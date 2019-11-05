Quem são as novas apostas do PSL para prefeito de Vitória e da Serra?

Manato prepara a sua relação de candidatos nas maiores cidades do Espírito Santo Crédito: Amarildo

O Partido Social Liberal ( PSL ) definiu novos planos para as eleições municipais do ano que vem no Espírito Santo. Presidido no Estado pelo ex-deputado federal Carlos Manato , o PSL quer ter candidato próprio a prefeito nas quatro maiores cidades do Estado. O destaque é a nova aposta do partido, confirmada por Manato, para a eleição a prefeito de Vitória: o deputado estadual Capitão Assumção . “Aqui em Vitória, estamos com essa intenção de botar Assumção mesmo.”

Já para a Prefeitura da Serra, o PSL agora quer lançar o também deputado estadual Torino Marques

Subtenente Assis, candidato a senador em 2018 e, atualmente, diretor de Segurança Legislativa da Assembleia. O novo desenho do projeto eleitoral do PSL, incluindo esses quatro candidatos nas respectivas cidades, é confirmado por Carlos Manato. Para disputar a Prefeitura de Vila Velha, o PSL prepara o lançamento do terceiro integrante de sua bancada na Assembleia: Danilo Bahiense . Já em Cariacica, o nome definido é o do, candidato a senador em 2018 e, atualmente, diretor de Segurança Legislativa da Assembleia. O novo desenho do projeto eleitoral do PSL, incluindo esses quatro candidatos nas respectivas cidades, é confirmado por Carlos Manato.

No caso de Assumção e de Torino, há uma mudança de posições no tabuleiro eleitoral do PSL. Hoje, segundo Manato, ambos topam assumir as candidaturas, respectivamente, na Capital e na Serra. Mas nem sempre foi esse o plano.

Em entrevista a esta coluna publicada no dia 6 de janeiro deste ano , ao explicar o planejamento que então fazia para o PSL, o próprio Manato me disse que Assumção deveria concluir o mandato na Assembleia Legislativa (de 2019 a 2022), não disputando as eleições de 2020, por um compromisso do deputado com os segmentos da PMES que o apoiam: o de representá-los na Assembleia por toda a legislatura.

Àquela altura, segundo Manato, o PSL trabalhava com três possíveis candidaturas em Vitória: ele próprio, Torino ou a deputada federal Soraya Manato (esposa dele). Na Serra, o apoio seria ao deputado federal Amaro Neto (se ele fosse candidato a prefeito do município).

No dia 26 de agosto, em nova entrevista de Manato à coluna , a conjuntura já havia se alterado, e os planos do PSL idem. Manato já excluía o próprio nome de qualquer disputa em 2020. Mas ainda não falava em Assumção.

Dizia que, em Vitória, o partido pretendia priorizar o apoio a Amaro Neto (Republicanos), se o deputado federal concorrer mesmo à sucessão do prefeito Luciano Rezende (Cidadania). O PSL, apontava Manato, também gostaria de filiar e lançar nessa disputa o deputado estadual Lorenzo Pazolini (sem partido). Na Serra, o partido poderia filiar e lançar o vereador Cabo Porto (PSB).

Agora, é o próprio Manato quem afirma:

"Hoje o nome do PSL na Serra é Torino Marques e o nome do partido em Vitória é Capitão Assumção. Isso está bem adiantado. Assumção já disse que topa ser candidato a prefeito na Capital. E Torino disse que topa na Serra. Os dois topam. Eles têm se mostrado muito leais ao partido" Carlos Manato - Presidente estadual do PSL

Nesta segunda-feira (03), na Assembleia, Torino conversou com a coluna e confirmou: “Se o PSL quiser que eu venha candidato a prefeito da Serra, eu venho. E Assumção tem manifestado interesse em ser candidato a prefeito de Vitória”.

"Meu nome está colocado dentro do partido, à disposição. […] Se o partido entender que o nosso nome deva vir como candidato, vamos entrar para ganhar" Capitão Assumção - Deputado estadual (PSL)

MOVIMENTOS RUMO A VITÓRIA

Nas últimas semanas, alguns discursos e movimentos de Assumção realmente têm indicado o interesse em começar a pavimentar candidatura a prefeito da Capital.

Cartaz colado em veículos que participaram de carreata mostra Assumção segurando uma arma Crédito: José Carlos Schaeffer

Já em meados de outubro, Assumção começou a subir à tribuna para fazer discursos focados em Vitória. Num deles, ao seu estilo, criticou a atuação da Guarda Municipal de Vitória por, supostamente, ser leniente com pichadores. E incitou agentes da Guarda a agredirem os autores das pichações fora do alcance das câmeras de videomonitoramento.

Nesta segunda-feira, o ex-policial Walter Matias promoveu uma enquete em grupos de WhatsApp formados por apoiadores de Assumção perguntando quem eles preferem para prefeito da Capital, com o nome do deputado entre os pré-candidatos.

Lotado no gabinete de Assumção como subcoordenador, Matias é um dos mais fiéis aliados do parlamentar. Também participou do movimento grevista de fevereiro de 2017. Assim como Assumção, chegou a ser preso por isso e, ao lado do deputado, foi condenado no mesmo processo na Quarta Vara Criminal de Vitória.

POR QUE A MUDANÇA EM RELAÇÃO A ASSUMÇÃO?

Manato admite que ele mesmo foi o primeiro a defender que a interrupção do mandato de Assumção seria um problema, por conta das expectativas das tropas da PMES em relação ao mandato do deputado na Assembleia. Mas o dirigente diz que agora isso mudou.