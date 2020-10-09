Arquivos & Anexos
Proclamas - 09/10/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO ROSSI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Vitória, s/nº , Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e AMANDA CARLOS NOGUEIRA PERES, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Vitória, s/nº , Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30504 2.: LUCAS ZUCCOLOTTO RAIS, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Dos Ipês, 270, Casa 05, Santa Luzia, Carapina, Serra-ES e PÂMMELA ANDJARA MENDES RIBEIRO DE MEDEIROS, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Dos Ipês, 270, Casa 05, Santa Luzia, Carapina, Serra-ES. 30507 3.: ANTONIO MARCOS MACIEL BESSONI, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), metalurgico, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e STHEFANY MARBACK MACHADO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisora de atendimento, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 40, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30508 4.: ALAN KARDEC ALVES BREDOFF FILHO, natural de Mucurici-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Belo Horizonte, 100, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e POLIANNA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Belo Horizonte I, nº 100, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30512 5.: JULIO CESAR SOUZA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Natalino Ribeiro 100, Bl. 305A, Conjunto Jacaraípe, Castelândia, Carapina, Serra-ES e HEMYLLY LOPES MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Natalino Ribeiro 100, Bl. 305A, Conjunto Jacaraípe, Castelândia, Carapina, Serra-ES. 30513 6.: JHONATA PEREIRA PASSOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Trombetas, nº 31, Barcelona, Carapina, Serra-ES e STEFANI BIZERRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Trombetas, nº 31, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30518 7.: CAIO PATRICK DOS SANTOS VIANNA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Juiz de fora 113, Barcelona, Carapina, Serra-ES e JULIA MUNHOZ BIZERRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Juiz de fora 113, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30519 8.: TÁSSIO PASSOS BARROS CARLINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e FRANCIELE ALVES NETO, natural de Ibatiba-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30520 9.: ALAN DE SOUZA LÉS SANTOS, natural de São João de Meriti-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Alberto Sartório, nº S/n, Centro Industrial do Município, Serra-ES e ANGÉLICA MOREIRA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Alberto Sartório, nº S/n, Centro Industrial do Município, Serra-ES. 30521 10.: ITALO ANTONIO SOARES DE AZEVEDO, natural de Ituberá-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), gerente de operações, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Torre D, Ap. 402, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e JESSICA RABELO LAURO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), assistente financeiro, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Torre D, Ap. 402, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30522 11.: EDMAR ARTHUR, natural de Conceição do Castelo-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), mestre de obras, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e TEREZINHA MANOEL POLY, natural de Ibirapoã-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30523 12.: HERMES CRISTINO DE CASTRO, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Vera Cruz, S/n, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ROSANGELA CARDOSO ROCHA, natural de Camacan-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vera Cruz, S/n, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30527 13.: FELIPE ROBERTO ROCHA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Itaipú, nº 1270, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e KEROLAINE DA SILVA REIS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Itaipú, nº 1270, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30528 14.: ROBERLAN GONÇALVES MATOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Av. Des. Antonio Jose Miguel Feu Rosa, , Bl 08 , Ap. 501, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e ELAINE GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Muriae-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), podologa, residente na Av. Des. Antonio Jose Miguel Feu Rosa, , Bl 08 , Ap. 501, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 30532 15.: OSÉIAS PIRES DOS SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 71 anos de idade, viúvo(a), pedreiro aposentado, residente na Avenida Central, nº 498, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e TERESA SOARES URSINI, natural de São Mateus-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Central, nº 498, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30534 16.: LEONARDO DIEGO GONÇALVES, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Euclides da Cunha, 767, Parque Residêncial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e SALÉSIA FIGUEREDO GOMES, natural de Jequié-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Euclides da Cunha, 767, Parque Residêncial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDNEY ALVES CORREIA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Ferradura, nº 48, São Pedro, Vitória-ES e GABRIELA DA VITÓRIA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Flauzino Belo Cassimiro, nº 6, São Geraldo, Cariacica-ES. 27158 2.: FÁBIO ROBERTO COSTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Maria Paiva, nº 5, São Geraldo, Cariacica-ES e LARISSA SILVA BASILIO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Maria Paiva, nº 5, São Geraldo, Cariacica-ES. 27207 3.: VALMIR DA SILVA BELO, natural de Central Santa Helena-MG, com 56 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Treze de Maio, nº 154, Novo Horizonte, Cariacica-ES e NEIDE DA PENHA SILVA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Treze de Maio, nº 154, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 27209 4.: GUILHERME CAETANO DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Manoel Cardoso, nº 10, Campo Grande, Cariacica-ES e ANDREIA IRANILDA FERREIRA DA SILVA, natural de Campos Sales-CE, com 23 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Manoel Cardoso, nº 10, Campo Grande, Cariacica-ES. 27210 5.: GLADSON DUARTE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Espírito Santo, nº 1352, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e LISLAINE SOARES RISSO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua União Liberdade, S/n, Santa Paula, Cariacica-ES. 27212 6.: RAFAEL CAETANO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alegre, nº 30, Vila Capixaba, Cariacica-ES e THAYSSA KAROLINE DE MELLO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisora comercial, residente na Rua Iconha I, nº 5, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27213 7.: ISAQUE LOUREIRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Veneza, nº 11, Vale dos Reis, Cariacica-ES e ANA CELIA DOS SANTOS AZEREDO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Veneza, nº 11, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27215 8.: RHUAN PEDRO DA FONSECA VERLI DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em informatica, residente na Rua Piauí, nº 33, Novo Brasil, Cariacica-ES e GISELLY DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Seis, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27217 9.: MARCOS VINICIUS WANZELLER, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Cariacica, nº 156, Vila Capixaba, Cariacica-ES e JOICE BARBOSA IZABEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Cariacica, nº 156, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27218 10.: LUCAS PAULO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maria da Gloria Torezani, nº 51, Boa Sorte, Cariacica-ES e POLIANA FRANCISCA MACHADO ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Maria da Gloria Torezani, nº 51, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27221 11.: VALDEMIRO PEREIRA, natural de Santa Margarida-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Mato Grosso, 14, Tiradentes, Cariacica-ES e SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mato Grosso, 14, Tiradentes, Cariacica-ES. 27224 12.: ALAIDES FERREIRA, natural de Mantena-MG, com 74 anos de idade, divorciado(a), Carpinteiro, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 52 , Campo Grande, Cariacica-ES e LIGIA MARIA PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 52 , Campo Grande, Cariacica-ES. 27227 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de outubro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL COELHO LEITE, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rua Julião Santos Ribeiro, nº 73, Glória, Vila Velha-ES e MARIA FABIANE FLORINDO AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Julião Santos Ribeiro, nº 73, Glória, Vila Velha-ES. 18406 2.: WILLIAM GARCIA LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 125, Apto 704, Bloco C, Itapoã, Vila Velha-ES e MILENA MARTINELLI MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Amália, nº 1157, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18419 3.: DANIEL VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Santos Dumont, nº 102, Vila Velha-ES e ANA CAROLINI BARBOSA TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Santos Dumont, nº 102, Soteco, Vila Velha-ES. 18420 4.: CARLEONE CARVALHO DE ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Penintenciária Estadual de Vila Velha/ES - PEVV-II, Vila Velha-ES e RAFAELA MARGEM LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 300 A, Soteco, Vila Velha-ES. 18421 5.: GUSTAVO BERGAMI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Itaperuna, nº 30, Aptº 401 A, Ed Sun Beach, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KARINA BALESTREIRO SILVA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Brasília, nº 14, Aptº 804, Ed Richarda, Itapuã, Vila Velha-ES. 18432 6.: JÚLIO NUNES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Fortaleza, nº 2666, Itapoã, Vila Velha-ES e MARIANNA MARINS BERARDINELLI BICHARA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Aristides Navarro, nº 45, Centro, Vitória-ES. 18434 7.: MÁRCIO ROBERTO SAMPAIO RIBEIRO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Castelo Branco, nº 179, Bloco A, Apartamento 1103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALLINE DE OLIVEIRA AMOURY, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Castelo Branco, nº 179, Apartamento 1103, Bloco A, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18450 8.: WESLEY MAXWEL SÉRGIO JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Luiza Grinalda, nº 215, Apartamento 101, Centro, Vila Velha-ES e DHENYFER NUNES FORTUNATO, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Luiza Grinalda, nº 215, Centro, Vila Velha-ES. 18451 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON MAGNO COSTA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fiscal patrimonial, residente na Rua Renê Nogueira, nº 78, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ESTHER DA COSTA MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Renê Nogueira, nº 78, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04404 2.: THIAGO DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial autônomo, residente na Avenida Manoel Silva Motta, nº 341, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e POLIANA LIBERATOR MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Bancária, residente na Avenida Manoel Silva Motta, nº 341, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04425 3.: LUCAS BAYERL DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Tércio Amorim Pinheiro, nº 24, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KARINE MONTEIRO DA FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assintente financeiro, residente na Rua Tércio Amorim Pinheiro, nº 24, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04429 4.: LAURO HENRIQUE MARTINS JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Bernardo Horta - de 1 a 267 - Lado Ímpar, nº 167, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNA BETTCHER FONTOURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua das Hortênsias, nº 44, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04433 5.: ALOÍSIO MAGNO JOSÉ GONÇALVES JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua José Partelli, nº 14, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIANE LOPES DE SOUSA, natural de Castelo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Protética, residente na Rua Eddy Sardenberg Mendes, nº 25, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04438 6.: ANDRÉ LUIZ ARCHANJO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de secretaria aposentado, residente na Rua Jacinta Maria da Penha, nº 36, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDNEIA EVANIR ALTOÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), servidora pública aposentada, residente na Rua Jacinta Maria da Penha, nº 36, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04439 7.: ALDO CÉZAR FREGADOLLI CALADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Doutor Osiris Almeida de Freitas, nº 137, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FABIANNY UCELLI BEDIM, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Osiris Almeida de Freitas, nº 137, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO GONÇALVES MENDONÇA, natural de Ipatinga-MG, com 43 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 25 , Maria Ortiz, Vitória-ES e ALICE MAYUME MOTTA TANAKA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 25, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24027 2.: PEDRO HENRIQUE TORREZANI CURBANI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, BL B, Apto 603, LT 9, QD 4, Ed. Villaggio Di Milano, Barro Vermelho, Vitória-ES e THAYNÁ VERVLOET GOMES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 20, Apto 202, BL A, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24033 3.: GABRIEL BRAGA KLEINSORGE, natural de Juiz de Fora-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Santos Evangelista, nº 26, Apto 605, Ed. Via Naturae, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALESSANDRA PEREIRA DOLABELLA, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de projetos, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 472, Apto 605, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELTON SILVÉRIO JESUS, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Bela Vista, nº 35, Porto de Santana, Cariacica-ES e ELISANGELA ALVES BERTANHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 35, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13189 2.: MATHEWS DE OLIVEIRA GUERRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Quarenta e Sete, nº 154, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e KÉTLEN OLIVEIRA FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Três, nº 1, Bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO GOMES MARETO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Localidade de Taquarussu, s/n, Conceição do Castelo-ES e MIRIAN SAMPAIO DA PALMA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Localidade de Taquarussu, s/n, Conceição do Castelo-ES. 00548 2.: DÔGLAS VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade de São Domingos, S/n, Zona Rural, Brejetuba-ES e KAMYLA PENHOLATO VIANA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Rita, nº 302, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 08 de outubro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS CUPERTINO, natural de Serra-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Santo Antônio, N°2029, Santo Antônio, Vitória-ES e SOLANGE MARIA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Santo Antônio, N°2029, Santo Antônio, Vitória-ES. 17142 2.: JOILSON NETTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 113, Santo Antônio, Vitória-ES e RENATA LUIZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Empregada doméstica, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 113, Santo Antônio, Vitória-ES. 17143 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS HENRIQUE LOPES DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Paranapanema, S/n, Eldorado, Serra-ES e THAINÁ LIMA FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Rio Paranapanema, S/n, Eldorado, Serra-ES. 10419 2.: RENATO EUGENIO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Gameleira, nº 15, Cidade Pomar, Serra-ES e ELAINE CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA, natural de Contagem-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), servente, residente na Rua Gameleira, nº 15, Cidade Pomar, Serra-ES. 10434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: NADABE RODRIGUES DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Waldemir Gama, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES e ALANA FLORINDO LOURENÇO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Waldemir Gama, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES. 13967 2.: MOISÉS VICENTE DO NASCIMENTO, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), acabador de mármore e granito, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e LEIDIANE DOS SANTOS CORDEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), analista A, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 13971 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MIRANDA ALVES, natural de Guaçuí-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Loteamento Santa Cruz, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e MONIELE PAULINO DOS SANTOS, natural de Guaçuí-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Loteamento Santa Cruz, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 08 de outubro de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIVAN JULIÃO MARTINS, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), classificador de pescados, residente na Rua Isabel Cristina, N° 80, Joacima, Itapemirim-ES e PRISCILA AYRES DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Isabel Cristina, N° 80, Joacima, Itapemirim-ES. 01463 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIDER FERREIRA DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua São José Nº7, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES e CLAUDIA SILVA DUARTE, natural de Itamaraju-BA, com 44 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua São José Nº7, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON SOARES DEGASPERI, natural de Santa Teresa-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Rodovia BR 101 Norte, S/n, Santiago, Serra-ES e IZALA MARA MACETTI PIMENTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Rodovia BR 101 Norte, S/n, Santiago, Serra-ES. 00089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de outubro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã