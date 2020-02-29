Qual time brasileiro é capaz de parar o Flamengo?

Ao conquistar a Recopa Sul-Americana, o Flamengo levantou sua terceira taça neste início de temporada Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em um período de menos de 15 dias, o Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e a Recopa Sul-Americana. A temporada 2020 mal começou e o Rubro-Negro já apresentou seu cartão de visitas aos adversários. Se em 2019 o time de Jorge Jesus foi um osso duro de roer, a versão deste ano é ainda melhor e comprovou que dará mais trabalhos aos rivais.

É importante destacar o futebol apresentado pelo Flamengo para alcançar as conquistas recentes. Na Supercopa do Brasil, o Rubro-Negro sobrou em cima do Athletico-PR: um 3 a 0 incontestável e que mal deixou o rival respirar. Na Taça Guanabara, a distância para os adversários é maior ainda. Vasco, Fluminense e Botafogo estão longe do nível do Flamengo. No desafio que poderia se apresentar como o mais difícil, o Fla mais uma vez se mostrou eficiente. Qualidade e inteligência emocional para superar o Independiente del Valle e levantar o troféu da Recopa Sul-Americana.

No calendário nacional ainda temos a reta final dos Estaduais, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é favorito ao título de todas estas competições. Em um exercício analítico do futebol brasileiro é muito difícil visualizar uma equipe capaz de superar o Flamengo tanto em regularidade quanto em dois jogos de mata-mata.

É claro que ainda é cedo e algumas equipes ficarão mais fortes e competitivas nos próximos meses. Hoje, o Palmeiras é o principal concorrente do Flamengo aos títulos nacionais. Mesmo sem apresentar um futebol de encher os olhos no Paulistão, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo tem uma boa margem de crescimento já que possui um elenco com jogadores de qualidade.

As demais equipes correm muito por fora. Talvez o Internacional, agora sob o comando de Coudet, possa fazer frente. Grêmio, Santos e São Paulo possuem equipes até com um bom potencial, mas duvido muito que consigam se firmar ao longo deste ano e brigarem pelos principais títulos nacionais.

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