Proclamas - 25/01/20
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DRYENDERSON CRISTIAN FERREIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Rua São Sebastião, nº 42, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e LIZANDRA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Cezar Machado, nº 42, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 26632 2.: SEBASTIÃO PINTO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua dos Pedreiros, 88, Operario, Cariacica-ES e DENOTILHA DESSABOTO, natural de Itaguaçu-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Pedreiros, 88, Operario, Cariacica-ES. 26633 3.: LUCAS DUARTE FARIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paraguai, nº 97, Jardim América, Cariacica-ES e LAIANY SECCHIN SCABELO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Paraguai, nº 97, Jardim América, Cariacica-ES. 26634 4.: JACKSON MIGUEL GONÇALVES FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua da Assembléia, s/nº , Piranema, Cariacica-ES e KALITA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua da Assembléia, S/nº, Piranema, Cariacica-ES. 26635 5.: ESMAEL FERREIRA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Bom Pastor, nº 751, Rio Marinho, Cariacica-ES e GENI ROSA SOARES, natural de Afonso Claúdio-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), saladeira, residente na Rua Bom Pastor, nº 751, Rio Marinho, Cariacica-ES. 26636 6.: ROGERIO PEREIRA MIRANDA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua da Luta, nº 92, Padre Gabriel, Cariacica-ES e WANDERLEIA ANICETO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Luta, nº 92, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26637 7.: MAXWEL SANTOS DE MELO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pará, nº 30, Rio Marinho, Cariacica-ES e DANGELA NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pará, nº 30, Rio Marinho, Cariacica-ES. 26638 8.: JHONATAN DE ALMEIDA CANCIAN, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Manoel Barbosa da Costa, nº 297, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Manoel Barbosa da Costa, nº 297, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26639 9.: JOSE PEREIRA DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), Bombeiro hidráulico, residente na Rua Manoel Fernandes, S/n, São Francisco, Cariacica-ES e ELIZABETH JULIA FREITAS GUIMARÃES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), Bordadeira, residente na Rua Manoel Fernandes, S/n, São Francisco, Cariacica-ES. 26640 10.: MARCOS DANIEL LOPES DA SILVA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joaquim de Araújo Torres, nº , Santa Bárbara, Cariacica-ES e LUANA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joaquim de Araújo Torres, nº , Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26641 11.: ADRIANO VELTEN BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), ourives, residente na Rua Nova, nº 35, Itaquari, Cariacica-ES e KARINA BALESTRERO DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Nova, nº 35, Itaquari, Cariacica-ES. 26642 12.: THIAGO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Aracruz, nº 340, Bandeirantes, Cariacica-ES e RÍVIA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Propriá-SE, com 31 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Aracruz, nº 340, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26643 13.: ANDRÉ MULLER RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisor de estoque, residente na Rua B, 03, Caxias do Sul, Viana, Cariacica-ES e TAINARA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança de trabalho, residente na Rua Celso Gabriel, 20, Vasco da Gama, Cariacica-ES. 26644 14.: FRANCISCO DE ASSIS HERBST, natural de Conceição do Castelo-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), taxista, residente na Rua São Jose, 05, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MAURILIA RAMOS, natural de Nova Venécia-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Jose, 05, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26645 15.: MAYKE DOUGLAS SOARES ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Balanceiro, residente na Rua Dq De Caxias, N°451, Boa Sorte, Cariacica-ES e CLARISSA SATURNINO DE FREITAS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Dq De Caxias, N°451, Boa Sorte, Cariacica-ES. 26646 16.: PROTAZIO REZENDE CARVALHO, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), marteleteiro, residente na Rua Esmeralda, S/nº, São Geraldo, Cariacica-ES e THIFFANY FERNANDES DE BRITO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Jerusalém, Nº: 217, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26647 17.: GABRIEL SANTANA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de obras, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 4, Beco 3, Castelo Branco, Cariacica-ES e BEATRIZ SOUZA DE JESUS, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 4, Beco 3, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26648 18.: GILVAN SANTOS DA SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Sete de Setembro, Nº 509, Rosa da Penha, Cariacica-ES e KAROLINI CORRÊA SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Avenida Santos Rangel, nº 581, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26649 19.: LEANDRO DE SOUZA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Sete de Setembro, nº 12, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e FRANCINE DUTRA BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Sete de Setembro, nº 12, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26650 20.: FELIPE REIS DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Alecrim,nº65, Nova Esperança, Cariacica-ES e LUCRÉCIA DE ASSIS MAFORTE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Cariacica, nº 305, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 26651 21.: RONINHO LUIZ VERNECK, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua da Matriz, nº 60, Ed. Sobrado, Apt° 402, São Geraldo, Cariacica-ES e SILVANA BERMOND TOSTA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua da Matriz, nº 60, Ed. Sobrado, Apt° 402, São Geraldo, Cariacica-ES. 26652 22.: MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), frentista, residente na Rua Veneza, nº S/n, Vale dos Reis, Cariacica-ES e EMANUELA DA SILVA ALVES, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sessenta e Um, Lote 3, Quadra 75, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26653 23.: ELENILSON PAULO DO NASCIMENTO, natural de Lajinha-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Paulo, nº 33, Tiradentes, Cariacica-ES e ROSIANE FELIX BARROSO, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 33, Tiradentes, Cariacica-ES. 26654 24.: JOÃO IGOR GOMES VICENTE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Rei Luiz XV, nº 403, Vale dos Reis, Cariacica-ES e RAYLA DE ALENCAR SILVERIO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Rei Luiz XV, nº 403, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 26655 25.: CASSIANO LOCATELLI ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua São Sebastião, nº 11, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e GABRIELA DE MELO FERRARI, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua São Sebastião, nº 11, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de janeiro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO DA SILVA RIOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cabo da marinha, residente na Rua Rachel Catarina Saraiva, nº 981, Praia do Morro, Guarapari-ES e SABRINA REIS MARINHO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua São Vicente, nº 09, Sol Nascente, Guarapari-ES. 11661 2.: EDIVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS JÚNIOR, natural de Maraú-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), peixeiro, residente na Rua Paissandú, nº 159, Olaria, Guarapari-ES e MARIA SÔNIA ALVES DE SANTANA CRUZ, natural de Una-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Paissandú, nº 159, Olaria, Guarapari-ES. 11662 3.: RULIANO NORBIATO DE PAULA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 570, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e DAYANE LOURDES PIANISSOLA PERTEL, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Benedito dos Santos Rangel, nº 111, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 11663 4.: ARTHUR ARTHUSO ALVES, natural de Timóteo-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Pedro Gomes Paula, nº 155, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e JORDANA RIBEIRO CORRADI, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Aécio Alves Costa, nº 98, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11664 5.: ISRAEL MOREIRA GOMES DE SOUZA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Oceânica, nº 1124, Praia do Morro, Guarapari-ES e PATRICIA GONÇALVES ALBRIGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Avenida Oceânica, nº 1124, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11666 6.: ELTHON JACOBEM DE MELLO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 40, Camurugi, Guarapari-ES e GABRIELA BERTULANI PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 40, Camurugi, Guarapari-ES. 11667 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 24 de janeiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON EVANGELISTA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Três Corações, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e KÁSSIA PEREIRA NASCIMENTO, natural de Rolim de Moura-RO, com 29 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Três Corações, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 12704 2.: LEONARDO SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Santa Fé, nº 11, Flexal I, Cariacica-ES e LORRUAMA MARTINS DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Vila Rica, S/nº, Modelo, Cariacica-ES. 12705 3.: WALTER FERREIRA PEREIRA, natural de Itueta-MG, com 56 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Guaçui, nº 45, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES e LINDRACI SILVA DO NASCIMENTO, natural de Ecoporanga-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Guaçui, nº 45, Bairro Nova Brasilia, Cariacica-ES. 12706 4.: MARCOS JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Cento e Onze, nº 28, Nova Rosa da Penha Ii, Cariacica-ES e GREICE NASCIMENTO REIS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), conferente, residente na Rua Cento e Onze, nº 28, Nova Rosa da Penha Ii, Cariacica-ES. 12707 5.: GABRIEL FREITAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 807, Tucum, Cariacica-ES e GRACIELE ARAUJO VIANA, natural de Camacan-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 807, Tucum, Cariacica-ES. 12708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS PEREIRA ROCON, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua do Pessego, Nº 17, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JÉSSICA OLIVEIRA DE LIMA, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua do Pessego, Nº 17, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08161 2.: JOSE AUGUSTO DE SOUZA RAMOS, natural de Vitoria-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Antonio dos Santos Leão, nº 15, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e LUCINETE MACHADO SANTOS, natural de Montanha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Antonio dos Santos Leão, nº 15, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08162 3.: RENATO MAGESKI DE AQUINO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Espírito Santo, s/nº , Normília Cunha, Vila Velha-ES e LORENA RAMOS SAMORA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Espírito Santo, s/nº , Normília Cunha, Vila Velha-ES. 08167 4.: WAGNER DA SILVA VICTÓRIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carreteiro, residente na Rua Getulio Vargas, nº 38, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e RAQUEL LOPES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Getulio Vargas, nº 38, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08168 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON CASSIMIRO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Manoel Bento de Jesus, nº 166, Pitanga, Carapina, Serra-ES e CRISTINA MOTA ALENCAR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Manoel Bento de Jesus, nº 166, Pitanga, Carapina, Serra-ES. 29646 2.: DAVI DA ROCHA FONTES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 5, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e NADIA MEDEIROS BRAGA LAHASS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 5, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29649 3.: VAGNO PAULO COUTINHO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Jesus Menino, nº 148, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e JULIANA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Jesus Menino, nº 148, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 29652 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCOS BEZERRA FIRMINO, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua C, S/n, Cond. Itaparica Mar, Terceira Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e DULCILENE CANTARELA, natural de Anchieta-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua C, S/n, Cond. Itaparica Mar, Terceira Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07479 2.: FRANKLIN ALVES FUZARI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 65, Ed. Praia Do Morro, Apto. 306, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LEIDIMARA SCHEFFER FAVERO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 65, Ed. Praia Do Morro, Apto. 306, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07480 3.: MAIRA NOGUEIRA TEIXEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Lucio Barcelar, nº 290, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JOVANILDA SIMÕES FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Autônma, residente na Rua Lucio Barcelar, nº 290, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MOREIRA DA ROSA, natural de Aracruz-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Céu Azul, nº 142, Vila do Riacho, Aracruz-ES e NICÉLIA VIEIRA ALVES, natural de Prado-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, nº 142, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00570 2.: CENILSON LEAL MATHEUS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua São Benedito, nº 280, Vila do Riacho, Aracruz-ES e LEIDE LAURA FERREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Benedito, nº 280, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELESSANDRO PAULINO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), Padeiro, residente na Rua Vinte Dois de Dezembro, nº 98, São Pedro, Vitória-ES e JAMILE DE JESUS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vinte Dois de Dezembro, nº , São Pedro, Vitória-ES. 16937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTENOR FORTUNATO NÊNEM, natural de Mantenópolis-ES, com 71 anos de idade, Divorciado(a), Carpinteiro, residente na Rua Santa Terezinha, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e IRACI PRUDÊNCIO TEIXEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 65 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Santa Terezinha, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06813 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO ANDRELINA DA LUZ, natural de Nova Viçosa-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), gerente, residente na Av Guarani, 861, Planalto Serrano, Bl C, Serra-ES e REGIANE FÉLIX SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av Guarani, 861, Planalto Serrano, Bl C, Serra-ES. 09907 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO FRANCISCO DA CRUZ, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Rua Maria Alves, 17, Centro, João Neiva-ES e POLIANE CAMPOS MARTINS, natural de Montanha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria Alves, 17, Centro, João Neiva-ES. 03013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 24 de janeiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi