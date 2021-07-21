Arquivos & Anexos
Proclamas - 21/07/2021
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIEGO PACHECO LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Vinte e Um, N° 235, App 301, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e LETICIA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante universitara, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 29 App 1106, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19012
2.: ANDERSON FARDIN VINCO, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Manaus, nº 133, Itapuã, Vila Velha-ES e ÉRICA SIMÕES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Hugo Musso, nº 2000, Itapuã, Vila Velha-ES. 19013
3.: ALESANDRO GOMES DA SILVA, natural de Mucurici-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Osvaldo de Andrade, nº 38, Boa Vista I, Vila Velha-ES e JACKELINE DUARTE BUSTAMANTE, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), func. pública, residente na Rua Oswaldo de Andrade, nº 38, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19014
4.: NICÁCIO MARINHO GAUDIO, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Alcindo Guanbara, N° 498, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e SAMANTA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Alcindo Guanabara N° 498, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 19015
5.: JOÃO VICTOR SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Itaúnas, Nº 63, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LEIDIANE COSTA TRÉS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), preparadora fisica, residente na Rua Itaúnas, nº 63, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19016
6.: DAVID GOMES OLIVEIRA ROCHA, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), banhista de pet shop, residente na Rua Viana, nº 35, Boa Vista I, Vila Velha-ES e RHAYNA COSTA RODRIGUES SOARES, natural de Teresina-PI, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Viana, 35, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19017
7.: MATHEUS MOREIRA RODRIGUES DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2240, Apartamento 903, Edifício Diamond Beach, Itapuã, Vila Velha-ES e MARIANA ANDRÉ FORNACIARI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2240, Apartamento 903, Edifício Diamond Beach, Itapuã, Vila Velha-ES. 19018
8.: JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Vista Linda, s/n, Glória, Vila Velha-ES e THAINÁ SOUZA FERNANDES, natural de Porto Seguro-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na ,, Vila Velha-ES. 19019
9.: REGINALDO RODRIGUES FREIRE, natural de Cariacica-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Sete de Setembro, nº 568, Caixa 2, Centro, Vila Velha-ES e MARIA AMALIA SERAFINI, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), comerciária aposentada, residente na Rua Doutor Freitas Lima, nº 103, Centro, Vila Velha-ES. 19020
10.: IVO SEVERINO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua Sinval Moraes, N°54, Itapuã, Vila Velha-ES e SIRLENE FRANÇA PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Sinval Morais, nº 54. Itapoã,, Vila Velha-ES. 19021
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 20 de julho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VAGNER DA MATTA LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), porteiro noturno, residente na Rua do Luar, nº 70, Santa Martha, Vitória-ES e ISAQUIELA ALVES PEDREIRA, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua do Luar, nº 70, Santa Martha, Vitória-ES. 24842
2.: WUALACE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Pio XII, s/nº , Jesus de Nazareth, Vitória-ES e MARIA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pio XII, s/nº , Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24869
3.: JEFFERSON MENDES, natural de Pouso Alegre-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Escadaria Carlos Benedito da Vitória, nº 50, Santa Martha, Vitória-ES e NORMA OLIVEIRA SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Escadaria Carlos Benedito da Vitória, nº 50, Santa Martha, Vitória-ES. 24872
4.: HOFNI RUBEN LYRIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de marketing, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e KAREN PEREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Caetano Martins Pereira, nº 34, da Penha, Vitória-ES. 24875
5.: RÔMULO PELIÇÃO DE FARIAS, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), analista de TI, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2777, Bento Ferreira, Vitória-ES e YVANNA HERMINIA LATAVANHA CORTELETTI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2777, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24876
6.: CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO, natural de Porto Alegre-RS, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnico em estradas, residente na Rua Aleixo Netto, nº 1199/403, Praia do Canto, Vitória-ES e RENATA GÓES FURTADO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Aleixo Netto, nº 1199/403, Praia do Canto, Vitória-ES. 24877
7.: FABIANO ALTOÉ BORSOI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Aptº 1601, Bloco 02, Enseada do Suá, Vitória-ES e TAÍSA MOULIN LIMA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Aptº 1601, Bloco 02, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24878
8.: UANDERSON RAMOS PARANHA, natural de Belmonte-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 351, Itararé, Vitória-ES e IAMÊ DA SILVA COSTA, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 351, Itararé, Vitória-ES. 24879
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 20 de julho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: TARCISIO DOS SANTOS PORTO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Garçom, residente na Rua Boca de Leão, nº 10, Feu Rosa, Serra-ES e WANESSA DOS SANTOS DUTRA LEANDRO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), Fotógrafa, residente na Rua Boca de Leão, nº 10, Feu Rosa, Serra-ES. 31803
2.: JONY SILVA FERNANDES, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua 13 de Maio, nº 520, Jardim Tropical, Serra-ES e MARINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua 13 de Maio, nº 520, Jardim Tropical, Serra-ES. 31815
3.: RODRIGO ALMEIDA ANDRADE, natural de Serra-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), cobrador de ônibus, residente na Beco Cinco, nº 54, Carapina Grande, Serra-ES e ALINE DA SILVA DIAS, natural de Ecoporanga-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Beco Cinco, nº 54, Carapina Grande, Serra-ES. 31858
4.: AZIEL GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Gaivota, nº 139, Qd 61, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e DALVA RUEDA MOULIN, natural de Alegre-ES, com 79 anos de idade, Divorciada(o), servente aposentada, residente na Rua Gaivota, nº 139, Qd 61, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31865
5.: HUELDSON SOUZA ARAÚJO, natural de Paratinga-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Avenida Nelson Mandela, nº 15, Setor África, Cidade Continental, Serra-ES e AURISLENE ROCHA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Nelson Mandela, nº 15, Setor África, Cidade Continental, Serra-ES. 31873
6.: DARLAN MARCOS JESUS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), Pintor, residente na Avenida Vitoria, 108, Central Carapina, Serra-ES e SANDRA PEREIRA VIANA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Vitoria, 108, Central Carapina, Serra-ES. 31876
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 20 de julho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS VIEIRA DANTAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente de conta, residente na Rua Angelo A Fernandes, 320, Ataíde, Vila Velha-ES e TATYANA HERCULANO CARVALHO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo financeiro, residente na Rua Rosa Vermelha, 139, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729164
2.: MATEUS DOS SANTOS PINTO, natural de Salvador-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Aristides Miranda, nº 104, Aribiri, Vila Velha-ES e TALITA AQUINO DA VITÓRIA, natural de São Gonçalo-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Praça Jeronimo Monteiro, nº 3367, Vila Velha-ES. 232729165
3.: EULER LUIZ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº Sn, Bl 5, Apto 401, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e YARA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº Sn, Bl 5, Apto 401, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729166
4.: ROBSON TAYLOR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Avenida Guarapari, nº 915, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ALVINA VITORINO DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), arquivista, residente na Rua Assunção, nº 255, Araçás, Vila Velha-ES. 232729167
5.: RODOLFO NASCIMENTO CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Trinta e Sete, nº 39, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ANA BEATRIZ QUINTINO DONATO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho,795, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729168
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 20 de julho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JACIMAR NEVES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), freteiro, residente na Praça Esperança, 27, Sotema, Cariacica-ES e MAIZA MARIA ALMEIDA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), passadeira, residente na Avenida Central, nº 120, Tabajara, Cariacica-ES. 13809
2.: FELIPE DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Oitenta, nº 102, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GABRIELI PEREIRA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oitenta, nº 102, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13810
3.: LUCAS PEREIRA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), repositor de frios, residente na Rua Doze de Outubro, nº 21, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e JOZENETE DOS ANJOS STOFEL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Doze de Outubro, nº 21, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13813
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 20 de julho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IANAUAN DA COSTA JUCÁ, natural de Rio Branco-AC, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES e FERNANDA CARVALHO RIZZO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24654
2.: VINÍCIUS ALVES SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE BONADIMAN, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24658
3.: GABRIEL ANDRADE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na R. Raquel Maria do Nascimento - Boa Vista, Vitória-ES e KAROLAYNE ARAUJO AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na R. Raquel Maria do Nascimento - Boa Vista, Vitória-ES. 24659
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 20 de julho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EDSON DA LUZ MACHADO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Almoxarife, residente na Rua Demetrio Ribeiro, N° 157, Rio Marinho, Vila Velha-ES e PRISCILA RODRIGUES BATISTA, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Demetrio Ribeiro, N° 157, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06140
2.: BRANDI BASTOS DE AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Travessa Ana Siqueira, nº 200, Alvorada, Vila Velha-ES e SILVIA HELENA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Travessa Ana Siqueira, nº 200, Alvorada, Vila Velha-ES. 06141
3.: GLICERIO FERREIRA LOPES NETO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor autonomo, residente na Rua Joaquim Bernardino, nº 91, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JESSICA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Joaquim Bernardino, nº 91, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06142
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 20 de julho de 2021
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SAULO FONSECA DO CARMO, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua João Vianna, nº 06, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PÂMELA DUSSONI TOGNERI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua João Vianna, nº 06, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04740
2.: VALDEIR DO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Godofredo Adiverci, nº 21, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROSÂNGELA DA PENHA CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Godofredo Adiverci, nº 21, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04741
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de julho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO ANTENOR CORTI DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Ipanema, nº 60, Jardim Guanabara, Serra-ES e ELAINE REIS DE SOUZA, natural de Guajará-Mirim-RO, com 34 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua Ipanema, nº 60, Jardim Guanabara, Serra-ES. 11057
2.: SAMUEL DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Continental, nº 2, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e LÍVIA PARANHOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Continental, nº 02, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11058
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 20 de julho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ELOUAN DA SILVA MOTA, natural de Piúma-ES, com 121 anos de idade, Solteiro(a), taifeiro marítimo, residente na Rua Projetada, S/nº, Itaipava, Itapemirim-ES e LARRISSA FERREIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), arquiteta urbanista, residente na Rua Projetada, S/nº, Itaipava, Itapemirim-ES. 14110
2.: JOSÉ MARCIO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), construtor, residente na Av. da Integração, S/nº, Vila Nova, Itapemirim-ES e TALITA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), esteticista, residente na Av. da Integração, S/nº, Vila Nova, Itapemirim-ES. 14111
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 20 de julho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GUILHERME SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Xavier, Nº 10, Industrial, Viana-ES e VANESSA DOS SANTOS SILVA, natural de Viana-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Xavier, Nº 10, Industrial, Viana-ES. 07349
2.: SIDNEY SANTOS DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Paris, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JOSIANE DA SILVA WINGLER, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Paris, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07352
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 20 de julho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
_____________________________________________________________________
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO GOMES FREITAS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Avenida Celeste Faé, Nº 903, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e PÂMELA BARROS CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Carlos Almeida Neto, Nº 32, Qd 30, Juparanã, Linhares-ES. 11118
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 20 de julho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALTAIR BANDEIRA COELHO, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 93, Nova Conquista, Aracruz-ES e DANIELA RODRIGUES DE FREITAS, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 93, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13237
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 20 de julho de 2021
Alzenira Zampa Bitti Blank
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDERSON DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Continental,n°3, Barramares, Vila Velha-ES e EVELLY SILVA NASCIMENTO, natural de Porto Seguro-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Continental,n°3, Barramares, Vila Velha-ES. 08936
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 20 de julho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE VIANA – REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE
Faço saber que pretendem casar-se:
1.:CLAYDISSON DE ARAUJO FURLANI, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 10 de abril de 1984, estado civil solteiro, profissão operador de produção, residente na Rua São Benedito, nº 06, Nova Bethania em Viana-ES, filho de DARCISIO JOSÉ FURLANI e LENILDA MARIA DE ARAUJO FURLANI & JUSCILENE DE OLIVEIRA FELICIANO, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 04 de fevereiro de 1986, estado civil solteira, profissão administradora, residente na Rua Divino Espirito Santo, Nº44, Campo Verde em Viana-ES, filha de EUCLIDES DE ALMEIDA FELICIANO e LUIZA EVENCIO DE OLIVEIRA FELICIANO
2.:ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Ponta Porã-MS, nascido em 24 de fevereiro de 1969, estado civil divorciado, profissão motorista, residente na Rua Pernambuco, Nº05, Areinha em Viana-ES, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e ROSA MARIA DANTAS DOS SANTOS & ADEVANY DE ASSIS RESENDE, nacionalidade brasileira, natural de Mantena-MG, nascida em 18 de outubro de 1973, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Pernambuco, Nº05, Areinha em Viana-ES, filha de ELIAS DE ASSIS RESENDE e DELAIDE ALBERITA DE RESENDE
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 20 de Julho de 2021
Sophie Helene Porto
Oficiala do registro Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES PEREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 18 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego dos Correias, s/n, zona rural, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES.
ROSILAYNE VIANA MOREIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego dos Correias, s/n, zona rural, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES-001005.
2.: ZITO LUIZ DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 44 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego da Caatinga, zona rural, em Brejetuba-ES. MARIA CUSTÓDIA DE SOUZA, natural de Mutum, MG, com 49 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego da Caatinga, zona rural, em Brejetuba-ES. 001004.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 20 de julho de 2021.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã