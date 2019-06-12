Rebite pode ficar por até 36h no sangue, revela neurologista

Comprimidos de rebite encontrados em cabine de carreta envolvida no acidente que tirou a vida de três pessoas da mesma família e deixou uma criança em estado gravíssimo

Para a especialista, no entanto, é um tiro no pé depender do ilícito, já que as consequências podem ser fatais. “Só que tem o fator do cansaço que acaba atrapalhando. Um caminhoneiro que toma o rebite não fica sem sono. Acaba só inibindo os efeitos, mas o cansaço está lá. E uma hora vai atrapalhar, porque vai se somar a uma série de fatores e pode acontecer o que vimos hoje, como o acidente”, conclui.