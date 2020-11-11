Publicidade Legal

Proclamas - 11/11/20

11/11/20

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Proclamas

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUISMAR ANDRÉ DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida da Praia, nº 410, Aptº 1602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIE EVILYN LOPES THOMAZINI, natural de Duque de Caxias-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Avenida da Praia, nº 410, Aptº 1602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07802 2.: PAULO GERSON CAMPANELLI DE MORAIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 66 anos de idade, divorciado(a), Militar da Reserva, residente na Rua Professor Augusto Ruschi, nº 285, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ADRIANA CORTEZINI, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2960, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07817 3.: FELIPE LOPES DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Quatro, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES e HÉLIA BANDEIRA DA SILVA, natural de Mascote-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Quatro, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES. 07818 4.: FELIPE ALMEIDA SHAMMÁ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Odete Pires Nery, nº 14, Cocal, Vila Velha-ES e DÉBORA SOARES MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Odete Pires Nery, nº 14, Cocal, Vila Velha-ES. 07819 5.: LEANDRO TERRA COSTA, natural de Cabo Frio-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Raimundo Correa, n º 17, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e JULIANA SALVALAIO MONFARDIM, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Raimundo Correa, nº 17, Cristovao Colombo, Vila Velha-ES. 18507 6.: ABNER MENDONÇA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnico em Geoprocessamento, residente na Rua Um, nº 5, Cocal, Vila Velha-ES e MAYARA DOS SANTOS TAVARES, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico em Geoprocessamento, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 156, Santa Cecília, Cariacica-ES. 18508 7.: MATHEUS MALDONADO OHNESORG, natural de Aimorés-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua da Limeira, nº 303, Itapuã, Vila Velha-ES e BRÍCIA GARCIA DE SOUSA TOSTES, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Dourtor Jair de Andrade, nº 99, Apartamento 301, Itapuã, Vila Velha-ES. 18509 8.: ERNANDES SOUSA LIMA, natural de Itarantim-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Curitiba, nº 90, Itapuã, Vila Velha-ES e MARIA KAROLINE GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Curitiba, nº 90, Itapuã, Vila Velha-ES. 18510 9.: ALLAN SOUZA DOS REIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 733, Edifício Homero Massena, Apartamento 1402, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIZA CRISTINA VELOSO, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 733, Centro, Vila Velha-ES. 18511 10.: JOÃO PEDRO DOS SANTOS CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de área, residente na Rua Tiradentes, nº 18, Glória, Vila Velha-ES e MARCELA FERREIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Tiradentes, nº 18, Glória, Vila Velha-ES. 18512 11.: RENAN HENRIQUE MENDES DE MELO DA SILVA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Avenida Champgnat, Número 300, Apartamento 107, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA COELHO MANNARINO, natural de Cataguases-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Lider de Atendimento, residente na Avenida Champagnat, Número 300, Apartamento 107, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO ESTEVAO DE SOUZA, natural de Alvinopolis-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), Gerente operacional, residente na Avenida Transamazõnica, N°28, Barramares, Vila Velha-ES e RHAYSSA LUIZA RODRIGUES BRAMBATE, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Transamazõnica, N°28, Barramares, Vila Velha-ES. 08571 2.: IVAN LUCINDO MENEZES, natural de Uruçuca-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Jatobá, S/nº, Normilia Cunha, Vila Velha-ES e FRANCELINA OLIVEIRA PINHEIRO, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jatobá, S/nº, Normilia Cunha, Vila Velha-ES. 08573 3.: LUCAS ALMEIDA CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 866, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e LUIZA RODRIGUES TAVARES, natural de Ji-prarana-RO, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmacia, residente na Rua Alvares de Azevedo, nº 866, Riviera da Barra, Colatina-ES. 08574 4.: SERGIO RICARDO DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Projetada, nº 43, Cidade de Deus, Vila Velha-ES e GISLANE PEREIRA BARROS, natural de Mucurici-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, nº 43, Cidade de Deus, Vila Velha-ES. 08578 5.: HOLIECIO FRANCISCO DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), Bombeiro hidráulico, residente na Rua Dionizio Pereira Neves, nº 286, João Goulart, Vila Velha-ES e ISA MOTA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Dionizio Pereira Neves, nº 286, João Goulart, Vila Velha-ES. 08581 6.: GILMAR DE SOUZA GOMES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Comerciante atacadista, residente na Erico Verissimo, N°23, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e NEUZA VERDAN DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora de idosos, residente na Erico Verissimo, N° 23, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08582 7.: WANTUIL DE PAULA ROSA, natural de Resplendor-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/nº, Cidade de Deus, Vila Velha-ES e AMANDA OLIVEIRA MUNIZ, natural de Alcobaça-BA, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Cidade de Deus, Vila Velha-ES. 08583 8.: FERNANDO STEINER MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Avenida Tancredo Neves, nº 39, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e MARIA EDIALLA DA SILVA FELIPE, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Tancredo Neves, nº 39, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08584 9.: WENDER DOS SANTOS SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Baixo Guandu S/N, RIVIERA DA BARRA, Vila Velha-ES e TALITA DE OLIVEIRA BARRETO, natural de CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), TECNICA EM INFERMAGEM, residente na RUA BAIXO GUANDU S/N, RIVIERA DA BARRA, Vila Velha-ES. 08585 10.: WILLY ANDERSON MIRANDA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua do Abacaxi, nº 112, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e BEATRIZ LARANJEIRA RAMOS, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua do Abacaxi, nº 112, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS THOMASI, natural de Santa Teresa-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 270, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILA BORGES MACIEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), micro empresária, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 270, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24089 2.: IAN LUCAS ROSÁRIO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de suspensão, residente na Rua São José Pescador, nº 455, Maria Ortiz, Vitória-ES e ITANA VIRGINIA RODRIGUES ROCHA DA SILVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São José Pescador, nº 455, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24102 3.: VAGNER TOZZI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 1079, Maria Ortiz, Vitória-ES e VALÉRIA ALMEIDA SILVA, natural de Prado-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 1079, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24103 4.: JUSTINO NANQUE, natural de BÔR-ET, com 40 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 688, AP 301, BL 10, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA MAIA PETERLE, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 688, AP 301, BL 10, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24104 5.: FÁBIO RODRIGUES DE CARVALHO, natural de Itaguaí-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 37, Maria Ortiz, Vitória-ES e MICHELE DALFIOR SABINO, natural de Itaguaí-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), operadora de atendimento, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 37, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON BARBOSA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa José Paulo de Lima, nº 51, Santa Martha, Vitória-ES e MARILZA VIEIRA LOPES, natural de Itamaraju-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa José Paulo de Lima, nº 51, Santa Martha, Vitória-ES. 24300 2.: CIRO BARBOSA MOREIRA, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 26, Apt 1206, Barro Vermelho, Vitória-ES e ISABELA ALMEIDA CHAVES, natural de Ipatinga-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 26, Apt 1206, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24301 3.: MARCOS DE ALMEIDA BARREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), professor de educação física, residente na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, nº 278, Itararé, Vitória-ES e CLAUDETE DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, nº 278, Itararé, Vitória-ES. 24302 4.: ALEXANDRE DAHER MATHIAS, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 115, Praia do Canto, Vitória-ES e NATÁLIA CEOLIN PESTANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 115, Praia do Canto, Vitória-ES. 24303 5.: THIAGO MORAES MOTA, natural de Salvador-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Aluysio Simões, Nº 34 , Bento Ferreira, Vitória-ES e JULIA VALLE LOPES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Aluysio Simões, Nº 34 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 24306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO GONÇALVES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Aimorés, nº 501, Divinópolis, Serra-ES e ROSIANE ESPINDULA TEODORO, natural de Santa Teresa-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Aimorés, nº 501, Divinópolis, Serra-ES. 10514 2.: SERGIO PEREIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 58 anos de idade, Divorciado(a), agente de saúde, residente na Rua Cinco, nº 100, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ARNOILDA VIEIRA DE JESUS, natural de Serra-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Cinco, nº 100, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10521 3.: MÁGNO PORTILHO DE OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 30 anos de idade, Divorciado(a), cobrador, residente na Avenida Alfredo Calmon, nº 271, São Lourenço, Serra-ES e VALDECIR ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Itacaré-BA, com 39 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Alfredo Calmon, nº 271, São Lourenço, Serra-ES. 10524 4.: FILINTRO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), sub-gerente, residente na Rua Antônio Dias, nº 207, Nova Carapina II, Serra-ES e THALIA GUILHERME DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Antônio Dias, nº 207, Nova Carapina II, Serra-ES. 10529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDINEY DA COSTA MOREIRA, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua D, nº 147, Prolar, Cariacica-ES e JÉSSICA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua D, nº 147, Prolar, Cariacica-ES. 13266 2.: JHONATAN NUNES QUINTINO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua S, S/nº, Modelo, Cariacica-ES e ANA STEFANI SANTOS MEDEIROS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua S, S/nº, Modelo, Cariacica-ES. 13275 3.: GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Santa Terezinha, nº 294, Nova Valverde, Cariacica-ES e RAYANE CORRÊA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Santa Terezinha, nº 294, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS CLAUDIO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, viúvo(a), técnico de serviços, residente na Rua José Pires, 408, Bela Vista, Vitória-ES e EDINA DE SOUZA, natural de Baixo Guande-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Pires, nº 408, Bela Vista, Vitória-ES. 17187 2.: FRANCISCO JOSÉ, natural de Colatina-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Itabira, nº 160, Grande Vitória, Vitória-ES e MARIA MOREIRA DOS SANTOS, natural de Santana do Cariri-CE, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Itabira, nº 160, Grande Vitória, Vitória-ES. 17188 3.: JEREMIAS CORREIA, natural de Serra-ES, com 84 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Duarte Lemos, nº 192, Vila Rubim, Vitória-ES e DULCINÉIA CLAUDINA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Duarte Lemos, nº 192, Vila Rubim, Vitória-ES. 17189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES PEREIRA ROCHA, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Rua Raimundo José Peixoto, nº 50, Barra do Riacho, Aracruz-ES e VASTI PEREIRA MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raimundo José Peixoto, nº 50, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00617 2.: JAKSON SANTOS DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), oficial de manutenção, residente na Rua Alexandrino Miranda, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e KELLY DIAS RODRIGUES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Alexandrino Miranda, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CEZAR WANZELER NETO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Amazonas, 668, BL 06, Apt. 209, Planicie da Serra, Carapina, Serra-ES e INGRID GENOARIO ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amazonas, 668, BL 06, Apt. 209, Planicie da Serra, Carapina, Serra-ES. 30721 2.: JHONE OLIVEIRA FERNANDES, natural de Gov. Valadares-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 495, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ELIVALDA MEDINA BANDEIRA, natural de Guaratinga-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 495, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30724 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO PAZETO GIOVANELLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), manobrista, residente na Rua Rosalina Maria Alves, nº 10, Itaóca, Itapemirim-ES e JAQUELINE ALVES PEÇANHA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Rosalina Maria Alves, nº 10, Itaóca, Itapemirim-ES. 13987 2.: DIOGO MANHÃES HENRIQUES, natural de São João da Barra-RJ, com 35 anos de idade, Solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Joubert Ayub Alves, S/nº, Vila Nova, Itapemirim-ES e KATIANE DA SILVA PAES, natural de São João da Barra-RJ, com 33 anos de idade, Divorciada(o), servidora pública municipal, residente na Rua Joubert Ayub Alves, S/nº, Vila Nova, Itapemirim-ES. 13988 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MARQUARDT PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Diamantina, nº 20, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ESTER DOMINGOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empregada domestica, residente na Rua Diamantina, nº 20, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07105 2.: SERGIO REIS DE ASSIS SANTOS, natural de Santa Luzia-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), operador rocadeira, residente na Rua Duque de Caxias, nº 36, Areinha, Viana-ES e ANGELA MARCIA DE SOUSA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Duque de Caxias, nº 36, Areinha, Viana-ES. 07106 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO PIRES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), retificador, residente na Rua Orquídea, nº 45, São Marcos, Aracruz-ES e RAYANE DE AQUINO BORGES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, nº 32, Nova Conquista, Aracruz-ES. 12985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de novembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERONILDO BARBOSA TEOTONO, natural de Santana do Paraíso-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Paraná, nº 561, Aviso, Linhares-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, natural de São Pedro do Suaçuí-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), faxineira, residente na Avenida Paraná, nº 561, Aviso, Linhares-ES. 10521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO DAMACENA DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Jacu, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCELA MATHIAS CARDOZO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Jacu, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de novembro de 2020 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO JOSÉ QUARESMA DE ATAÍDE, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de campo, residente na Loteamento Zequinha Vial, S/nº, Anutiba, Alegre-ES e BEATRIZ DA COSTA RODRIGUES, natural de Alegre-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Loteamento Zequinha Vial, s/nº, Anutiba, Alegre-ES. 03424 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 10 de novembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ELIABE CASTILHO DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba, ES, com 18 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, em Brejetuba-ES e ÉRICA CABRAL DE OLIVEIRA, natural de Iúna, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Apolinário Dias Pimenta, nº. 177, centro, em Brejetuba-ES - 000949 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 10 de novembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- WENDRYO CÂNDIDO SPAGNOL e ADRIANA FERREIRA SILVA, ele natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnico em refrigeração, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnica em enfermagem, residente em Vila Velha-ES. 2- RULIAM DA SILVA SCALZER e AYRA SENNA NASCIMENTO, ele natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão Técnica em logistica, residente em Vila Velha-ES. 3- SEBASTIAO CARARETTO e ADRIANA RIOS LARANJA, ele natural de João Neiva-ES, com setenta (70) anos de idade, estado civil divorciado, profissão técnico em mecânica, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com cinquenta e um (51) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Assistente social, residente em Vila Velha-ES. 4- ALEX LOURENÇO BARBOSA e JÉSSICA KARINA SILVA FERREIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão professor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora, residente em Vila Velha-ES. 5- JEFERSON GONÇALVES RISSI e PRISCILA LIMA DE MIRANDA DO NASCIMENTO, ele natural de Belford Roxo-RJ, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Pinheiros-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 10 de novembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA  2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALEXANDRE DA RESSURREIÇÃO AZEREDO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 24 de outubro de 1993, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Rio Negro, S/n, Eldorado em Viana-ES, filho de JOCIMAR AZEREDO DOS SANTOS e NILA MARIA DA RESSURREIÇÃO SANTOS & JOICE SOLIDADE PEREIRA, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 15 de setembro de 1997, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Rio Negro, S/n, Eldorado em Viana-ES, filha de VALDECI PEREIRA e EDNA SOLIDADE DA ROCHA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana  ES, 10 de novembro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: HEMERSON DO NASCIMENTO THOMAZINI, natural de Vargem Alta, -ES, nascido em 29 de setembro de 1989, estado civil divorciado, profissão porteiro noturno, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ivan Benincá Thomazini e Sonia do Nascimento Thomazini e BRENA DE AZEVEDO SANTOS, natural de Vargem Alta, -ES, nascida em 27 de novembro de 2001, estado civil solteira, profissão doméstica, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jonas Antunes Santos e Márcia Monteiro de Azevedo Santos. 2.: CRISTIANO RIBEIRO, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 02 de dezembro de 1987, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado Rua Uliana, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Alamir José Ribeiro e Leoni Maria de Oliveira Ribeiro e ANA CAROLINA ARDISSON COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascida em 26 de dezembro de 1997, estado civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, residente e domiciliada Rua Uliana, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Sandro José Costa e Andréia Aparecida Ardisson Bergamin. 3.: LEANDERSON PIZZOL SPESSIMILLE, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 29 de julho de 1997, estado civil solteiro, profissão Bancário, residente e domiciliado São Paulo, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Santo Spessimille e Luzia Pizzol Spessimille e ROBERVANE PINHEIRO DA SILVA, natural de Ibatiba, -ES, nascida em 15 de janeiro de 1998, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliada São Paulo, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Bento da Silva e Roseny Cota Pinheiro. 4.: ALANDRESON COLODETTE, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 08 de junho de 1977, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Rod. ES 164, S/N, São Paulo, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Vitorio Colodette e Erzilia Bergamin Colodette e VALDILEIA MAZOCCO, natural de Vargem Alta, -ES, nascida em 05 de outubro de 1972, estado civil divorciada, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rod. ES 164, S/N, São Paulo, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Domingos Mazocco e Nelsa Lorenzon Mazocco. 5.: VITOR GOMES FERREIRA, natural de Aracruz, -ES, nascido em 30 de abril de 2000, estado civil solteiro, profissão feirante, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 92,5, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Nelmon Alves Ferreira e Giany Gomes Ferreira e CAMILY RODRIGUES MOREIRA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 07 de abril de 2001, estado civil solteira, profissão feirante, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 92,5, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Givanildo Moreira de Sousa e Andréia Maria Rodrigues Moreira de Sousa. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 10 de novembro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

