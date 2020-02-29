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Futebol

Qual time brasileiro é capaz de parar o Flamengo?

Rubro-Negro é favorito a todos os títulos nacionais nesta temporada. Neste início de temporada, o time de Jorge Jesus já mostrou a que veio

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Públicado em 

29 fev 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Ao conquistar a Recopa Sul-Americana, o Flamengo levantou sua terceira taça neste início de temporada Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Em um período de menos de 15 dias, o Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e a Recopa Sul-Americana. A temporada 2020 mal começou e o Rubro-Negro já apresentou seu cartão de visitas aos adversários. Se em 2019 o time de Jorge Jesus foi um osso duro de roer, a versão deste ano é ainda melhor e comprovou que dará mais trabalhos aos rivais. 
É importante destacar o futebol apresentado pelo Flamengo para alcançar as conquistas recentes. Na Supercopa do Brasil, o Rubro-Negro sobrou em cima do Athletico-PR: um 3 a 0 incontestável e que mal deixou o rival respirar. Na Taça Guanabara, a distância para os adversários é maior ainda. Vasco, Fluminense e Botafogo estão longe do nível do Flamengo. No desafio que poderia se apresentar como o mais difícil, o Fla mais uma vez se mostrou eficiente. Qualidade e inteligência emocional para superar o Independiente del Valle e levantar o troféu da Recopa Sul-Americana. 

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No calendário nacional ainda temos a reta final dos Estaduais, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é favorito ao título de todas estas competições. Em um exercício analítico do futebol brasileiro é muito difícil visualizar uma equipe capaz de superar o Flamengo tanto em regularidade quanto em dois jogos de mata-mata. 
É claro que ainda é cedo e algumas equipes ficarão mais fortes e competitivas nos próximos meses. Hoje, o Palmeiras é o principal concorrente do Flamengo aos títulos nacionais. Mesmo sem apresentar um futebol de encher os olhos no Paulistão, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo tem uma boa margem de crescimento já que possui um elenco com jogadores de qualidade.
As demais equipes correm muito por fora. Talvez o Internacional, agora sob o comando de Coudet, possa fazer frente. Grêmio, Santos e São Paulo possuem equipes até com um bom potencial, mas duvido muito que consigam se firmar ao longo deste ano e brigarem pelos principais títulos nacionais.

Libertadores 

Em uma competição internacional esse cenário muda completamente. O Flamengo será um dos favoritos, mas a partir das oitavas de final poderá cruzar com gigantes sul-americanos que vão equilibrar as ações dentro de campo. River Plate e Boca Juniors são equipes que podem complicar a vida de Gabigol e cia na competição internacional. Na Liberta, o caminho é muito mais difícil. Caminho este que já se inicia na próxima quarta-feira (04), quando o Flamengo encara o Junior Barranquilla, na Colômbia.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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