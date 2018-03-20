"Quem reclama não pega busão", diz leitor sobre Linha Verde

Câmera de fiscalização do uso da Linha Verde Crédito: Vitor Jubini | AG

A Linha Verde, faixa exclusiva para ônibus implantada da Av. Dante Michellini, em Vitória, completou uma semana na segunda-feira. Desde o início da operação, a medida, que busca incentivar o transporte público na Capital e, consequentemente, melhorar o trânsito na cidade tem sofrido ataques de parte da população.

Moradores dos bairros do entorno - Jardim Camburi, Mata da Praia e Bairro República - já

. A Prefeitura de Vitória, por sua vez, afirma que

. “Não cogitamos a hipótese de suspender a Linha Verde. Obviamente, quando se implanta algo novo, tem problemas que você só vê quando a operação começa”, declarou o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann.

Após esta primeira semana de experiência, perguntamos aos leitores qual a opinião deles sobre a eficácia do projeto, em um fórum no Facebook do Gazeta Online. Muitos internautas apontaram que o engarrafamento em outras vias da Capital piorou. Já quem trafega de ônibus pela cidade parece aprovar a medida. Confira alguns comentários:

Não funcionou, o tempo de viagem aumentou para todos. O ganho no tempo da viagem na Dante Michelini para os usuários de coletivo não compensa o tempo perdido na Saturnino de Brito. Um fiasco total que o prefeito nunca irá reconhecer.

José Augusto Francischeto Filho

Uma boa ideia. Para mim, que ando de ônibus, agora sim vai ser mais rápido.

Sergio Viana

A ideia de se ter uma Linha Verde começando no aeroporto e terminando na Curva do Saldanha (ida e volta) conotaria verdadeira boa intenção dos governantes.

Anderson Scarpatti

A ideia pode ter sido boa, mas em Vitória não funciona! É melhor o prefeito voltar atrás ou colocar um metrô, aquaviário e ônibus com frota suficiente pra todos irem sentados! Sem melhoria no transporte público, isso pra mim é apenas mais uma forma de arrecadação com multas!

Danyllo Bueno

Projeto tampão com a finalidade de oferecer alguma projeção para a administração, que obviamente vai tentar a continuidade no governo. Na falta de projetos substanciais e pertinentes para a cidade, a gestão segue pintando faixas no asfalto. Muita pirotecnia em projetos inócuos.

Douglas Intra

Para quem anda de busu tá show de bola. Estamos chegando bem mais rápido. O prefeito está correto.

Steves Nielsen

O povo que anda de busão deveria cobrar do prefeito o que ele faz com o dinheiro que a prefeitura cobra de estacionamento de quem anda de carro. Não seria para investir na melhorar o transporte público, fazer abrigos dignos nos pontos, investir em veículos modernos, em segurança?

Paulo Galante

Passei por ela agora e cheguei a uma conclusão: Logo, logo os moradores de Vitória estarão todos dentro de um ônibus lotado e o prefeito passeando de carro oficial com três pistas só para ele.

Leonardo Ragassi

Uma excelente ideia, tem que ser feita em outras vias de grande movimento!

Marcelo Lirio

Duvido que a PMV apresente documento provando que houve estudo. Com a Av. Leitão da Silva interrompida por contas das intermináveis obras, o trânsito não tem como escoar.

Luiz Carlos Gaspar

Só atrapalhou o trânsito. Enquanto as duas pistas estão engarrafadas, a Linha Verde está vazia.

Ignez Martins Fialho

Ônibus como transporte público é a última opção. Cadê o VLT? Cadê os bondinhos elétricos? O aquaviário?

Alvim Marcos

Para que Linha Verde na Dante Michellini se o engarrafamento causado pelos carros chega antes do Shopping Vitória? Vitória, a capital dos gargalos.

Victor Schneider

Diminuiu muito a velocidade do trajeto nessa avenida, as duas faixas andando a 40 km/h. Além disso, a faixa exclusiva fica muito tempo sem ônibus. Não curti nada...

Sabrina Rosalém

Minha avaliação foi que os engenheiros de tráfego, se é que houve algum, não fizeram estudo nenhum...

Andreia F. Pereira

Quem reclama não pega busão. Só porque os Fusquinhas da galera de Jardim Camburi ficam lento ali, agora estão bravos.

Albert Souza

Enfim, alguém se importou em perguntar a opinião da população. A Linha Verde é uma clara demonstração de autoritarismo dos gestores envolvidos. O prefeito das bicicletas deveria ter mais tato e menos ego... Tem sido um desastre! Só fizeram piorar o que já não funcionava. Que melhorem os ônibus, para que a população tenha conforto e segurança. O resto é demagogia barata.