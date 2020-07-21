Proclamas - 21/07/20
Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOEL SANTANA MARQUES, natural de Brejões-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Francisco Freire, S/n, Centro, Sooretama-ES e DENIZE DO CARMO SENA, natural de Ilheus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Freire, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04552 2.: NEI SILVA DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Manoel Novo, S/n, Salvador, Sooretama-ES e JOILMA SANTOS DE JESUS, natural de Ituberá-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Manoel Novo, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04553 3.: MAIKE ANCHESQUI TRAGINO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Frederico Sponfeldner Filho, Nº2 99 , Centro, Sooretama-ES e TYELLE CANDIDO DOS REIS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Sponfeldner Filho, nº 299, Centro, Sooretama-ES. 04554 4.: IZAIAS DE JESUS JORGE, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guilherme Baroni, 181, Salvador, Sooretama-ES e ALCIONE RODRIGUES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Guilherme Baroni, 181, Salvador, Sooretama-ES. 04555 5.: RONY ANTONIO SOTHERI, natural de Rio Bananal-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Sitio Sotheri, Zona Rural, Sooretama-ES e JOICE THOMÉ DA SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Agricultora, residente na Sitio Sotheri, Zona Rural, Sooretama-ES. 04556 6.: DANIEL BATISTA DA SILVA, natural de Itaguaçu-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Goiabeiras,nº86, Parque São Jorge, Sooretama-ES e MARTA RAMOS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Goiabeiras,nº86, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04557 7.: REGIVAN MOREIRA CÁO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Sitio Boa Vista, Zona Rural Juncado, Sooretama-ES e ADRIELLE DOS SANTOS LOPES, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Sitio Boa Vista, Zona Rural Juncado, Sooretama-ES. 04558 8.: HEVERLANDO MILER, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nelson Baloneck,s/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES e ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nelson Baloneck,s/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04559 9.: ROMUALDO DE JESUS FERREIRA, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Tupinuã, 199, Vale do Sol, Sooretama-ES e MARLY SEVERO CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Tupinuã, 199, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04560 10.: FÁBIO ANTONIO MACEDO PEREIRA, natural de Ervália-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Córrego Rodrigues, S/n, Chumbado, Sooretama-ES e ADRIANA BALDI, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Bióloga, residente na Córrego Rodrigues, S/n, Chumbado, Sooretama-ES. 04561 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 20 de julho de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM FERRETTI PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 151, Ap 201, Ed. Barao De Lucena, Jardim da Penha, Vitória-ES e ROWDLEY ROBERT ROSSI PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 151, Ap 201, Ed. Barao De Lucena, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23831 2.: MARCO ANTONIO CALVÃO MOURA FILHO, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida Hugo Viola, nº 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCELA GAIGHER GARCIA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Hugo Viola, nº 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23833 3.: JONAS DAVYO SANSÃO SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 02, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARLUCE LUIZ LISBOA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 02, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23841 4.: LUCIANO MUSIELLO BARCELLOS BEITE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 95, Apto 402, Ed. Millenium, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANNA CAROLINA MATHIAS AMORIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 95, Apto 402, Ed. Millenium, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23844 5.: HARYELL DA SILVA DALEPRANE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 65 , Jardim Camburi, Vitória-ES e LUANA KESLEY DA CRUZ LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Victorino Cardoso, nº 151, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23845 6.: RAMON PALAORO CHECON, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 995, Apto 305, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAÍSE MASCARENHAS BALLARINI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Constante Sodré, nº 1179, Apto 402, Praia do Canto, Vitória-ES. 23846 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ALVES DOS SANTOS JUNIOR, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Vitória da Conquista, 102, Mestre Ávaro,, Serra-ES e JULIA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Salinas, 194, Nova Carapina I, Serra-ES. 10184 2.: DANIEL DAS NEVES FRANCISCO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), jardinagem, residente na Rua Juazeiro, nº 15, Cidade Pomar, Serra-ES e MARIA EDUARDA ALEXANDRE DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Juazeiro, nº 15, Cidade Pomar, Serra-ES. 10185 3.: EDILSON JOSÉ HENRIQUE SOARES, natural de São Luis-MA, com 47 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 77, Serra Dourada II, Serra-ES e MARIA LUCIANA MARTINS, natural de Ipatinga-MG, com 47 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 77, Serra Dourada II, Serra-ES. 10190 4.: ALEX HENKER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Recife, nº 16, São Marcos II, Serra-ES e MONIQUE LEMOS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Nova Venécia, nº 566, Colina da Serra, Serra-ES. 10194 5.: JOVANI QUIRINO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Américo Miranda, nº 133, São Marcos II, Serra-ES e DESIRRÊ SOUZA DA SILVA COSTA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, viúvo(a), marmorista, residente na Rua Porto Velho, 28, São Marcos II, Serra-ES. 10206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO SOUZA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 29 anos de idade, Divorciado(a), armazenista, residente na Rua Flor de Lótus, nº 15, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ROBERTA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Flor de Lótus, nº 15, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30150 2.: EMERSON CADETE SILVA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua dos Rouxinois, nº 52, Bl 3, Apto 104, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CASSIA VITTA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente comercial, residente na Rua dos Rouxinois, nº 52, Bl 3, Apto 104, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30183 3.: AURISON FRAGA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), estoquista, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e KEILA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Carlos Antônio Daniel Tosta, nº 10, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30184 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN MONJARDIM MELGAÇO, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Vinícius de Morais, nº 11, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e FRANCIANE FIGUEIREDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), tutora, residente na Rua Vinícius de Morais, nº 11, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07629 2.: PAULO ROBERTO ANDRADE PREZOTTI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São Paulo, nº 1776, Ed. Castelo De Evora, Apto. 1002, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATHÁLIA OLIVEIRA JACINTO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Fotógrafa, residente na Rua São Paulo, nº 1776, Ed. Castelo De Evora, Apto. 1002, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07630 3.: CLAYTON FREIRE DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida São Paulo, nº 2180, Condomínio Tivoli, Aptº 905, Itapuã, Vila Velha-ES e JANAINA BARREIRA SILVA, natural de Miracema do Tocantins-TO, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida São Paulo, nº 2180, Condomínio Tivoli, Aptº 905, Itapuã, Vila Velha-ES. 07631 4.: CRAIG PETER BENJAMIN SALKELD HURST, de nacionalidade Inglesa, profissão gerente de operações, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de REDHILL, INGLATERRA, com residência e domicílio em 33 Hazel Road, Reigate, RH2 7LY, Inglaterra e BRUNA ALVES DE BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão instrutora de línguas, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil divorciada, natural de São Paulo-SP, com residência e domicílio na Rua do Canal, nº 14, Garoto, em Vila Velha-ES. (Republicação por Incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ONIR RUAN MATOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Vitória Régia, nº 04, Serra Dourada II, Serra-ES e KARINA PINTO PEDROSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 808, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17040 2.: WILSON CROUCHOUD RODY, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua João Luiz Gasparini Jantorno I, S/n, Santa Tereza, Vitória-ES e ELIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua João Luiz Gasparini Jantorno I, S/n, Santa Tereza, Vitória-ES. 17041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK DE OLIVEIRA NUNES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Hélia Maria Braga Ferlin, nº 22, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e HELLEN SUZI MOREIRA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de sala de aula, residente na Rua Hélia Maria Braga Ferlin, nº 22, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728539 2.: MARCOS PAULO AMBROSIO DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº S/n, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIANA DE ASSIS BONIFACIO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº S/N, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728540 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON SEPULCRO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerias, residente na Avenida Brasil, nº 2114, João Goulart, Vila Velha-ES e SILVANA BORGES GOMES BLANK, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, Viúva(o), doméstica, residente na Avenida Brasil, nº 2114, João Goulart, Vila Velha-ES. 08364 2.: JULIO ANDRADE SANTANNA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Tancredo Neves, nº 66, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e GEISIANE COSME DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Avenida Tancredo Neves, nº 66, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08365 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de julho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Domingues Monteiro, nº 20, Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA DILLEN CAPUCHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antônio Secati, nº 72, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04385 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de julho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ALDO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Ibicaraí-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), pintor industrial, residente na Rua Augusto Neri, nº 160, Barra do Riacho, Aracruz-ES e JOSIMAR VARZEN FERNANDES, natural de Aracruz-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Augusto Neri, nº 160, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00590 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FERREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Rei Pelé, nº 1186, Presidente Médice, Cariacica-ES e JOSEANE SANTOS DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rei Pelé, nº 1186, Presidente Médice, Cariacica-ES. 12964 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON DA SILVA ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), fotografo, residente na Rua Sta Rosa, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e LUANA MARQUES RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Sta Rosa, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO PAIXÃO e EDIZIANE LIMA INACIO, ele natural de Conceição da Barra-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil viúva, profissão auxiliar de serviços gerais, residente em Vila Velha-ES. 2- IGHOR RANGEL SEABRA e KARLA KUTZ DA VITÓRIA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motoboy, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 3- JÚNIOR CEZAR FERREIRA DEMONER e MISLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão mecânico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão profissional de Educação Física, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 20 de julho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil