PROCLAMAS - 14/05/21

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Américo Miranda, nº 169, São Marcos II, Serra-ES e LILIANE ROCHA FERNANDES, natural de Santo Amaro-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Américo Miranda, nº 169, São Marcos II, Serra-ES. 10891 2.: RONALDO VENANCIO GOMES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), operador de maquinas, residente na Avenida Cataguases, nº 54, Nova Carapina I, Serra-ES e SUELI PEREIRA DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Cataguases, nº 54, Nova Carapina I, Serra-ES. 10905 3.: NATAN DA SILVA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Siriri, nº 4, Serra Dourada III, Serra-ES e TARSIS ISABHELY STEIN SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Siriri, nº 4, Serra Dourada III, Serra-ES. 10907 4.: ABERLANDO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 47 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prátrico, residente na Rua Lambari, nº 27, Nova Carapina I, Serra-ES e SUSE ANDRÉA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lambari, nº 27, Nova Carapina I, Serra-ES. 10909 5.: JONATHAN BRAUW, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Boa Vista I, nº 15, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e FABIANA CARVALHO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Rua Boa Vista I, nº 15, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10910 6.: ADSON LIPAUS ZOCCA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bailarino, residente na Rua Alpheu Correia Pimentel,172, Caçaroca, Serra-ES e MANUELA KELLY DA COSTA E SOUZA, natural de Maringá-PR, com 25 anos de idade, solteiro(a), bailarina, residente na Rua Alpheu Correia Pimentel,172, Caçaroca, Serra-ES. 10912 7.: JHUAN SERAFIM DE ALBUQUERQUE, natural de Recife-PE, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua São Paulo, 08, São Marcos, Serra-ES e LEIDIANE MEDEIROS DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Sao Paulo, S/n,Sao Marcos, Serra-ES. 10915 8.: THALES RIAN DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Governador Valadares, S/n, Divinópolis, Serra-ES e SAIONARA DA MOTA NUNES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Araxa, 10, Divinópolis, Serra-ES. 10916 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLON FERNANDES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Pedro, nº 104, São Pedro, Serra-ES e SARAH DO NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua São Pedro, nº 104, São Pedro, Serra-ES. 31531 2.: JULIMAR DOS SANTOS PACIFICO, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Amazonas, N.º 41, Jose de Anchieta II, Serra-ES e TAMIRES BORGES BONIFÁCIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Amazonas, N.º 41, Jose de Anchieta II, Serra-ES. 31542 3.: GABRIEL COSTA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 08, Jardim Limoeiro, Serra-ES e RHAMARA RODRIGUES MILANEZZI, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 08, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31543 4.: VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Mineira, nº 11, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ANA KETELEN PASSOS DO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Beco Eucaliptos, nº 476, Feu Rosa, Serra-ES. 31544 5.: EDMILSON RODRIGUES SOARES, natural de Cachoeira do Mato-BA, com 51 anos de idade, Solteiro(a), encarregado geral, residente na Rua Santa Tereza, nº 40, Central Carapina, Serra-ES e MARIA EUNICE SOUZA CUNHA, natural de Porto Seguro-BA, com 60 anos de idade, Viúva(o), vendedora, residente na Rua Santa Tereza, nº 40, Central Carapina, Serra-ES. 31545 6.: LUIZ AUGUSTO FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua dos Pinheiros, nº 02, Feu Rosa, Serra-ES e JURACI AMORIM DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Pinheiros, 02, Feu Rosa, Serra-ES. 31546 7.: MATHEUS GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Menino Jesus, nº 42, Cantinho do Céu, Serra-ES e KASSIANE GOMES AMORIM, natural de Aimorés-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Menino Jesus, nº 57, Cantinho do Céu, Serra-ES. 31547 8.: OSEIAS DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Tropicana, 14, Carapina Grande, Serra-ES e PATRICIA DA SILVA DIAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Tropicana, 14, Carapina Grande, Serra-ES. 31548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALEXANDRE DALAMELINO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor externo, residente na Rua Xavantes, nº 134, Quadra E/3, Lagoa do Meio, Linhares-ES e ITAMARA PAULÚCIO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Xavantes, nº 134, Quadra E/3, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10958 2.: JONAS DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), encarregador, residente na Rua Jacob Bazoni, nº 12, São José, Linhares-ES e CLEUDINÉIA MEIRELES PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jacob Bazoni, nº 12, São José, Linhares-ES. 10959 3.: GILVANE SANTOS DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Perobas, nº 427, Movelar, Linhares-ES e EDCLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Avenida Perobas, nº 427, Movelar, Linhares-ES. 10960 4.: ROBSON DA CUNHA SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Abdon Simões de Mattos, nº 30, Araçá, Linhares-ES e ZULEIDE APARECIDA ROSA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), operadora de prensa, residente na Rua Abdon Simões de Mattos, nº 30, Araçá, Linhares-ES. 10961 5.: JULIANO MARTINS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 810, Interlagos, Linhares-ES e ANDREZA BENTO DE SOUZA, natural de Jacobina-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 810, Interlagos, Linhares-ES. 10962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONAN FIM LARGURA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Pinheiro Júnior, nº 207, Santo Antônio, Vitória-ES e KAROLYNE SARTI SESSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Professor Heráclito Pereira, nº 252, Santa Tereza, Vitória-ES. 17368 2.: FERNANDO DOS SANTOS VITORINO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Mário Rosendo, nº 352, Bela Vista, Vitória-ES e JANE DOS SANTOS MONTEIRO, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Mário Rosendo, nº 352, Bela Vista, Vitória-ES. 17372 3.: LUCIANO CORDEIRO ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico em contabilidade, residente na Rua Professor Heráclito Pereira, nº 110, 3 Andar, Santa Tereza, Vitória-ES e CRISTIANE BORGES, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnica em contabilidade, residente na Rua Professor Heráclito Pereira, nº 110, 3 Andar, Santa Tereza, Vitória-ES. 17373 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÍCERO SILVA DE ARAUJO, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Estrada Capuaba, Nº 999, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e GILDETE MARIA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Estrada Capuaba, nº 999, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04238 2.: DOUGLAS PEREIRA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Freire, nº 17, Bairro Paul, Vila Velha-ES e VALESKA RODRIGUES GON, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora comercial, residente na Rua Antônio Freire, nº 17, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04239 3.: MOISES GONÇALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua João Bezerra, nº 776, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e GLAUCIA GONÇALVES RESENDE, natural de Itanhém-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora autônoma, residente na Rua João Bezerra, nº 776, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de maio de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDO BATISTA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 25, Graúna, Cariacica-ES e MISLENE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 25, Graúna, Cariacica-ES. 13662 2.: ALOISIO RAMOS DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Vinte e Sete, nº 46, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JORGIANI ROSA, natural de Itarana-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Vinte e Sete, nº 46, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13664 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA FREIRE CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE BITTENCOURT SARCINELLI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24480 2.: CAIO SOUZA ALVES BRITO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, Itapuã, Vila Velha-ES e KAROLINA BOCHOU DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), médica veterianaria, residente na Rua Alexandre Martins de Figueiredo, Solon Borges, Vitória-ES. 24481 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHRYSTYLYNORRAN FERREIRA RANGEL, natural de Iconha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pecuarista, residente na Rua Maria Augusta Azeredo, N° 117, Itaipava, Itapemirim-ES e RAYSSA CRISTINNE SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, Solteira(o), personal trainer, residente na Rua Maria Augusta Azeredo, N° 117, Itaipava, Itapemirim-ES. 01517 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZAQUEU OLIVEIRA DE FARIAS, natural de Presidente Kennedy-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), vigilante de monitoramento, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 71, Centro, Itapemirim-ES e JASÍCHI PORTO PRETT, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), servidora pública municipal, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 71, Centro, Itapemirim-ES. 14074 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO BARCELLOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo/barbeiro, residente na Escadaria João Francelino da Silva, nº 160, Romão, Vitória-ES e MAÍRA MUNIZ DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria João Francelino da Silva, nº 160, Romão, Vitória-ES. 24666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHENIFER DROSDROSKY, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Avenida Florestal, nº 804, Apartamento 102, Bairro Segatto, Aracruz-ES e CAMILA CORRÊA BOINA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), professor de educação física, residente na Avenida Florestal, nº 804, Apartamento 102, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 13159 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de maio de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS ENDLICHI FARIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Aristides Carvalho, nº 10, Vila Bethânia, Viana-ES e VILIANE GONÇALVES BRUSQUI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aristides Carvalho, nº 10, Vila Bethânia, Viana-ES. 07287 2.: LUIZ ALBERTO RIBEIRO MORAES, nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil solteiro, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 26 de novembro de 1988, residente na Rua Vale Encantado, Nº 35, Canaã em Viana-ES, filho de LUIZ COSTA MORAES, brasileiro, residente em Viana-ES e ELIZABETE SOUZA RIBEIRO MORAES, brasileira, residente em Viana-ES e MIRELA VIEIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Montanha-ES, nascida em 13 de outubro de 1996, residente na Rua José Marcelino de Melo, nº 15, Primavera em Viana-ES, filha de VALDECI ALVES SOUZA, brasileiro, residente em Viana-ES e LUCIANA VIEIRA ROSA, brasileira, residente em Viana-ES. (Republicação por incorreição) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala