Realidades distintas na saúde mostram Brasis inconciliáveis

E, enquanto a população lida com a escassez até de itens básicos de higiene em ambulatórios e unidades básicas de atendimento ou juntam as moedas para encarar a fatura do setor privado, em um outro país bem aqui ao lado o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pago a todos que integram a Justiça Estadual. Trata-se do segundo reajuste em menos de um ano – o anterior foi de 9,7%, em novembro passado.