a festa de premiação do 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta, ocorrida nesta sexta-feira (24), no Centro de Convenções de Vitória. O encerramento do evento ficou por conta da banda Skank, com um show exclusivo de mais de duas horas.

A celebração teve a abertura do diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, que parabenizou os vencedores da noite e ressaltou as mudanças que ocorreram ao longo dessas três décadas com o Recall de Marcas. Uma das transformações é o aumento do número de segmentos pesquisados, que agora são 80.

Premiados

Entre os premiados está a Vitoriawagen, como concessionária local de automóveis. “Para alcançarmos esse resultado foi necessário se reinventar de todas as formas. O forte investimento no digital também foi essencial. Passamos por um período difícil, como muitos gargalos, tais como a falta de componente de veículos, porém já começamos a visualizar um mercado mais aquecido. Estamos muito animados com os resultados e a prova disso é esse reconhecimento no Recall de Marcas”, afirmou Celso Duarte, diretor da empresa.

30º Recall de Marcas Rede Gazeta - Celso Duarte da Vitoriawagen (troféu) Crédito: Carlos Alberto Silva

Outra marca vencedora no segmento Concessionária Local de Automóveis foi a CVC, que possui 37 anos de mercado no Espírito Santo. O diretor Adhemar Martinelli também comentou sobre os desafios nos últimos anos e revelou as novidades que vêm por aí. “Mudamos a forma de atender, de criar, de inovar, de publicar e chamar os clientes. Entre as novidades vindas por aí, a GM está investindo R$ 35 milhões e até 2030 vamos lançar 30 veículos elétricos.”

30º Recall de Marcas Rede Gazeta - Adhemar Martinelli da CVC Crédito: Carlos Alberto Silva

Já no quesito Farmácia/Drogaria, o prêmio ficou com a Rede Farmes. De acordo com o presidente da empresa, Marcelo Frisso Santos, o segredo em estar na memória dos capixabas é o relacionamento.

"A gente tem o slogan de cuidar das pessoas e estamos trabalhando nosso marketing interno e nosso RH muito voltado para elas. Pessoas felizes trabalham felizes. Possuímos como característica estar dentro dos bairros. Nossos clientes são amigos, são colegas, conhecem nossos funcionários pelo nome. Há uma relação muito próxima. Além disso, é uma rede que atua em bairros de periferia, com atendimento e preço de rede, competitivo." Marcelo Frisso Santos - Presidente da Rede Farmes

30º Recall de Marcas Rede Gazeta - Marcelo Frisso Santos da farmácia e drogaria Farmes Crédito: Carlos Alberto Silva

Na categoria Alimento/Frango, por sua vez, o primeiro lugar ficou com a Kifrango, de Linhares. Segundo o consultor de Marketing da empresa, Leonardo Duarte, é um desafio muito grande ser a mais lembrada por ser tratar de uma marca local competindo com as nacionais, em que o investimento de marketing e publicidade é muito maior. Um dos segredos para se manterem competitivos, segundo o executivo, é a proximidade com os clientes, tanto em termo afetivo quanto geográfico.

O diretor Administrativo e Financeiro da empresa, Fernando Marin, complementa que o consumidor valoriza o produto capixaba, que chega mais rápido e fresco à prateleira dos supermercados.

"Nosso desafio maior é chegar no consumidor final sempre com a mesma qualidade. Por produzirmos aqui no Estado, conseguimos entregar um produto mais fresco, mais próximo à data de produção. Prezamos muito pela nutrição, alimentação, pelo bem-estar animal; e o próprio processo produtivo de nossa indústria garante um produto melhor. " Fernando Marin - Diretor Administrativo e Financeiro

30º Recall de Marcas Rede Gazeta - Fernando Marin da Kifrango Crédito: Carlos Alberto Silva

30ª edição

Com o tema “Há 30 anos a resposta do mercado”, a cerimônia reconhece empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam. A pesquisa desenvolvida pela Futura Inteligência realizou 2,4 mil entrevistas na Grande Vitória e envolveu a percepção dos capixabas em 80 categorias neste ano. Ao todo, mais de 6.000 marcas foram citadas.

"Há três décadas, a pesquisa ajuda na reflexão sobre o posicionamento dos serviços e produtos que estão sendo consumidos. Portanto, o prêmio Recall também contribui para o planejamento das empresas em relação à área de marketing, com o fortalecimento das ações de divulgação e um cuidado maior ao relacionamento com os clientes. Será uma grande noite de reconhecimento, onde os premiados serão agraciados em uma edição icônica" Márcio Chagas - Diretor de mercado da Rede Gazeta

30º Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

O Recall de Marcas é uma ferramenta importante de pesquisa que auxilia também na avaliação de retorno de investimentos das empresas em todos os setores.

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