Proclamas - 13/11/20
CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CAPUCHO, natural de Nova Venécia-ES, com 67 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Frederico Lagassa, nº 70, Consolação, Vitória-ES e MARIZA DIAS COSTA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de pedágio, residente na Rua Frederico Lagassa, nº 70, Consolação, Vitória-ES. 24307 2.: MAICON BENTO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Escadaria Ana de Freitas, nº 37, da Penha, Vitória-ES e BÁRBARA RÊGO LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Ana de Freitas, nº 37, da Penha, Vitória-ES. 24308 3.: JOÃO JORGE RODRIGUES, natural de Campos-RJ, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Thiers Velloso, nº 101, Centro, Vitória-ES e ALDENIZA ALVES DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Thiers Velloso, nº 101, Centro, Vitória-ES. 24309 4.: JOCIMAR DE PAULA TINOCO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 763, Gurigica, Vitória-ES e FLÁVIA MARTINS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 763, Gurigica, Vitória-ES. 24310 5.: AUGUSTO DE PAULO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Rua Sílvio Soares, nº 265, Bonfim, Vitória-ES e EDINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Sílvio Soares, nº 265, Bonfim, Vitória-ES. 24311 6.: ANDERSON RORIS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Cabiúnas, nº 01, 3º Andar, Cobilândia, Vila Velha-ES e DAIANNY BIASUTTI, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Escadaria São Lucas, nº 68, Santa Clara, Vitória-ES. 24312 7.: BRUNO FERREIRA COLODETTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 505, Ed. Villaggio Di Genova, Apt 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALYNE RODRIGUES GUERRA, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rodovia do Sol, nº 190, Ed. Costa do Caribe, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 24313 8.: PEDRO GODOY SARCINELLI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão Engenheiro mecânico, com 29 (vinte e nove) anos de idade, natural de Aracruz-ES, residente na Rua dos Juritis, nº 47, Bairro Ericina, Ibiraçu-ES e MIRLA BORGHI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão Biomédica, com trinta (trinta) anos de idade, natural de João Neiva-ES, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES 23935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Jaboatão, 161, Barcelona, Carapina, Serra-ES e LÍNDYCE VIEIRA DA CRUZ CORREIA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), banhista, residente na Rua Jaboatão, 161, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30685 2.: JADSON NEVES DA HORA, natural de Potiraguá-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Cardeal, 8, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e JOSINEIDE DOS SANTOS NOVAES, natural de Itapebi-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cardeal, 8, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30726 3.: DIEGO SANTOS DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua do Suá, nº 449 , Mata da Serra, Carapina, Serra-ES e ANA PAULA HOSKE DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), analista administrativa, residente na Rua do Suá, nº 449 , Mata da Serra, Carapina, Serra-ES. 30744 4.: RAFAEL SIRNANDES CRUZ, natural de PRADO-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), cabeleleiro, residente na Rua Atalaia, nº 76, Cantinho do Céu, Serra-ES e JESSICA RAYANE MOREIRA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Atalaia, nº 76, Cantinho do Céu, Serra-ES. 30745 5.: MAICKON PEREIRA SOUZA, natural de Pedro Canario-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 233, São Geraldo, Carapina, Serra-ES e MARIA DE JESUS OLIVEIRA, natural de Prado-BA, com 51 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Minas Gerais, nº 233, São Geraldo, Carapina, Serra-ES. 30746 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ANDRADE, natural de Itagi-BA, com 61 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Raquel de Queiroz, S/n, Interlagos, Linhares-ES e ANDRÉIA VIEIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Raquel de Queiroz, 204, Bairro Interlagos,, Linhares-ES. 10525 2.: PATRICK MORAIS DE ALMEIDA, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânica, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, BL 05, Ap 14, São José, Linhares-ES e LAYSLA DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Conceição da Barra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Ricardo G. de Almeida, nº 1440, Araçá, Linhares-ES. 10526 3.: MAXWELL DE SOUZA VALIATI, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 284, Santa Cruz, Linhares-ES e CLAUDENIR NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 284, Santa Cruz, Linhares-ES. 10527 4.: GENILSON MARTINS RIBEIRO, natural de Dois de Abril-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), fermentação, residente na Avenida Antenor Elias, nº 450, Santa Cruz, Linhares-ES e LEILZA ALVES DE SOUZA FERREIRA, natural de Maceió-AL, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sebastião Costa Pinto, nº 31, Santa Cruz, Linhares-ES. 10528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVANILDO SOARES DE MEDEIROS, natural de Santos-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1110, BL D, Apto 303, Ed. Jardim da Praia, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUANA FERREIRA DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Santa Maria, nº 1833, das Laranjeiras, Serra-ES. 24099 2.: SIDNEY MARTINS DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Antonio Zanotelli, nº 200, Apto 604, Santa Ines, Vila Velha-ES e RAIANI LOPES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 745, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24108 3.: CÁSSIO COELHO LORENZONI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletroeletrônica, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 518, Ap 203, Ed Montparnasse, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA BASTOS MONTEIRO, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 518, Ap 203, Ed Montparnasse, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24109 4.: WANDERSON FERREIRA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), sinaleiro de guindaste, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 40, Maria Ortiz, Vitória-ES e JEBELMUZA CORRÊA TAPIAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 40, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO CREMA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Ed. Itaparica Conection, Apto. 601, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TÂNIA LUCIA FLORENCIO ALVES, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 680, Ed. Itaparica Conection, Apto. 601, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07824 2.: RÔMULO NASCIMENTO COUTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Ed. Felini, Bloco B, Aptº 102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VANESSA DOS PASSOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Ed. Felini, Bloco B, Aptº 102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07825 3.: LEONARDO LIMA ZORDAN, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 2189, Caixa 3, Jaburuna, Vila Velha-ES e CINTIA MARIA SANTOS, natural de Nova Era-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 2189, Centro, Vila Velha-ES. 18518 4.: MATHEUS GOMES VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Bela Vista, nº 44, Soteco, Vila Velha-ES e CAIC CALABREZ MARQUES ROSA, natural de Campinas-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua João Pessoa de Mattos, nº 393, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18525 5.: RENAN HENRIQUE MENDES DE MELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Avenida Champagnat, nº 300, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e LARISSA COELHO MANNARINO, de nacionalidade brasileira, profissão lider de atendimento, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, natural de Cataguases-MG, com residência e domicílio na Avenida Champagnat, nº 300, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS JOSÉ MACHADO SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Vasco Fernandes Coutinho, nº 235, Novo Porto Canoa, Serra-ES e CRISTINA GUILHERME DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco Fernandes Coutinho, nº 235, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10527 2.: HANDRIEKSON PEREIRA DUTRA, natural de Recife-PE, com 45 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Tucuruí, nº 175, Nova Carapina II, Serra-ES e ELIENE DOS SANTOS MARTINS, natural de Ibiaporã-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Tucuruí, nº 175, Nova Carapina II, Serra-ES. 10528 3.: BRUNO BRITO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Viana, nº 93, Vista da Serra I, Serra-ES e GIZELI GOMES PURCINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Viana, nº 93, Vista da Serra I, Serra-ES. 10532 4.: EDUARDO QUIRINO SOARES, natural de Joinville-SC, com 36 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Irmãos Tank, S/n, Casa 02, Beira Rio, Guaramirim-SC e MARILZA DE SOUZA BORCATES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Castelinho, nº 120, Jardim Guanabara, Serra-ES. 10545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PÁBULO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rod. Rafael V. dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e THALITA SILVA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rod. Rafael V. dos Reis, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 13986 2.: LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS, natural de Divinópolis-MG, com 21 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Beira Mar, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES e JÚLIA CIOLETTI SANSON SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Beira Mar, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES. 13991 3.: JEDICLAN DA SILVA, natural de Arapiraca-AL, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e CARLA CHRISTINA MOREIRA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 13992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE DA SILVA MELO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de transito, residente na Rua do Girassol, nº 28, Arlindo Villaschi, Viana-ES e THALYA KANITZ LOPES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de peixaria, residente na Rua do Girassol, nº 28, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07096 2.: SILVANDO RIBEIRO DE ALMEIDA, natural de Viana-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Serra da Mantiqueira, N° 03, Eldorado, Viana-ES e IRANY MARIA BARBOSA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Serra da Mantiqueira, N° 03, Eldorado, Viana-ES. 07110 3.: SEBASTIÃO MARCOS SILVA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua G, S/n°, Morada de Bethania, Viana-ES e THAIS ALBANO SANTANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua G, S/n°, Morada de Bethania, Viana-ES. 07111 4.: ADILSON FIRMINO, nacionalidade brasileira, profissão ajudante de usina I, estado civil divorciado, com quarenta (40) anos de idade, natural de Bandeirantes-PR, nascido em 27 de julho de 1980, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 5, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de JONAS GOMES FIRMINO e NILZA DA SILVA FIRMINO, falecida e DAIANY FERREIRA DO ALTO, nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, com quarenta e um (41) anos de idade, natural de Ilhéus-BA, nascida em 14 de maio de 1979, residente na Rua Afonso Cláudio, Nº 5 , Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de HENRIQUE FERREIRA DO ALTO, falecido e EDINÁRIA FERREIRA LIMA, residente em Cariacica-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO GERMANO ARAÚJO, natural de Goiânia-GO, com 29 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Joaquim Pires de Amorim, nº 28, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JACQUELINI DE SALLES, natural de Juquitiba-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), Escrevente substituta, residente na Rua Joaquim Pires de Amorim, nº 28, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04465 2.: SÉRGIO LUIZ ALBERTASSI D'NADAI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Beatriz de Moraes Marchini, nº 07, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANNA LUIZA FRAGA SANT'ANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua João Fortunato Canholato, nº 26, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04473 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de novembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIVALDO PEREIRA ALVES, natural de Guaratinga-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itaguaçu, nº 20, Apto 20, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e ROSELI DAS DORES ASSUNÇÃO, natural de Santa Bárbara-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Garoupas, S/n°, Nova Anchieta, Anchieta-ES. 27316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de novembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON QUINTINO MARINHO, natural de Baixo Guandu-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Projetada, s/n Joacima, Itapemirim-ES e RAQUEL BANDEIRA MONTEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, s/n Joacima, Itapemirim-ES. 01473 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE VASQUES LOPES MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Dimas Batista Pereira, 392, Cristal, Jerônimo Monteiro-ES e BIANCA ZUCOLOTO VENANCIO, natural de Muqui-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dimas Batista Pereira, 392, Cristal, Jerônimo Monteiro-ES. 01043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 12 de novembro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNALDO PEREIRA ROSA, natural de Ecoporanga-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua São José Pescador, S/nº, Redenção, Vitória-ES e LUCIANE PINHEIRO GONÇALVES, natural de Ibirapitanga-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São José Pescador, S/nº, Redenção, Vitória-ES. 17192 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: HERCULES OLIVEIRA DE MIRANDA, natural de SABINOPOLIS-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na AVENIDA FRANÇA, S/Nº, 2ª ETAPA, BLOCO 29, APT 402, JABAETE, Vila Velha-ES e SIMONE BATISTA DE MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), Representante comercial autônomo, residente na AVENIDA FRANÇA, S/Nº, 2ª ETAPA, BLOCO 29, APT 402, Jabaete, Vila Velha-ES. 08589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EDUARDO SARMENTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Coronel Fabriciano-MG, nascido em 24 de outubro de 1990, estado civil divorciado, profissão autônomo, residente na Avenida Rio de Janeiro, Nº90, Areinha em Viana-ES, filho de FRANCISCO SARMENTO DA SILVA e MARLENE DA SILVA & RAYLANE DA CRUZ SANTOS ALVES, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 30 de agosto de 1999, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Avenida Rio de Janeiro, Nº90, Areinha em Viana-ES, filha de GILVAN PEREIRA ALVES e ERENICE DA CRUZ SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana ES, 12 de novembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala