Proclamas - 12/01/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX LUCIANO RIBEIRO COTRIN, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Hugo Silveira, nº 21, Itacibá, Cariacica-ES e ELIANA DAS GRAÇAS BARBOSA, natural de Governador Valadares-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Hugo Silveira, nº 21, Itacibá, Cariacica-ES. 14151 2.: MAICON DE CARVALHO BOONE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Ilda Ferrari, nº 10, Santana, Cariacica-ES e ALINE FERREIRA ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Benedito S/nº, Santana, Cariacica-ES. 14167 3.: KELLYSON PATRICK ARANZEDO BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Luciano Schimith, nº 6, Itacibá, Cariacica-ES e FRANCIANE DA CUNHA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Luciano Schimith, nº 6, Itacibá, Cariacica-ES. 14170 4.: WALLACE MARCIANO ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Machado, nº 34, Vila Merlo, Cariacica-ES e PAULA THAIANE NUNES DOS REIS, natural de Senhor do Bonfim-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Machado, nº 34, Vila Merlo, Cariacica-ES. 14173 5.: KEVIN LUCAS LUIZ FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua A, nº 50, Prolar, Cariacica-ES e ANNA CAROLINA CORREIA BENEVIDES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua A, nº 50, Prolar, Cariacica-ES. 14180 6.: ELIMAR TIETZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Alfredo Borges Coutinho, nº 6, Porto Novo, Cariacica-ES e MIRIAN CRISTINA PASSOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Alfredo Borges Coutinho, nº 6, Porto Novo, Cariacica-ES. 14183 7.: RONEY AZEVEDO SANTOS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sete de Setembro, nº 179, Prolar, Cariacica-ES e YARA AGUIAR JOSÉ, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Sete de Setembro, nº 179, Prolar, Cariacica-ES. 14192 8.: LUCAS NUNES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), negociador, residente na Rua Retiro Saudoso, nº 34, Graúna, Cariacica-ES e JENIFER RODRIGUES DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Retiro Saudoso, nº 34, Graúna, Cariacica-ES. 14197 9.: JOÃO CARLOS GONÇALVES PIRES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Dezessete, nº 29, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GERUZA MARIA GERVÁSIO, natural de Mutum-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), auditora, residente na Rua Dezessete, nº 29, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14199 10.: GILVAN NASCIMENTO SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Maria Alzira de Jesus, nº 133, Aparecida, Cariacica-ES e LORENA DE SOUZA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Maria Alzira de Jesus, nº 133, Aparecida, Cariacica-ES. 14202 11.: JOSÉ CARLOS VELTEN JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 450, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ANA LAURA RIBEIRO DA CRUZ, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua R, nº 438, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14206 12.: MARCOS SULIVAN ALVES MARRIEL, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Bela Vista, nº 888, Flexal II, Cariacica-ES e ANGELICA LOURENÇO DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 888, Flexal II, Cariacica-ES. 14251 13.: GUSTAVO LIMA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Quarenta e Oito, nº 28, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CAMILA CADETE DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Cento e Três, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DE OLIVEIRA ASSIS, natural de Tombos-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), projetista tecnico, residente na Rua Celestino de Almeida, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES e AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua 19, nº 14, Santa Monica Popular, Vila Velha-ES. 232729550 2.: DANIEL MATTOS GUIMARAES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnico em mecânica, residente na Rua Ameixa, nº 18, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e DAIANA LEAL TORQUATO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Ameixa, nº 18, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729551 3.: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), consultor de vendas, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 275, Apto 906, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e INGRID RODRIGUES ANDRÉ ROCHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente comercial, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 275, Apto 906, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729552 4.: LEANDRO SBARDELOTTI NETO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), moto boy, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 22, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e LARA TAVARES STORARI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 22, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729553 5.: VANDERSON DOS SANTOS KOHLER, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Jose Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA DE OLIVERIA FIORANI, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729554 6.: VALMIR SILVA DOS SANTOS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Vinte e Nove, nº 111, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e TALITA ALVES BARBOSA DA SILVA, natural de Salvador-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Vinte e Nove, nº 111, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729555 7.: OSMAIR MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Patria Amada, 291, Dom João Batista, Vila Velha-ES e EUDIMAR RODRIGUES MACHADO, natural de Ataléia-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Patria Amada, 291, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: WÉSLEY SOUZA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Cézar Sarcinelli, nº 165, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e IARA CARLOS FAIER, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Cézar Sarcinelli, nº 165, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13426 2.: HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Isabel Maioli Modenesi, 649, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e QUÉZIA MIRELY DE OLIVEIRA VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, 1189, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13428 3.: MARCOS ROBERTO CEZAR BEZERRA, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), engenheiro ferroviário, residente na Avenida Castelo Branco, 320, Torre A, Ap 1006, Bairro Jequitiba, Aracruz-ES e JOELMA DOS SANTOS NUNES, natural de Esplanada-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), gerente de eventos, residente na Avenida Castelo Branco, 320, Torre A, Ap 1006, Bairro Jequitiba, Aracruz-ES. 13430 4.: DIRCEU CARVALHO PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Area Rural, S/nº, Boa Vista, Aracruz-ES e ELEILDA BORGES BONGES, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente parlamentar, residente na Estrada Santa Rosa, S/nº, Santa Cruz, Aracruz-ES. 13431 5.: CARLOS CEZAR HONORATO BARCELOS, natural de Mucuri-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Ametista, 35, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e JAMILY SOARES LACERDA, natural de Aracruz-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Antúrio, 58, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13433 6.: FELIPE MELHORIN BORLINI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Córrego Assombro, Zona Rural, S/nº, Distrito de Guaraná, Aracruz-ES e SARAH RAMPINELLI DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Manoel Coutinho, 44, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Arivaldo Favalessa, nº 164, Santo Antônio, Vitória-ES e BRENDHA DE ANDRADE PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), atendente de consultorio odontologico, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 304, Caratoíra, Vitória-ES. 17669 2.: WERMESON DO CARMO PEREIRA, natural de Mantenópolis-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), encarregado, residente na Rua São Tiago, nº 27, Nova Palestina, Vitória-ES e JHENYFER RODRIGUES CAMARGO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Tiago, nº 27, Nova Palestina, Vitória-ES. 17672 3.: THIAGO FERNANDES CANDIDO SANTANA, natural de Uberlândia-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistemas, residente na Escadaria Santa Clara, Conquista, Vitória-ES e IDRIELE PAULINA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), backoffice de atendimento, residente na Escadaria Santa Clara, Conquista, Vitória-ES. 17673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL RODRIGUES GOMIDES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Maria Paiva, nº 495, Bloco A, Apartamento 606, Residencial São Geraldo, São Geraldo, Cariacica-ES e BRENDA BERNABÉ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Hugo Musso, N° 1555, Apartamento 402, Edificio Ilha de Creta, Lote 23, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 19610 2.: JOSÉ ADILSON ISRAEL GUERRA, natural de Palmeira dos Índios-AL, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sinval Moraes, nº 130, Centro, Vila Velha-ES e MIRIAN FRANÇA DA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Sinval Moraes, nº 130, Centro, Vila Velha-ES. 19611 3.: ANTONIO JOSÉ DE ALBUQUERQUE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, natural de Recife-PE, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Curitiba, nº 370, Apartamento 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CATHERINE KLEIN COLOMBIANO, natural de Volta Redonda-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Curitiba, Nº 370, AP 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: KERLLEY COUTO ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/n, Duas Barras, Itapemirim-ES e LUMA FERNANDES RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Projetada, S/n, Duas Barras, Itapemirim-ES. 14249 2.: ENOQUE FERNANDES COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/nº, Duas Barras, Itapemirim-ES e VERÔNICA PINTO DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Projetada, S/nº, Duas Barras, Itapemirim-ES. 14250 3.: DIEGO DE ARRUDA MOREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, nº 6, Candéus, Itapemirim-ES e ADRIANA APARECIDA GOMES, natural de Iúna-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Projetada, nº 6, Candéus, Itapemirim-ES. 14251 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO ALIPIO DE FREITAS, natural de Vieiras-MG, com 70 anos de idade, viúvo(a), maquinista, residente na Rua Antônio Caliari, Boa Vista, Vitória-ES e MARINETE NASCIMENTO SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25127 2.: RICARDO MATOS DE SOUSA, natural de Pinheiros-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professor universitário, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, Jardim Camburi, Vitória-ES e AQUILA VITORIA ALMEIDA GADIOLI, natural de Várzea Grande-MT, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25129 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR GOTTARDO, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua: Orestes Regis Barbosa, nº 104 , Cobilândia, Vila Velha-ES e INÊS SOARES BESSA, natural de Resplendor-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua: Orestes Regis Barbosa, nº 104 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06307 2.: RONALDO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Serraria, nº 192, Rio Marinho, Vila Velha-ES e SILVANA DENICOLO PAZZINE, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua Serraria, nº 192, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de janeiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IONÉDISON SEVERINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rondonia, 178, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES e RENILZA DOS SANTOS SAMPAIO, natural de Prado-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rondonia, 178, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES. 11449 2.: ANDERSON ADOLFO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo pleno, residente na Rua Amazonas,s/n, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e JHENNYFFER MORAES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Amazonas,s/n, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11483 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ SOARES DA SILVA, natural de Ataléia-MG, com 67 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Escadaria Christovão Ximenes, nº 50, Romão, Vitória-ES e LUCIMAR ADRIANA ATAIDE, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Escadaria Christovão Ximenes, nº 50, Romão, Vitória-ES. 25257 2.: RODRIGO OLIVEIRA ALTOÉ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Perdizes, nº 3, Eurico Salles, Serra-ES e LORENA SOUZA CASTRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dióscoro Carneiro Filho, nº 292, Bonfim, Vitória-ES. 25266 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR DE SOUZA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Hugo Cocco, nº 6, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e YASMIM SOUZA VARIAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 28, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04966 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SELTON CASTELAN, natural de Conceição do Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Av. Harvey Vargas Grilo, S/n, Centro, Conceição do Castelo-ES e GABRIELE FALCÃO LAURINDO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Av. Harvey Vargas Grilo, S/n, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 11 de janeiro de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOBES FREIRE SIMPLICIO, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Cristovão, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e SILVIA CRISTINA DUARTE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Cristovão, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 07529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala