Quadrinista capixaba Thiago Egg lança livros na CCXP

Essa é minha terceira CCXP e as expectativas são altas. Participar do evento é custoso e a seleção para os artistas é muito concorrida, então é clara a importância de estar presente e poder divulgar o trabalho para um público tão grande e cada ano mais exigente. Também é uma grande vitrine de trabalho onde encontro editores e consigo contatos profissionais importantes. Todos os anos trago pilhas de quadrinhos que troco e compro no evento, antes de tudo sou leitor e aproveito a oportunidade de reencontrar amigos e outros artistas que admiro.