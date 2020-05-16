Proclamas - 16/05/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCELO SILVA CARNIELO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e ALINE LIRA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 11761 2.: ADEMIR SANTOS ROSA, natural de Ubaitaba-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARCELI TRINDADE RIBEIRO, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11762 3.: FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Leopoldina Monteiro Brandão, nº 280, Jabaraí, Guarapari-ES e CARLA PEREIRA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Leopoldina Monteiro Brandão, nº 280, Jabaraí, Guarapari-ES. 11763 4.: ANTONIO LUCIO FERNANDES BALARDINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Getulio Vargas, S/nº., Centro, Alfredo Chaves-ES e MARINA ASSUMPÇÃO GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora individual, residente na Avenida Praiana, nº 474, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11764 5.: CEZAR GAMBINE PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Mário Miglhorini, nº 191, Jabaraí, Guarapari-ES e MARCIA NASCIMENTO COUTINHO, natural de Pau Brasil-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Mário Miglhorini, nº 191, Jabaraí, Guarapari-ES. 11765 6.: GABRIEL CIPRIANO JAVARINI, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Projetada 1, Rio da Prata, Guarapari-ES e LUANA SIMÕES SEVERNINI, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada 1, Rio da Prata, Guarapari-ES. 11766 7.: JOSE ATANACIO GOMES, natural de Central de Minas-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Duque de Caxias, nº 625, Condados, Guarapari-ES e ORENY PEREIRA LIMA, natural de Guarapari-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Duque de Caxias, nº 625, Condados, Guarapari-ES. 11767 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 15 de maio de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO DE SOUSA GARCIA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de transpaleteira, residente na Rua Peroba, Nº151, Centro, Sooretama-ES e LUANA PAPA CUNHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Peroba, Nº151, Centro, Sooretama-ES. 04532 2.: ALEXSSANDRO LUCAS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Conferente de controle de produção, residente na Av. Cristo Rei, nº 1589, Bairro Salvador, Sooretama-ES e GISELE SANTOS DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, nº 1589, Bairro Salvador, Sooretama-ES. 04533 3.: RENIVALDO GUIMARÃES DA SILVA, natural de Ituberá-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Produção, residente na Rua Basilio Cerri,, Centro, Sooretama-ES e JOSENILDA DE JESUS SANTOS, natural de Gandu-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Embaladora, a mão, residente na Rua Basilio Cerri, Centro, Sooretama-ES. 04534 4.: JOÃO JONAS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Pedro Reis, nº 140, Salvador, Sooretama-ES e MARIA DOLÔRES DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Córrego Alegre,, Sooretama-ES. 04535 5.: PEDRO SILVA LIMA JÚNIOR, natural de Jaguaré-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de Mecânico, residente na Rua Giuna, nº 205, Parque São Jorge, Sooretama-ES e EVELIN FERNADES DE OLIVEIRA LUCIO, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Autonma, residente na Rua Giuna, nº 205, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04536 6.: ALEX ALVES DA ROCHA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Pescador, residente na Rua Boa Esperança, nº 233, Centro, Sooretama-ES e ERICA CARVALHO AMANCIO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Fiscal de caixa, residente na Rua Boa Esperança, nº 233, Centro, Sooretama-ES. 04537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 15 de maio de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO ZUCCOLOTTO COUTINHO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção, residente na Rua Santina Sfalsim Nascimento, nº 256, Residencial Solar Bitti, Aracruz-ES e BIANCA DE OLIVEIRA BIMBATO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de área, residente na Rua Santina Sfalsim Nascimento, nº 256, Residencial Solar Bitti, Aracruz-ES. 12835 2.: NATHAN DA COSTA OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Florentino Avidos, nº 257, Bairro De Carli, Aracruz-ES e LÍVIA DAMBRÓZ BECCALLI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua João da Rosa Loureiro, nº 22, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 12839 3.: LUAN GRIPPA COUTO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico G1, residente na Rua Primeiro de Maio, 21, Vila Nova, Aracruz-ES e LUIZA CRISTINA SOUZA SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Primeiro de Maio, 105, Vila Nova, Aracruz-ES. 12842 4.: DEIVERSON GALACHA BERGER, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista bobinador, residente na Rua Flor de Lótus, nº 03, Jardins, Aracruz-ES e MAKELLY RANY RIBEIRO FEU MELLO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Flor de Lótus, nº 03, Jardins, Aracruz-ES. 12843 5.: SAULO DE BORTOLI, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, nº 209, João Neiva-ES e ADRIELE MOREIRA INOCENTE, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua 3 de Outubro, nº 369, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 12845 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de maio de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAGO PEZZIN CAPUCHO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 859, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e NICOLE BONFÁ BASSINI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, N° 426, Bairro Conceição, Linhares-ES. 10127 2.: DARCI DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 660, Planalto, Linhares-ES e CLÁUDIA VIVIANA CARRIZO, natural de BUENOS AIRES - ARGENTINA-ET, com 45 anos de idade, divorciado(a), CABELEIREIRA, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 660, Planalto, Linhares-ES. 10128 3.: HOBERDAN DA ROCHA VALE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES e GISELLY DA SILVA CEZAR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, Nº659 , Araçá, Linhares-ES. 10129 4.: ANTONIO CARDOSO RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2798, Shell, Linhares-ES e LORENA FELICIANO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de disciplina, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2798, Shell, Linhares-ES. 10130 5.: CRISTIANO NALI FAÉ, natural de Rio Bananal-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), protético, residente na Rua Crispa, S/n, Lagoa Park, Linhares-ES e JÉSSICA ELLEN MARTINS BABISQUE, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Crispa, S/n, Lagoa Park, Linhares-ES. 10131 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS JOSÉ ROSSIM MUNIZ, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Santa Leopoldina, Bloco 112 C, Aptº 301, 7ª Etapa, Condomínio Castelo, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LIA VERSIANI NERY, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Santa Leopoldina, Bloco 112 C, Aptº 301, 7ª Etapa, Condomínio Castelo, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07551 2.: EDER DUARTE OLIVEIRA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Ed. Albatroz, Apto. 701, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JOSIANE BARBOSA FELIX, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Ed. Albatroz, Apto. 701, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07555 3.: RAFAEL ZUCOLOTTO SPERANDIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento, residente na Rua Curitiba, nº 1760, Itapuã, Vila Velha-ES e CAROLINA DE SOUZA ARCHANGELO, natural de Muriaé-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de disciplina, residente na Rua Curitiba, nº 1760, Itapuã, Vila Velha-ES. 18221 4.: REGINALDO ARAUJO ALMEIDA, natural de Riachão do Jacuípe-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), supervisor de obra industrial, residente na Rua da Amoreira, nº 748, 1 Andar, Itapuã, Vila Velha-ES e ANA GEORGYA SAMPAIO SANTOS, natural de Jacobina-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua da Amoreira, nº 748, Itapuã, Vila Velha-ES. 18222 5.: MAURO CESAR DE SOUZA LOURENÇO, natural de Paracambi-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), cadista, residente na Rua Coronel Sodré, nº 738, Centro, Vila Velha-ES e SUELY BATISTA LIMA LOURENÇO, natural de Araruama-RJ, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Coronel Sodré, nº 738, Centro, Vila Velha-ES. 18223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO SCHERRER NICOLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Pscicólogo, residente na Rua José Rosa Machado, nº 72, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JUNIA FRAGA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Hélio Heleno Júnior, nº 1, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04355 2.: OZIRES CASAGRANDE SOARES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua João Marques Carvalho Braga, S/n, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TANIA MARA PROCOPIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Marques Carvalho Braga, S/n, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04356 3.: ARLINDO MORAES ALVES, natural de Município de Conceição da Barra-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Construtor civil, residente na Rua Manoel Marques, nº 48, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANGELA MARIA GONÇALVES DE REZENDE, natural de -ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Comerciante varejista, residente na Rua Manoel Marques, nº 48, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de maio de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LANDO TEIXEIRA SETONE, natural de Baixo Guandu-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Tancredo Neves, nº 142, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ALAÍDE DOS SANTOS SALOMÃO, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tancredo Neves, nº 142, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29980 2.: DIEGO ANDRÉ DE ARAUJO ANDRADE, natural de Teofilo Otoni-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenador de logística, residente na Avenida Colares Júnior, nº 961, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ALINE MENEZES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Avenida Colares Júnior, nº 961, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DA COSTA MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Luiz, nº 258, Ibes, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Luiz, nº 258, Ibes, Vila Velha-ES. 232728453 2.: JORGE POLEZE NETO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 3317, Ataide, Vila Velha-ES e LARISSA BONA DE SOUSA, natural de Ouro Branco-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 3317, Ataide, Vila Velha-ES. 232728454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SEVERINO ROCHA, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Av. Getulio Vargas, Nº.459, Campagnaro, Ibiraçu-ES e MARIANA LUCIO LUBASE, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Jasmim, nº 11, Flor do Campo, Cariacica-ES. 00812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 15 de maio de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua C, nº 20, Viana-ES e IASMIN VALDETARIO VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua C, nº 20, Viana-ES. 06894 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCONI MODESTO DA SILVA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 45 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Ipanema, nº 12, Nova Carapina II,, Serra-ES e MARIA APARECIDA ARAUJO DOS REIS, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 50 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ipanema, nº 12, Nova Carapina II,, Serra-ES. 10076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO DE MORAES, natural de Alegre-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Projetada S/n, Lot. Antonio Lemos Jr, Alegre-ES e FERNANDA VARGAS VALADARES, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada S/n, Lot. Antonio Lemos Jr, Alegre-ES. 03391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 15 de maio de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: PABLO VINICIUS LEAL LÚCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascido em 29 de novembro de 2000, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Sertão Uliana, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Roginério Côra Lúcio e Nivalda Teixeira Leal Lúcio e JAINE LYRA DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 03 de setembro de 2001, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Sertão Modolo, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de João Batista da Silva, desparecido à anos, e Denizia de Fátima Lyra. 2.: DEVANIR REETZ, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 10 de fevereiro de 1957, estado civil solteiro, profissão comerciante aposentado, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Reinoldt Reetz e Florinda Köepper Reetz e ANETI MARIA DE BARROS, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 19 de dezembro de 1955, estado civil divorciada, profissão servidora pública federal, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Celestino José de Barros e Juliana da Penha de Barros. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 15 de maio de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil