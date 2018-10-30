Quando falta futebol...

A partida entre Flamengo e Palmeiras no sábado, pela 31ª rodada do Brasileiro, foi um espelho do atual futebol brasileiro. Apesar de serem os dois melhores colocados no Brasileirão, fizeram um jogo com menor tempo de bola rolando, tornando uma partida que era precedida de grande expectativa em um jogo morno e defensivo. Também acho que a arbitragem contribuiu muito para isso, segurando e parando o jogo em qualquer falta.

Flamengo e Palmeiras empataram no último sábado, no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Mas também devemos concordar que a tática de “parar a jogada” foi muito utilizada pelos dois times. Aliás com um elenco qualificado, fato que permite ao Palmeiras escalar times diferentes nas competições, Felipão utiliza um estilo de jogo pouco apreciado pelos amantes do bom futebol, mas eficiente. Ao Flamengo faltou mais força ofensiva. Melhor para o Palmeiras que manteve a vantagem de quatro pontos sobre o Flamengo. Faltando sete rodadas para o fim da competição, as chances de título são maiores a cada partida superada.

Briga contra a degola

Três vagas estão em aberto. Uma é do Paraná. Vasco e Botafogo, ambos com 35 pontos e namorando com o Z-4, precisam de no mínimo mais 8 pontos nas próximas 7 partidas. Tarefa complicada. Os times

cariocas vão precisar melhorar muito em relação as últimas atuações para não jogarem a segundona em 2019. Na rodada passada, o Botafogo apesar de atuar na casa do adversário, tinha o jogo nas mãos contra o Atlético-PR, mas acabou sendo derrotado devido as falhas defensivas. Como diria um amigo meu torcedor do Botafogo, com a cozinha desarrumada fica muito difícil fazer um bom prato. Já o Vasco até que jogou melhor contra o

Internacional, perdendo boas oportunidades graças as boas defesas de Marcelo Lomba, mas ainda falta qualidade ao seu meio campo para municiar Máxi Lopez . Outra coisa que não pode acontecer é seu goleiro Martin Silva com toda sua categoria espalmar a bola para frente da área como aconteceu no gol do Colorado.

Decisão na Libertadores

Hoje o Grêmio pode consolidar a passagem à final da Libertadores jogando em casa, contra o River Plate, e com a vantagem do empate. Renato Gaúcho, malandro que é, já deve ter alertado seu time para o bom futebol do adversário que possui bons e experientes jogadores. Com o detalhe que toda equipe argentina, em geral, é aguerrida e não se entrega. O Grêmio apesar da vantagem deve se comportar ofensivamente, como jogou em Buenos Aires, porque se ficar só na defesa corre o perigo de ser dominado pelo River. Amanhã a tarefa do Palmeiras contra o Boca Juniors será mais complicada, pois terá que reverter a vantagem de dois gols dos hermanos. Digo que será difícil em função da maneira de jogar do Verdão, já que prefere ser atacado para sair no contraataque e surpreender o adversário. Felipão terá que alterar a forma de atuar da equipe, optando por uma postura mais ofensiva para conseguir a vitória. Acho difícil o Boca Juniors sair para o jogo franco. Assim como vocês (a grande maioria), torço para uma final brasileira.