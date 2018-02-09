Quase 7 mil passageiros pulam roleta de ônibus todo dia em Vitória

Ônibus municipal de Vitória: 2 milhões de passageiros no ano passado burlaram a lei e não pagaram a passagem. Crédito: Gazeta Online

Pelo menos 6,9 mil passageiros por dia, totalizando cerca de 2 milhões ao ano, deixaram de pagar as passagens nos ônibus urbanos de Vitória nos deslocamentos realizados em 2017, segundo levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes). A evasão representa um prejuízo de mais de R$ 8 milhões anualmente para o sistema municipal de transporte público, o que contribui para aumentar o preço final das passagens.

Como agem

As formas de evasão são as mais variadas. Tem passageiro que para andar nos ônibus sem pagar a tarifa entra até pela janela do coletivo, colocando em risco a própria vida. O Setpes registra outras situações como pessoas que entram pela porta traseira ou ficam na porta dianteira e descem pela frente sem pagar.

Vitória conectada

A rede wi-fi Vitória Online, que já tem 73.837 usuários inscritos, está com uma média de 70 mil conexões diárias. A rede de internet gratuita está opera em 220 pontos, distribuídos em todas as regiões da Capital.

A voz do poder

Ontem, em entrevista ao repórter Vinícius Valfré, em A GAZETA, a superintendente de Comunicação do Estado, Andréia Lopes, se autodeclara “porta-voz política do governador”. Pela desenvoltura que tem demonstrado, já tem gente em dúvida: porta-voz do governador ou do candidato Hartung?

Acabou

As obras de dragagem do Porto de Vitória foram concluídas, porém entraves de homologação ainda impedem que embarcações maiores, com calado de até 12,5 metros, atraquem no porto.

Mas não acabou

“É preciso que seja validada a medição da nova profundidade. Isso é fundamental para tornarmos o nosso Estado mais competitivo”, alerta Marcos Lopes, gerente executivo do Sindiopes, o Sindicato dos Operadores Portuários do ES.

Festa na Igreja

No próximo dia 22 começam as solenidades de aniversário de 60 anos da Arquidiocese de Vitória, que foi instituída pelo papa Pio XII.

Tem regulamento

Dos 22 blocos que pediram autorização para sair no carnaval, a Prefeitura de Vitória autorizou 18. Segundo a PMV, quatro foram barrados por motivo de segurança ou logística.

Só feras

O Clube dos Legais, que reúne jornalistas da velha-guarda, vai homenagear o colega Setembrino Pelissari com um almoço, no dia 2 de março, num restaurante da Praia do Canto.

De olho

O TRE-ES informa que o processo de cassação do mandato do prefeito Daniel da Açaí (São Mateus) não corre em segredo de Justiça. O processo é o de número 258-57.2016.

Em Brasília

No Estado, o prefeito perdeu em todas as instâncias da Justiça Eleitoral, acusado de abuso do poder econômico, mas continua a recorrer. A cassação definitiva do mandato do tucano deve ser decidida pelo TSE.

Gleise ataca

No twitter, a eminente senadora Gleise Hoffmann (PT-PR) dá mais uma ‘Gleisada’: “O que falar do lucro de

R$ 24,9 bilhões de apenas uma empresa? Pois é, o Itaú Unibanco teve esse lucro no ano de 2017, enquanto o orçamento da União teve déficit de R$ 124 bilhões”.

Gleise atacada

Um internauta atento reagiu ao post da presidente nacional do PT: “Quer transformar lucro em prejuízo, senadora? Coloca o Arno Augustin para dirigir o Itaú”.

Em tempo

Augustin foi o secretário do Tesouro no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Legou para o país um déficit fiscal monstruoso e as pedaladas fiscais, motivo da queda da petista.

Constatação

As crises acabam hoje e só voltam (para alguns) após o meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas.

A cidade sofre

Três geladeiras foram descartadas no novo ponto viciado de lixo, em frente ao Centro Cultural Carmélia.

Dinheiro no samba

A Prefeitura de Vila Velha doou R$ 150 mil para o carnaval da MUG, que conquistou o título pela sétima vez no Sambão. Para a São Torquato, do Grupo de Acesso, foram R$ 40 mil.





Leu, venceu

Para fomentar a produção literária infantil no Estado e facilitar o acesso das crianças à leitura de obras de autores do ES, a Sedu vai abrir inscrições para selecionar, inicialmente, 20 obras de autores capixabas. Os livros serão distribuídos em escolas públicas de Ensino Fundamental, estaduais e municipais, que fazem parte do programa Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes).

Alô, turista!

Você passaria o Carnaval numa cidade em que todas as praias estão poluídas?

Folia antecipada

Ontem, às 13h30, era imenso o fluxo de trânsito no sentido Vila Velha da Terceira Ponte. É o carnaval que chegou mais cedo.