Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Reajuste das tarifas do Transcol é simplesmente um absurdo
No bolso

Reajuste das tarifas do Transcol é simplesmente um absurdo

O reajuste até seria compreensível caso fosse coerente com a qualidade do sistema de transporte coletivo da Grande Vitória, marcado por precariedades perenes e injustificáveis

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

10 jan 2020 às 04:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
Logo nos primeiros dias de 2020, o capixaba recebeu uma notícia que se repete todo início de ano, mas que não deixa de ser decepcionante: o reajuste das tarifas dos ônibus do Sistema Transcol. Com o aumento, o valor das passagens dos ônibus convencionais passou de R$ 3,75 para R$ 3,90, um acréscimo de 4%, maior que o índice de inflação dos últimos 12 meses na Grande Vitória, que até novembro de 2019 atingia 2,41%, conforme dados oficiais do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Conquanto o aumento de R$ 0,15 isoladamente possa parecer pequeno, ele atinge de maneira significativa a população assalariada, impactando negativamente a renda das famílias mais carentes. O reajuste até seria compreensível caso fosse coerente com a qualidade do sistema de transporte coletivo da Grande Vitória, marcado por precariedades perenes e injustificáveis.

Veja Também

Passagem aumenta todo ano, já a qualidade do transporte público...

Além das altas tarifas pagas pelo usuário, não se pode esquecer que o Sistema Transcol conta com um crescente subsídio por parte do Poder Público. No entanto, nada disso impede que os ônibus circulem sempre lotados (independentemente de se tratar de dia útil, do horário das viagens, ou de ser período de férias), que os passageiros enfrentem prolongados períodos de espera, que os ônibus continuem em sua maioria sucateados e sujos, que faltem espaços adequados para embarques e desembarques, que os terminais tenham condições péssimas ou que passageiros e rodoviários convivam com uma insegurança constante.
No que pese o conhecido argumento de que a tarifa do transporte público na Grande Vitória não seja mais alta que nas outras capitais do Sudeste, é inequívoco que a qualidade do Sistema Transcol é bem inferior que a de outras regiões metropolitanas, nas quais, há tempos, a frota já foi modernizada, dispondo de ar-condicionado, rede de internet, interatividade e de corredores exclusivos para ônibus, sem contar a existência de outros meios de transporte público, como trens, metrôs e balsas.

Veja Também

Governo do ES planeja construção de terminal do Transcol em Viana

Longas filas e ônibus cheios: a rotina de quem depende do Transcol

"Pra ficar ruim tem que melhorar bastante", diz leitor sobre Transcol

Chama muito a atenção o fato de os ônibus do Transcol circularem sempre lotados. Se de carro não se pode andar sem cinto de segurança, é, no mínimo, um contrassenso haver mais passageiros viajando em pé que sentados. Viajar sentado não é apenas um item de conforto (merecido, diga-se de passagem, já que o transporte público é remunerado), é um importante fator de segurança.

Veja Também

Com reajuste, Transcol vai consumir cerca de 18% do salário mínimo

Todos estas breves e factíveis constatações indicam o porquê da não predileção pelo transporte coletivo, piorando os níveis de congestionamento. Assim, aparentemente, os únicos satisfeitos com essa situação são os proprietários das empresas de transporte coletivo, já que a remuneração ao Sistema Transcol não parece ser compatível com a qualidade do serviço público ofertado.

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

Tópicos Relacionados

mobilidade ônibus Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados