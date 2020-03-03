Quem é o candidato a prefeito de Vila Velha pelo Novo?

Eu sempre faço uma dinâmica que me parece interessante. A nossa filosofia hoje é de que pessoas comuns participem do pleito. E a dinâmica que sempre peço às pessoas é: pense em um político qualquer que te venha imediatamente à mente. Qual é a profissão desse político? Qual é a participação dessa pessoa no ambiente produtivo privado ou público? Quando essas pessoas saem da política ou não conseguem um mandato, onde elas estão contribuindo no setor privado ou no setor público? Invariavelmente, a resposta das pessoas é: não sei. E a questão do Novo é a seguinte: todos têm uma profissão e encaram a política como um encargo público temporário, em que você precisa entregar alguma coisa à sociedade em determinado período de tempo e depois voltar à sua profissão. Para mim, só gerar esse tipo de discussão em uma cidade como Vila Velha já é absolutamente importante. Então a nossa perspectiva é de participar [da eleição] de maneira qualitativa, com base em diagnósticos, propostas de governança técnica, propostas técnicas para a melhoria dos diversos setores da sociedade, mas fazendo um debate se a gente realmente vai continuar na base da política tradicional, que nós temos hoje, ou se nós vamos querer na verdade pessoas comuns, que sentem as dores cotidianamente e que querem participar do debate para mudar a realidade para outras pessoas que sentem as dores cotidianamente. Vou te dar um exemplo: hoje [segunda-feira, 2] é um dia de muita chuva em Vila Velha. E a gente está vivendo um drama hoje na minha cidade. Qual é o problema das enchentes hoje em Vila Velha? Não tem solução técnica? Eu custo a acreditar nisso. Não tem dinheiro no Ministério das Cidades para você ter um investimento federal em infraestrutura na cidade? Também custo a acreditar nisso. O que é que falta? Prioridade. Eu preciso ter prioridade política no combate às enchentes em Vila Velha. A partir do momento em que eu tiver prioridade política para combater esse problema, eu vou gastar menos com comissionados, vou gastar menos com show em praia, vou gastar menos dinheiro com contratação de servidores públicos desnecessariamente porque não informatizo uma rotina em um procedimento público sequer na prefeitura. Vou te dar outro exemplo: hoje temos uma demanda reprimida de creche, em Vila Velha, de cerca de 8 mil vagas. Eu precisaria imediatamente, até 2024, criar esse número de vagas para cumprir a meta do Plano Nacional de Educação (PNE). Cada matrícula em Vila Velha custa aproximadamente R$ 3.690,00 por ano. Isso significa que nós precisamos de R$ 31 milhões por ano, para criar 8 mil vagas de creche, para que a mulher possa sair para trabalhar e ser produtiva. Eu te pergunto: esse dinheiro virá de onde, se não formos criativos e se não trabalharmos com base em políticas públicas por evidência? Onde eu estou gastando? Como eu estou gastando? Onde eu posso reduzir privilégios? Onde posso reduzir despesas? Onde posso aumentar a arrecadação sem aumentar tributos? Onde posso ter melhor relação institucional com o poder público federal para trazer investimentos para a cidade? Onde posso chamar o setor produtivo para que ele faça canais de desenvolvimento? Com todo o respeito, isso não existe em Vila Velha. Então o que a gente quer para Vila Velha? É concorrer com base em governança técnica, com ética, e tentar ser um canal de reverberação de toda essa agonia da população de Vila Velha.