Arquivos & Anexos
Proclamas - 30/12/20
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILDO DE SOUZA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, nº 16, Planalto, Linhares-ES e ROSANA GOMES MANGUEIRA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), estoquista, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, nº 16, Planalto, Linhares-ES. 10644 2.: DOUGLAS NASCIMENTO BARBINO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 572, Interlagos, Linhares-ES e JACQUELINE ZANARDI FREGONA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1128, Interlagos, Linhares-ES. 10645 3.: PAULO DE TARSO DA SILVA, natural de São Lourenço da Mata-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Alameda dos Beijos, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e JOSIANE MARIA TRAVASSOS, natural de São Lourenço da Mata-PE, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Alameda dos Beijos, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 10646 4.: ESDRAS PORTO FERREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1538, Centro, Linhares-ES e GABRIELA CUNHA LAU, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1538, Centro, Linhares-ES. 10647 5.: UDSON GOMES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves - Lado Par, nº 90, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e LAÍS DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves - Lado Par, nº 90, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10648 6.: LUCIANO SANTOS DINIZ, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida República, nº 564, Interlagos, Linhares-ES e GLEIDI ALVES MACHADO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida República, nº 564, Interlagos, Linhares-ES. 10649 7.: GUSTAVO ZÃN DE SANTANA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Filogônio Peixoto, Aviso, Linhares-ES e STELLA SAMPAIO SILVEIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 673, Centro, Linhares-ES. 10650 8.: PAULO AFONSO RONI TESSAROLO FILHO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Boa Vista, nº 218, Quadra 5/11, Centro, Linhares-ES e DANIELLE DIÓGENES BAÊTA, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de negócios, residente na Avenida Nicola Biancardi, nº 887, Centro, Linhares-ES. 10651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de dezembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Anders, N° 45, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA SOUZA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), call center, residente na Avenida Anders, N° 45, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07898 2.: BRUNO DUARTE SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Avenida Ceará, nº 501, Bloco F, Aptº 202, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELA OLIVEIRA ANDRADE, natural de Ipiaú-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Ceará, nº 501, Bloco F, Aptº 202, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07905 3.: CICERO ANTONIO TEIXEIRA NOBRE, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Humberto Serrano, N°500, Apt°802, Vila Velha-ES e TÁSSIA FASOLO VILLARINHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Humberto Serrano, N°500, Apt°802, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07906 4.: GILBERTO FERNANDES LIMA, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 43 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Jofredo Novaes, nº 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LÚCIA FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Jofredo Novaes, nº 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18597 5.: YURGUEN CLAYF RAMOS DUTRA PATRICIO, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Afranio Peixoto, N°271, Soteco, Vila Velha-ES e FERNANDA DE CARLI TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Afranio Peixoto, 271, Soteco, Vila Velha-ES. 18598 6.: FELIPE CAMPOS ZAIDAN, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Vinícius Torres, Nº 84, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FERNANDA CRISTINA ALVES, natural de Santa Barbara-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Diógenes Malacarne,nº 121 , Ap 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18599 7.: GEISON MALDOTTI IZIDRO LINO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Afonso Pena, nº 516, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORENA PIN ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Afonso Pena, nº 516, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18600 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON JULIO BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Escadaria Nova York, nº 32, Santos Reis, Vitória-ES e ÚRSULA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Escadaria Nova York, nº 32, Santos Reis, Vitória-ES. 17240 2.: ANDRÉ LUIZ MIRANDA FURTADO, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Santo Antônio, nº 1.307, Santo Antônio, Vitória-ES e JOSELIA ORMINDO DOS SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Santo Antônio, nº 1.307, Santo Antônio, Vitória-ES. 17241 3.: SANDRO SOUZA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Tecnico em logística, residente na Rua Wilson Rosa Simão, nº 111, Comdusa, Vitória-ES e JEANDRA ALMEIDA FELIX, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar em saúde bucal, residente na Rua Wilson Rosa Simão, nº 111, Comdusa, Vitória-ES. 17242 4.: GEOVAN MORAES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Mecânico refrigeração, residente na Rua Manoel Julião, S/n, do Cabral, Vitória-ES e ROSIANE PINTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de governança, residente na Rua Manoel Julião, S/n, do Cabral, Vitória-ES. 17243 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Cândido Ferreira de Santana, nº 95, Cariacica Sede, Cariacica-ES e THAINÁ RODRIGUES CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cândido Ferreira de Santana, nº 95, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13390 2.: ELOM NASCIMENTO ONOFRE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua 09, S/nº, Prolar, Cariacica-ES e MARIANA WINGLER BARRETO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua 09, S/nº, Prolar, Cariacica-ES. 13391 3.: AGNALDO GOUVEA PASSOS, natural de Cariacica-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), encarregado de obras, residente na Rua Cinco, nº 260, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANA MARIA CORRÊA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Cinco, nº 260, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13394 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DE MELO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 20 , Vale Encantado, Vila Velha-ES e ELAINE SOARES ROSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 20, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05963 2.: HERICK GONÇALVES XAVIER, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Rua Itapina, nº 12, Rio Marinho, Vila Velha-ES e PRISCILA KELLY DOS SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Itapina, nº 12, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05964 3.: OENES DIAS DE FREITAS, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedor autônomo, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 506, Alvorada, Vila Velha-ES e VIVIANE CAMARGO DA SILVA, natural de Ji-Paraná-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 506, Alvorada, Vila Velha-ES. 05965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de dezembro de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS PEROVANO, natural de Ibiraçu-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 398, Nova Carapina II, Serra-ES e MARIANA DA SILVA LOPES, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 398, Nova Carapina II, Serra-ES. 10627 2.: GEANDERSON DA SILVA BONFIM, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Braúna, nº 18, Cidade Pomar,, Serra-ES e LUCIMARA PEREIRA COELHO, natural de Vargem Alta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Braúna, nº 18, Cidade Pomar,, Serra-ES. 10629 3.: ALDEMIR SIBERTINO DA SILVA, natural de Guaratinga-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Santa Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES e ALCIONE BRAGA NUNES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS GABRIEL GIANIZELLI DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamento, residente na Rua Vinte e Cinco de Março, nº 40, Romão, Vitória-ES e BEATRIZ SOEIRO PEREIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de relação jurídica, residente na Rua Vinte e Cinco de Março, nº 40, Romão, Vitória-ES. 24415 2.: MICHEL DOUGLAS PAGEHU HESPANHA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro DevOps, residente na Rua B 5, nº 30, Conjunto Carapina I, Serra-ES e JULIANA SANTIAGO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua João Vieira, nº 181, Monte Belo, Vitória-ES. 24416 3.: JULIANO OLIVEIRA DIAS, natural de Piranga-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Clóvis Machado, nº 215, Enseada do Suá, Vitória-ES e JÉSSICA CIRILO DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Clóvis Machado, nº 215, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDINEY DE SOUZA FREITAS, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 28 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego São Maurício, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES e LUZIA APARECIDA MOURA NUNES, natural de Guaçuí-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Córrego São Maurício, Zona Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00310 2.: LAYON DA SILVA BARBOSA, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), apontador, residente na Rua Domingos Martins, nº 90, Centro, Divino de São Lourenço-ES e BRUNA APARECIDA FERREIRA CAMPOS, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), monitora, residente na Rua Domingos Martins, nº 90, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00311 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 29 de dezembro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÔNATAS BORLOTH SAMORA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Jorge, nº 19, Nova Bethânia, Viana-ES e RAQUEL ALCANTÂRA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operações, residente na Rua São Jorge, nº 19, Nova Bethânia, Viana-ES. 07166 2.: WALISON DEREK TURI RABELO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Galdino Pimentel, nº 26, Primavera, Viana-ES e ROSIANE CARDOZO FALCÃO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Galdino Pimentel, nº 26, Primavera, Viana-ES. 07167 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON JADSON SANTANA LIMA, natural de Alagoinhas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 170, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ESTHER CAMPOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 170, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00629 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 29 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALONCIO CHIEPPE JUNIOR, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Eliezer Pereira Ramos, 42, Cohab, João Neiva-ES e MARIA REGINA FARIAS DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eliezer Pereira Ramos, 42, Cohab, João Neiva-ES. 03068 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 29 de dezembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON SANTOS DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), dedetizador, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, nº 120, Maria Ortiz, Vitória-ES e TAMIRIS ROSA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Lídia Rocha Feitosa, nº 120, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURÍCIO RODRIGUES DE JESUS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Pedro Novaes,s/n,quadra 107, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CATIANE ALMEIDA SANTOS, natural de Camaca-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedro Novaes,s/n,quadra 107, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08660 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS FONSECA DE SOUZA, natural de Manhuaçu-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente de extensão de desenvolvimento rural, residente na Rua Sebastião do Carmo Amorim, Número 40, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e NATÁLIA ANTUNES MACHADO, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Angelo Colombo, Número 60, Bairro Novo Horizonte, Ibatiba-ES. 08754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de dezembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas