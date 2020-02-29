Quanto mais organizado, mais longevo será o carnaval de rua de Vitória

Bloco Regional da Nair na Beira-Mar no carnaval de 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

As imagens da Beira-Mar tomada pelos foliões se espalharam pela internet neste carnaval, dando a dimensão de uma festa que tem se aprimorado ano após ano, atraindo cada vez mais gente. Vitória, definitivamente, deixou de ser, tomando emprestado a atribuição pouco honrosa feita a São Paulo por Vinicius de Moraes, um túmulo do samba durante os dias oficiais de carnaval. Mesmo que o ritmo dos bambas já não reine absoluto na festa.

É o segundo ato de um movimento que havia começado quando, na virada dos anos 2000, o desfile das escolas de samba em Vitória passou a ser realizado no final de semana anterior ao feriadão. Se houve contestação na época, atualmente poucos discordam que a decisão foi responsável pelo renascimento carnavalesco, com um calendário alternativo que consegue atrair os olhares de todo o país. O Sambão , que nos anos 1990 se tornou um elefante branco, passou a vibrar uma vez por ano com alegorias e adereços.

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Contudo, de sábado até a Quarta-feira de Cinzas, a Grande Vitória permanecia esvaziada, com programação carnavalesca quase escassa. Os balneários ainda eram o principal destino dos moradores da Capital, que se tornava uma cidade-fantasma até mesmo na oferta de serviços. De uns cinco anos para cá, é possível dizer que o cenário é outro.

Os últimos 15 anos viram o carnaval de rua voltar a ser uma febre nos grandes centros urbanos do país, desconstruindo o eixo Salvador-Recife. Os blocos espontâneos primeiramente tomaram conta do Rio de Janeiro. Em efeito cascata, até mesmo cidades sem grandes tradições carnavalescas viram bloquinhos começarem a pipocar, e o poder público abraçou a organização da folia, de olho no incontestável potencial econômico. Tanto que São Paulo e Belo Horizonte atualmente são verdadeiras máquinas carnavalescas, como pôde ser constatado com as imagens do mar de gente pelas ruas das duas capitais.

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Vitória tem público bem mais modesto, mas que já se tornou cativo. É ainda possível atrair mais turistas e profissionalizar ainda mais essa estrutura. O carnaval por aqui tem se consolidado como uma festa para todos, e a decisão de concentrar os blocos na Beira-Mar foi acertada, criando um circuito da folia com direito a um cartão-postal, às margens da Baía de Vitória e sob a proteção do Penedo.