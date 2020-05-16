Proclamas

Proclamas - 16/05/2020

Redação de A Gazeta

16 mai 2020 às 01:01

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 01:01

Arquivos & Anexos

Proclamas - 16/05/2020

Tamanho do arquivo: 80kb
Baixar

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCELO SILVA CARNIELO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e ALINE LIRA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 11761 2.: ADEMIR SANTOS ROSA, natural de Ubaitaba-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e MARCELI TRINDADE RIBEIRO, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11762 3.: FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Leopoldina Monteiro Brandão, nº 280, Jabaraí, Guarapari-ES e CARLA PEREIRA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Leopoldina Monteiro Brandão, nº 280, Jabaraí, Guarapari-ES. 11763 4.: ANTONIO LUCIO FERNANDES BALARDINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Getulio Vargas, S/nº., Centro, Alfredo Chaves-ES e MARINA ASSUMPÇÃO GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora individual, residente na Avenida Praiana, nº 474, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11764 5.: CEZAR GAMBINE PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Mário Miglhorini, nº 191, Jabaraí, Guarapari-ES e MARCIA NASCIMENTO COUTINHO, natural de Pau Brasil-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Mário Miglhorini, nº 191, Jabaraí, Guarapari-ES. 11765 6.: GABRIEL CIPRIANO JAVARINI, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Projetada 1, Rio da Prata, Guarapari-ES e LUANA SIMÕES SEVERNINI, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada 1, Rio da Prata, Guarapari-ES. 11766 7.: JOSE ATANACIO GOMES, natural de Central de Minas-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Duque de Caxias, nº 625, Condados, Guarapari-ES e ORENY PEREIRA LIMA, natural de Guarapari-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Duque de Caxias, nº 625, Condados, Guarapari-ES. 11767 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 15 de maio de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO DE SOUSA GARCIA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de transpaleteira, residente na Rua Peroba, Nº151, Centro, Sooretama-ES e LUANA PAPA CUNHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Peroba, Nº151, Centro, Sooretama-ES. 04532 2.: ALEXSSANDRO LUCAS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Conferente de controle de produção, residente na Av. Cristo Rei, nº 1589, Bairro Salvador, Sooretama-ES e GISELE SANTOS DE JESUS, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, nº 1589, Bairro Salvador, Sooretama-ES. 04533 3.: RENIVALDO GUIMARÃES DA SILVA, natural de Ituberá-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Produção, residente na Rua Basilio Cerri,, Centro, Sooretama-ES e JOSENILDA DE JESUS SANTOS, natural de Gandu-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Embaladora, a mão, residente na Rua Basilio Cerri, Centro, Sooretama-ES. 04534 4.: JOÃO JONAS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Pedro Reis, nº 140, Salvador, Sooretama-ES e MARIA DOLÔRES DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Córrego Alegre,, Sooretama-ES. 04535 5.: PEDRO SILVA LIMA JÚNIOR, natural de Jaguaré-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de Mecânico, residente na Rua Giuna, nº 205, Parque São Jorge, Sooretama-ES e EVELIN FERNADES DE OLIVEIRA LUCIO, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Autonma, residente na Rua Giuna, nº 205, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04536 6.: ALEX ALVES DA ROCHA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Pescador, residente na Rua Boa Esperança, nº 233, Centro, Sooretama-ES e ERICA CARVALHO AMANCIO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Fiscal de caixa, residente na Rua Boa Esperança, nº 233, Centro, Sooretama-ES. 04537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 15 de maio de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO ZUCCOLOTTO COUTINHO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção, residente na Rua Santina Sfalsim Nascimento, nº 256, Residencial Solar Bitti, Aracruz-ES e BIANCA DE OLIVEIRA BIMBATO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de área, residente na Rua Santina Sfalsim Nascimento, nº 256, Residencial Solar Bitti, Aracruz-ES. 12835 2.: NATHAN DA COSTA OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Florentino Avidos, nº 257, Bairro De Carli, Aracruz-ES e LÍVIA DAMBRÓZ BECCALLI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua João da Rosa Loureiro, nº 22, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 12839 3.: LUAN GRIPPA COUTO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico G1, residente na Rua Primeiro de Maio, 21, Vila Nova, Aracruz-ES e LUIZA CRISTINA SOUZA SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Primeiro de Maio, 105, Vila Nova, Aracruz-ES. 12842 4.: DEIVERSON GALACHA BERGER, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista bobinador, residente na Rua Flor de Lótus, nº 03, Jardins, Aracruz-ES e MAKELLY RANY RIBEIRO FEU MELLO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Flor de Lótus, nº 03, Jardins, Aracruz-ES. 12843 5.: SAULO DE BORTOLI, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, nº 209, João Neiva-ES e ADRIELE MOREIRA INOCENTE, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua 3 de Outubro, nº 369, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 12845 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de maio de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAGO PEZZIN CAPUCHO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 859, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e NICOLE BONFÁ BASSINI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, N° 426, Bairro Conceição, Linhares-ES. 10127 2.: DARCI DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 660, Planalto, Linhares-ES e CLÁUDIA VIVIANA CARRIZO, natural de BUENOS AIRES - ARGENTINA-ET, com 45 anos de idade, divorciado(a), CABELEIREIRA, residente na Rua Amélio Marchetti, nº 660, Planalto, Linhares-ES. 10128 3.: HOBERDAN DA ROCHA VALE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES e GISELLY DA SILVA CEZAR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, Nº659 , Araçá, Linhares-ES. 10129 4.: ANTONIO CARDOSO RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2798, Shell, Linhares-ES e LORENA FELICIANO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de disciplina, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2798, Shell, Linhares-ES. 10130 5.: CRISTIANO NALI FAÉ, natural de Rio Bananal-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), protético, residente na Rua Crispa, S/n, Lagoa Park, Linhares-ES e JÉSSICA ELLEN MARTINS BABISQUE, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Crispa, S/n, Lagoa Park, Linhares-ES. 10131 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS JOSÉ ROSSIM MUNIZ, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Santa Leopoldina, Bloco 112 C, Aptº 301, 7ª Etapa, Condomínio Castelo, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LIA VERSIANI NERY, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Santa Leopoldina, Bloco 112 C, Aptº 301, 7ª Etapa, Condomínio Castelo, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07551 2.: EDER DUARTE OLIVEIRA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Ed. Albatroz, Apto. 701, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JOSIANE BARBOSA FELIX, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65, Ed. Albatroz, Apto. 701, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07555 3.: RAFAEL ZUCOLOTTO SPERANDIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento, residente na Rua Curitiba, nº 1760, Itapuã, Vila Velha-ES e CAROLINA DE SOUZA ARCHANGELO, natural de Muriaé-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de disciplina, residente na Rua Curitiba, nº 1760, Itapuã, Vila Velha-ES. 18221 4.: REGINALDO ARAUJO ALMEIDA, natural de Riachão do Jacuípe-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), supervisor de obra industrial, residente na Rua da Amoreira, nº 748, 1 Andar, Itapuã, Vila Velha-ES e ANA GEORGYA SAMPAIO SANTOS, natural de Jacobina-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua da Amoreira, nº 748, Itapuã, Vila Velha-ES. 18222 5.: MAURO CESAR DE SOUZA LOURENÇO, natural de Paracambi-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), cadista, residente na Rua Coronel Sodré, nº 738, Centro, Vila Velha-ES e SUELY BATISTA LIMA LOURENÇO, natural de Araruama-RJ, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Coronel Sodré, nº 738, Centro, Vila Velha-ES. 18223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO SCHERRER NICOLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Pscicólogo, residente na Rua José Rosa Machado, nº 72, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JUNIA FRAGA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Hélio Heleno Júnior, nº 1, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04355 2.: OZIRES CASAGRANDE SOARES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua João Marques Carvalho Braga, S/n, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TANIA MARA PROCOPIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Marques Carvalho Braga, S/n, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04356 3.: ARLINDO MORAES ALVES, natural de Município de Conceição da Barra-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Construtor civil, residente na Rua Manoel Marques, nº 48, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANGELA MARIA GONÇALVES DE REZENDE, natural de -ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Comerciante varejista, residente na Rua Manoel Marques, nº 48, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de maio de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LANDO TEIXEIRA SETONE, natural de Baixo Guandu-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Tancredo Neves, nº 142, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ALAÍDE DOS SANTOS SALOMÃO, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tancredo Neves, nº 142, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29980 2.: DIEGO ANDRÉ DE ARAUJO ANDRADE, natural de Teofilo Otoni-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenador de logística, residente na Avenida Colares Júnior, nº 961, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ALINE MENEZES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Avenida Colares Júnior, nº 961, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DA COSTA MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Luiz, nº 258, Ibes, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Luiz, nº 258, Ibes, Vila Velha-ES. 232728453 2.: JORGE POLEZE NETO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 3317, Ataide, Vila Velha-ES e LARISSA BONA DE SOUSA, natural de Ouro Branco-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 3317, Ataide, Vila Velha-ES. 232728454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SEVERINO ROCHA, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Av. Getulio Vargas, Nº.459, Campagnaro, Ibiraçu-ES e MARIANA LUCIO LUBASE, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Jasmim, nº 11, Flor do Campo, Cariacica-ES. 00812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 15 de maio de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua C, nº 20, Viana-ES e IASMIN VALDETARIO VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua C, nº 20, Viana-ES. 06894 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCONI MODESTO DA SILVA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 45 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Ipanema, nº 12, Nova Carapina II,, Serra-ES e MARIA APARECIDA ARAUJO DOS REIS, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 50 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ipanema, nº 12, Nova Carapina II,, Serra-ES. 10076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO DE MORAES, natural de Alegre-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Projetada S/n, Lot. Antonio Lemos Jr, Alegre-ES e FERNANDA VARGAS VALADARES, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada S/n, Lot. Antonio Lemos Jr, Alegre-ES. 03391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 15 de maio de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: PABLO VINICIUS LEAL LÚCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascido em 29 de novembro de 2000, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Sertão Uliana, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Roginério Côra Lúcio e Nivalda Teixeira Leal Lúcio e JAINE LYRA DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 03 de setembro de 2001, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Sertão Modolo, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de João Batista da Silva, desparecido à anos, e Denizia de Fátima Lyra. 2.: DEVANIR REETZ, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 10 de fevereiro de 1957, estado civil solteiro, profissão comerciante aposentado, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Reinoldt Reetz e Florinda Köepper Reetz e ANETI MARIA DE BARROS, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 19 de dezembro de 1955, estado civil divorciada, profissão servidora pública federal, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Celestino José de Barros e Juliana da Penha de Barros. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 15 de maio de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

